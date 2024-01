¿Taylor Swift podría influir en las elecciones de Estados Unidos?

Taylor Swift es una de las artistas más exitosas del último tiempo. Su más reciente gira ha alcanzado récords y las regrabaciones de sus álbumes se han posicionado en las listas de más escuchado y vendido, a pesar de ser discos con varios años de antigüedad.

Además de su carrera, la cantante en más de una ocasión ha hecho saber su postura política, siendo abiertamente liberal. La primera vez fue en 2018, cuando apoyó al demócrata Phil Bredesen para Senador de Tennessee. En ese tiempo, expresó que votaría por el candidato “que proteja y luche por los derechos humanos en los que creo y que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGTBQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es errónea”.

Para esas elecciones llamó a los jóvenes a registrarse para poder sufragar: en menos de 24 horas, el número de inscritos superó los 65 mil, algo inédito.

En las elecciones del próximo 5 de noviembre se espera que vuelvan a enfrentarse en las urnas Donald Trump y Joe Biden. En 2020, la intérprete de You need to calm down manifestó su apoyo a este último, por lo que se ha especulado respecto al impacto que podría tener la opinión de Swift en el resultado presidencial para el próximo mandato.

“El cambio que más necesitamos es elegir a un presidente que reconozca que la gente de color merece sentirse segura y representada, que las mujeres merecen el derecho de elegir qué sucede con sus cuerpos”, comentó a V Magazine, hablando de Biden, en 2020.

En una reciente encuesta realizada por Redfield & Wilton Strategies, que contó con la participación de 1500 personas inscritas en el registro electoral, se determinó que el 18% de los encuestados apoyarían al candidato presidencial por el que la cantante muestre preferencia.

De igual manera, se vería esa preferencia en los más jóvenes. Sin embargo, otra medición realizada por Morning Consult de marzo del año pasado, arrojó que el 53% de los adultos estadounidenses se consideran fan de la también actriz.

Por otra parte, el primer documento dictamina que cerca de un 17% de los encuestados piensan de manera contraria, explicitando que es menos probable que voten por quien sea respaldado por Swift; o en una línea similar, que votarían directamente por la opción menos respaldada.

Según los datos entregados, el 45% del total de encuestados declara ser fan, mientras que el 54% dijo que no.

En 2020 lanzó en Netflix el documental Miss Americana, el proyecto aborda la vida de la cantante en el proceso previo a las elecciones, quien entre conciertos, dejó en claro cuáles eran sus preferencias para votar y la importancia que le atribuye a la política.

Durante las últimas horas, en el canal estadounidense Fox News, el presentador Jesse Watters, se cuestionó en vivo cómo la cantante alcanzó su fama actual. “La unidad de operaciones psicológicas del Pentágono instó a la OTAN a convertir a Taylor Swift en un activo para combatir la desinformación en Internet”, fueron parte de sus afirmaciones.

Considerada una teoría absurda, el Pentágono respondió a través de sus redes, haciendo incluso alusión a la discografía de la artista: “Sobre esta teoría conspirativa, vamos a sacudírnosla de encima (Shake it off). Pero todavía necesitamos que el Congreso apruebe nuestra petición de presupuesto suplementario lo más rápido (swiftly) posible para que podamos estar fuera de peligro (Out of the woods)”, declararon.

En este sentido, surgieron también teorías sobre una posible intervención de Swift en el Super Bowl, donde Travis Kelce (Chiefs), su novio, competirá. Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial que respalda a Trump, comentó en X: “Me pregunto quién va a ganar el Super Bowl el próximo mes. Y me pregunto si habrá un importante respaldo presidencial proveniente de una pareja artificialmente montada”. Insinuando que la pareja entre el jugador y la intérprete sería un complot previamente calculado para influir en las elecciones.

Cabe mencionar que Swift no ha sido confirmada para presentarse durante el Super Bowl.