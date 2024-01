Con Makiza y Ana Tijoux como protagonistas: la pelea que remece al hip hop chileno

A pesar de que Makiza se separó hace 18 años, el quiebre de uno de los grupos de hip hop más relevantes en la historia del país sigue dando que hablar. “Las bandas se separan por tres razones, problemas de faldas o pantalones, dinero o ego. Esas son las tres razones históricas. Aquí fue un tema de egos”, dijo Ana Tijoux, exintegrante del conjunto, en un documental que hizo Red Bull por los 20 años del lanzamiento de Aerolíneas Makiza (1999), el primer álbum de Makiza.

Y parece que los problemas de ego siguen latentes.

La última polémica que afectó a los integrantes principales del desaparecido conjunto surgió debido a las declaraciones de Cristián Bórquez, rapero y productor musical, más conocido por su nombre artístico, Seo2. En un en vivo de Instagram, acusó con rabia e insultos a Ana Tijoux de ser la responsable de su ausencia en un evento que conmemoraba los 50 años del hip hop, organizado por Súbela y Pepsi, realizado el pasado 24 de octubre.

Las redes sociales ardieron. Luego de un fracasado intento de ‘funa’ a la artista, el que salió más afectado con las declaraciones fue el mismo Seo2, ya que Ana Tijoux respondió en sus redes sociales, e incluso Lalo Meneses, exintegrante de Panteras Negras y otro histórico del rap nacional, salió en defensa de la rapera.

La historia de los mensajes cruzados y las canciones con indirectas (muy directas) se remonta a los inicios de Makiza, donde la popularidad de Ana Tijoux la incomodaba a ella y al parecer a sus tres compañeros: Seo2, Cenzi y DJ Squat. Para entender el conflicto que estalló en octubre de 2023, es necesario retroceder al pasado.

El nacimiento y la muerte de Makiza

Los cuatro llegaron como extranjeros a su país. Ana Tijoux nació en Francia debido al exilio de sus padres; Seo2 llegó a Chile en 1992, luego de vivir en Suiza; Cenzi llegó a Chile desde Canadá cuando tenía 16 años; y Squat pasó su adolescencia en África.

“Teníamos un grupo que se formó mágicamente”, reflexiona Gastón Gabarro (Cenzi) en el mismo documental de Red Bull. La vida como un sueño fue el tema que juntó al cuarteto, que poco a poco comenzó a ganar reconocimiento en la esfera del hip hop y rap.

La masculinizada esfera del género musical se sorprendió al ver a una mujer cruzar rimas. La atención se comenzó a centrar en Ana Tijoux, que con su seguridad y habilidad para el freestyle, conquistó al público y a los medios.

“Ella siempre fue el centro de atención, cuando nosotros hacíamos entrevistas, todos querían hablar con ella, ¿cachai? Entonces ella sentía una presión como bien cuática”, dijo Seo2 en el documental. “A la Anita no le gustaba la fama, le molestaba profundamente. La novedad de Makiza es que había una mujer rapera, entonces toda la atención era Anita”, agregó Cenzi.

A pesar de que el foco estaba puesto en Tijoux, según declararon sus compañeros de banda, ella siempre rehuyó de la fama y direccionaba la atención al cuartero.

En el 1999, Mazika lanza Aerolíneas, su primer álbum, que aumenta el reconocimiento del grupo y los posiciona como uno de los nuevos exponentes del hip hop chileno. Con ello, llegó también mayor rigurosidad en el trabajo.

Con Makiza y Ana Tijoux como protagonistas: la pelea que remece al hip hop chileno

“Con el Seo en particular siempre fuimos muy distintos de carácter. Seo es un tipo muy estructurado, del recuerdo que tengo yo. Teníamos choques, que eran choques creativos y choques de perspectiva de cómo abordar la música”, explicó Ana Tijoux. “Entonces eso igual empezó a generar roces dentro del grupo”, mencionó Bórquez.

A fines de los 2000, Makiza anunció su separación. Mientras que Jean Paul Hourton (DJ Squat) se unió a Pánico, Cenzi y Seo2 se unieron en el dúo Némesis, y Ana Tijoux siguió su carrera con varias colaboraciones que no llegaron a puerto, pero que comenzaron a agrandar su nombre como artista individual.

A pesar de que en 2005 se reunieron Seo2 y Ana Tijoux – lo que resultó en el álbum Casino Royal–, en 2006 el quiebre fue definitivo y cada uno de los integrantes de Makiza siguió su camino.

Un video, Ana Tijoux y Lalo Meneses

Para conmemorar los 50 años del hip hop, Súbela y Pepsi organizaron un evento ese 24 de octubre de 2023, en el teatro de la emisora. En el cartel promocional, el nombre de Ana Tijoux encabezaba la lista y, más abajo, le siguieron otros exponentes del rubro, como Jimmy Fernández, Zaturno, 22Ruzz e Irina Room.

El nombre de Seo2 no figuraba.

Con Makiza y Ana Tijoux como protagonistas: la pelea que remece al hip hop chileno

La controversia llegó luego del evento, cuando el MC realizó un video en vivo en su cuenta de Instagram (el que fue eliminado) donde arremetió directamente contra Ana Tijoux. ¿Qué fue lo dijo? “Yo seguiré acá por amor al rap, no a la plata como ella. Sigan alimentando a esa concha…”.

Según lo relatado por Seo2, él habría sido excluido del evento a causa de su excompañera de banda. En términos concretos, ella lo habría “vetado”. Pronto, los comentarios en contra a Bórquez aumentaron, donde los usuarios lo acusaban de misógino, envidioso y machista

Las reacciones no demoraron. La misma Ana Tijoux publicó historias en su Instagram donde se refería al tema. “Por años he tenido que soportar mal tratos e insultos de un excolega de música. Un hombre que siempre se ha molestado cuando he hecho cosas, sea disco nuevo, gira, libro y tantas situaciones. Hoy puedo decir que el machismo desborda y cada insulto se hace más fuerte. Aguante a todas mis compañeras y compañeros del rap por frenar tanta toxicidad. Somos fuerza imparable que les duela!”, consignó la autora de 1997.

