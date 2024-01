“Si muero, entonces muero”: la reveladora entrevista que da pistas sobre lo que podría pasar con Morrissey

“Por motivos ajenos” a la compañía, “el concierto de Morrissey programado en Movistar Arena el 15 de febrero es cancelado por decisión del artista, al igual que las demás fechas agendadas en Latinoamérica”. De esta manera, la productora Lotus confirmó que la presentación del ex The Smiths en el país, en el marco de su gira aniversario 40 años, se cancela hasta nuevo aviso.

“Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar por dos semanas y permanecerá en Zurich (Suiza)”, informó Donnie Knutson, el tour manager. Esa fue la única explicación oficial al respecto.

El show ya había sido reprogramado respecto de su fecha original en septiembre. En esa ocasión, se vio obligado a correr los shows de su gira latinoamericana que arrancaba el 10 de septiembre en México. En su sitio web oficial, se señaló que el cantante habría contraído dengue en la capital mexicana.

No es primera vez que una enfermedad golpea una gira del británico. Ya en 2022 debió cancelar dos shows del tramo norteamericano, en Salt Lake City y Denver “debido a una enfermedad de la banda”. En esa ocasión se debió aplazar sus shows en Minneapolis y Milwaukee, pero hubo una señal previa: en el show en Los Angeles, California, del 12 de noviembre solo se presentó durante 30 minutos. ¿La razón? Se dijo que el cantante sintió que afuera del lugar había “demasiado frío”.

Dejando fuera a las fechas de 2020-2021 golpeadas por las restricciones de la pandemia, Morrissey ha cancelado shows en casi todas sus giras al menos desde finales de la década del 2010. En 2019, debió aplazar una serie de fechas en Canadá “debido a una emergencia médica derivada de un accidente ocurrido mientras viajaba por Europa”. No se entregaron más detalles. Un año antes, también hubo que reprogramar shows en Europa “debido a circunstancias logísticas”.

También fueron razones médicas las que se esgrimieron al cancelar siete shows que Moz había agendado en Chile para 2013. Esa vez fue por un contratiempo tras consumir pasta penne con salsa de tomate. “Una intoxicación alimenticia severa sufrida por el artista y parte de su equipo de trabajo obligaron a postergar todas las presentaciones agendadas por Morrissey en Sudamérica”, señaló la productora, al momento de informar la cancelación de las fechas en Perú, Chile, Argentina y Brasil. En el caso local, tenía fechas hasta en Rancagua y Puerto Montt, y un espectáculo gratuito en la capital.

Morrissey en Festival de Viña 2012 FOTO:JOSE CARVAJAL/AGENCIAUNO

Morrissey finalmente volvió en el 2015, con un recordado show en el Movistar Arena, además de participar en el festival Primavera Fauna. Una estadía en que además sorprendió al presentarse en el programa de TVN El Informante, conducido por Juan Manuel Astorga, ocasión en que interpretó tres canciones; The bullfighter dies, con la que abrió el espacio, y el doblete Speedway y World peace is none of your business, la canción que daba título a su álbum de 2014. Tras esa visita, Moz regresó en 2018 con dos shows, en el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena.

Fue precisamente en ese 2015, cuando concedió una reveladora entrevista a Larry King. En esa ocasión se refirió a un diagnóstico de cáncer por el que ha debido ser hospitalizado en varias oportunidades. Fiel a su estilo, Moz se mostró desafiante. “Si muero, entonces muero. Y si no lo hago, entonces no lo hago”.

Morrissey explicó en esa oportunidad: “El cáncer de Barrett está en el esófago. Me lo raspan de vez en cuando y tengo medicación, pero estoy bien. Mucha gente lo tiene y desaparece, mucha gente lo tiene y no desaparece”.

Aunque en esa misma charla, se mostró elusivo como suele serlo en las entrevistas. “Realmente no se escucha esa palabra, esa palabra con c. Parece flotar sobre ti; simplemente dices: ‘Sí, oh, sí’. Más tarde, cuando estás solo en las escaleras, se dispara en tu mente. En ese momento no se oye”.

Cuando King le preguntó si en aquel momento podría decir que gozaba de buena salud, Moz respondió con un lacónico y misterioso: “Floreciendo”.

De vuelta al presente, los líos no paran de acosar al cantante. En octubre pasado, Morrissey reveló que se encuentra enfrascado en una batalla legal con la discográfica Capitol Records por el lanzamiento de su próximo álbum, Bonfire of Teenagers. El sello lo firmó, pero no lo ha lanzado hasta ahora. Según Moz, se lo devolverán. “Este álbum se grabó en enero de 2021 y Capitol lo firmó y no lo lanzó, pero ahora están preparados para devolvérmelo por un precio determinado.

“Ha sido bastante traumático y bastante triste porque cuando grabas algo quieres que esté disponible de inmediato y así fue la mayor parte del tiempo. Para mí fue algo muy personal y el hecho de que no se haya publicado ha sido una tortura”, señaló el cantante a Good Day New York.

El álbum, que originalmente se lanzaría en febrero de 2023, supuestamente contó con la producción de Elton John, Ozzy Osbourne y Andrew Watt, junto con colaboraciones con Miley Cyrus, Chad Smith y Flea de Red Hot Chili Peppers e Iggy Pop.

Hasta ahora, Culto no ha obtenido mayores detalles de la cancelación por parte de la productora.