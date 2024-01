Universal quita su catálogo de TikTok: ¿Qué pasa con los artistas como The Beatles, Harry Styles y Taylor Swift?

A través de un comunicado masivo, Universal Music Group anunció que la música de sus artistas no estará disponible en TikTok desde este jueves 1 de febrero.

Las razones serían el término de contrato y la imposibilidad de llegar a acuerdos entre las compañías. La discográfica asegura que TikTok estaría pagando valores muy bajos por los derechos musicales, al mismo tiempo que no toma medidas respecto al uso de inteligencia artificial en su contenido. “Las tácticas de TikTok son obvias: usar el poder de su plataforma para dañar a artistas vulnerables y tratar de intimidarnos para que aceptemos un mal negocio que infravalora la música y defrauda a los artistas y compositores, así como a sus fans”, se expresa en el documento.

La red social es una de las más exitosas de la actualidad, acumulando más de mil millones de usuarios. Uno de los atractivos principales de los videos, es la música que los acompaña, sin embargo, con esta noticia, una gran parte del catálogo será eliminada.

Universal, por su parte, es la empresa más grande de la industria musical, en su repertorio, incluye artistas como The Beatles, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Justin Bieber, Daddy Yankee, Rihanna, Post Malone, Bad Bunny, Rosalía, Harry Styles, Sam Smith, Jon Batiste, Lana Del Rey, entre muchos otros.

“Siempre lucharemos por nuestros artistas y compositores y defenderemos el valor creativo y comercial de la música”, expresa la discográfica.

¿Qué pasará con los artistas?

Las canciones dejarán de estar en la plataforma de manera oficial, sin embargo, si no existe un protocolo que defienda la propiedad intelectual de la IA, la música seguirá circulando, aunque esta vez sin rendir ningún tipo de pago a los creadores.

Si bien la discográfica fue clara en decir que los ingresos por parte de TikTok son muy bajos, y por debajo del estándar esperado, el impacto que tiene la plataforma en la carrera de los cantantes, sobre todo de aquellos con carreras emergentes, puede ser muy importante.

Solo basta con que una canción se vuelva viral para que la fama de algún artista aumente, así pasó, por ejemplo, con Olivia Rodrigo. En 2021 la intérprete de Get him back! lanzó su primer sencillo, Drivers license, canción por la que recibió el Grammy a Mejor interpretación vocal pop solista. El éxito creado desde las redes sociales, fue fundamental para que una canción debut saltara a la fama con semejante éxito.

Esto también ocurre con canciones que tuvieron su estreno hace varios años. Últimamente, se ha podido ver con singles que forman parte de bandas sonoras: Stranger things lo provocó con Running up that hill de Kate Bush y Saltburn con Murder on the dancefloor de Sophie Ellis-Bextor.

Sin duda, TikTok es una plataforma que tiene gran influencia en las canciones que se convierten en hits. El alcance de los contenidos publicados es inmensa, logrando amplificar carreras y abrir espacio a nuevos artistas y también a los que llevan tiempo en el mercado. Es utilizada también como un medio para publicitar, los mismos creadores en muchas ocasiones publican videos bailando o en su vida diaria, con su más reciente lanzamiento como sonido, generando una cadena publicitaria que, hasta la fecha, solía funcionar.

¿Qué pasará con las Taylor’s Version?

En abril de 2021, Taylor Swift lanzó la regrabación de Fearless, su segundo álbum de estudio. Esto tras romper lazos con la disquera de Scooter Braun, quien vendió los derechos de los seis álbumes de la cantante hasta el momento –Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation–.

De la mano de Universal, a la fecha ha publicado cuatro regrabaciones, más cuatro discos inéditos –Lover, Folklore, Evermore y Midnights–, con un contrato que le permite tener mucho más poder sobre sus proyectos.

Las versiones originales de la cantante, están disponibles en las distintas plataformas, es por esto que Swift ha hecho una amplia campaña para que sus fans prefieran las nuevas grabaciones. Sin Universal, pero en TikTok esto no será posible, ya que se convertirán en los únicos singles disponibles para los usuarios.

Según Universal, en ese sentido, la recaudación que recibían por parte de la red social, era cerca de 1% de sus ingresos, por lo que no significaba un gran aporte económico. Algo similar debería ocurrir entonces, con el resto de las empresas, considerando que la plataforma no está pagando las cifras que corresponden.

Debido a la tajante carta abierta, dirigida en específico a sus artistas y compositores, Universal Music Group no estaría abierto a nuevas negociaciones, a menos que la red social esté dispuesta a entregar seguridad respecto a los puntos que la discográfica establece como piso mínimo para mantener el catálogo musical.