Fabián Orellana se llena de alabanzas en el Valladolid

Fabián Orellana sumó ayer sus primeros noventa minutos oficiales en el Valladolid y ya se ganó el corazón de los hinchas del Pucela. El chileno fue uno de los elegidos para potenciar el proyecto deportivo que encabeza el brasileño Ronaldo y ya en el debut frente a la Real Sociedad, que terminó en un empate 1-1 como anfitriones, dejó claro que será un aporte importante. De hecho, se llenó de elogios de parte de los hinchas y de la prensa local.

“Orellana. Eléctrico. ¿Cómo viste al chileno?”, sondea la cuenta oficial del club en Twitter. La participación de los fanáticos fue tan inmediata como entusiasta. Y, claro, llena de alabanzas.

Los fanáticos valoraron la jerarquía que mostró el delantero, quien en Chile se destacó en Audax Italiano. Lo consideraron el mejor del equipo, con conceptos como 'crack’ y 'desequilibrante’ y reclamaron un nivel similar de parte de sus compañeros.

La prensa tampoco se queda al margen. “Orellana aporta experiencia y riqueza táctica al juego ofensivo", titula, por ejemplo, El Norte de Castilla. “El chileno se erigió en el mejor del Real Valladolid en el estreno en liga, haciendo mucho daño entre líneas a la defensa donostiarra”, consignó. Y amplió: “En su primer día en la oficina se convirtió en el mejor jugador sobre el campo moviéndose bien entre líneas y generando peligro muy cerca del área visitante”.

Las loas no se detuvieron ahí. “Como buen veterano que es, y con toneladas de experiencia a la espalda, no comete errores y elige siempre la mejor opción. Si además le añadimos cada vez que toca el balón genera peligro en el área rival, nos encontramos con un perfil de jugador que no tenía el Valladolid y que le proporcionará muchas alegrías”, concluye la publicación.