“Que sigan dándole de comer a esta ‘concha su madre’. Así es él hablando hacia una mujer con la cual trabajó. Mis lágrimas son mías. No se publican en redes”, escribió Tijoux a continuación.

Con Makiza y Ana Tijoux como protagonistas: la pelea que remece al hip hop chileno

“Siempre dicen que soy machista, jeje, simple discurso de odio (...) Al menos no abandoné la crianza de mis hijos para darle prioridad a mi ego”, escribió después Seo2 en Threads, plataforma anexa de Instagram.

El conflicto se expandió y alcanzó a otras figuras. Lalo Meneses, líder de la banda de rap y hip hop chilena Panteras Negras, publicó un texto en defensa y apoyo a la artista, donde consignó: “Ayer vi una transmisión en video muy patética de un conocido rapero chileno atacando directamente a La Anita (...) En el video se ve una persona mayor (...) hablando mal de una mujer, con un coro de comentarios de gente sin códigos, aseverando mentiras y distintas teorías”, escribió.

“Rechazo completamente a nombre de mi piño y de mi barrio cualquier ofensa hacia una mujer, cualquier ofensa hacia un artista y cualquier ofensa y falta de respeto a mi hermana Anita Tijoux”, continuó el renquino.

“Lo siento por los que se sienten en fuego cruzado. (Por eso decidí archivar las publicaciones). Pero esto es tristemente una situación latente”, publicó más adelante Seo2 en Threads. “Sé de primera fuente quien fue quien pidió que me prohibieran ir, así como a otro cercano. Estoy enojado con la persona correcta (aunque mi arrebato no está justificado). El Lalo se metió de puro figurín”, continuó en el hilo de la plataforma.

Con Makiza y Ana Tijoux como protagonistas: la pelea que remece al hip hop chileno

La defensa de Seo2

Cristian Bórquez dio una entrevista a Copano News en noviembre de 2023, instancia en la que explicó su perspectiva y fue enfático al decir que no habría disculpas.

“Pienso que fue un poco impulsivo. Esa es la patada. Fue impulsivo, actué desde la rabia, digamos, que sentía en el momento sin meditar mucho más, y bueno, resultó que el video generó toda una onda que no me gustó, más allá de que creo que la razón por la cual lo hice es la correcta”, declaró en el medio.

“A mi me ofrecieron un trabajo para este evento como comunicador, para que me hiciera cargo del Instagram del evento de Pepsi para yo transmitir en vivo, entrevistar gente, hacer de notero, ¿vale? Entonces, bueno, estaba con un amigo y le digo: ‘¿Sabes qué? Va a tocar la Ana y como siempre tenemos mala onda, capaz que mejor no voy porque aquí y acá’, y mi amigo me dice que no haga caso, que yo iba por pega y yo le dije que sí, que tenía razón y que por sobre todas las cosas debía ser profesional”, dijo el MC.

Con Makiza y Ana Tijoux como protagonistas: la pelea que remece al hip hop chileno

Según reveló Copano News, el artista trabaja en su ansiedad y sus problemas de ira. Además, en la entrevista detalla que hizo el polémico live sin información. “En primera instancia no tenía pruebas, era en mi cabeza, porque a lo mejor sería algo que yo también haría, no sé. Admito que no me medí y la cagué”, aseguró.

Además, el rapero indicó que no se arrepiente. “(Ana Tijoux) hace lo que quiere y tengo caleta de colegas que les da miedo, porque ella igual es la jefa del juego (...) No voy a pedir disculpas como tal, porque me sentía súper con el derecho de hacerlo por estar enojado, ¿cachái? Me sentía justificado, pero sí admito que me equivoqué en la forma, pero yo creo que debía hacerlo sí o sí, necesitaba decirlo, aunque tuve que haber ocupado otras palabras”.

La relación entre ambos se comenzó a tensar desde 2001, explica Seo2. “No había una comunicación genuina entre nosotros. Nosotros nos sentíamos sus sirvientes. La Ana tenía problemas con otros cabros del grupo, y ahí era como ¿sabí qué? Mando todo a la mierda, me voy, exploté de una, mandé a la chucha todo mi trabajo, todo lo que habíamos construido, todo por esta explosión que hizo que nuestra amistad decayera, obviamente”, concluyó en la entrevista con el sitio.

Así, el blanco de Cristian Bórquez cambió. Drama de faldas, la última canción de Seo2 lanzada el 31 de diciembre de 2023, tiene destinatario claro: Lalo Meneses. Ahora es su gran rival, precisamente por haber intervenido en su enfrentamiento con Ana Tijoux.

“Estimado sr. Meneses: Llega un momento en la vida de todo artista donde las palabras se convierten en el reflejo más fiel de sus vivencias (...) Aquí, comparto con ustedes una pieza que va más allá del ritmo: una historia real, contada a través de las cicatrices de las batallas y la sabiduría de los años”, dice la descripción del video de su más reciente tema.

En respuesta, el hijo de Lalo Meneses, el artista Malcolm J, la respondió con su propia “tiradera” a Seo2.

Mientras tanto, Ana Tijoux goza del éxito de su primer álbum en una década, Vida, que aúna el duelo, el renacimiento y el empoderamiento. Destacada por los grandes medios de música, con reseñas en The New York Time y Rolling Stone, la artista chilena-francesa, avanzando en su carrera que comenzó en la quebrada –pero trascendental– Makiza.