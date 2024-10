Santiago Wanderers explica la bochornosa suspensión del duelo contra U. de Concepción

Santiago Wanderers ha dado a conocer las explicaciones de la bochornosa jornada que terminó protagonizando el club. Este domingo se debía realizar en Valparaíso el duelo entre los caturros y Universidad de Concepción por la última fecha del campeonato de la Primera B y la final del fútbol femenino. Sin embargo, ninguna de las dos actividades se pudo desarrollar debido a una movilización de los guardias privados, quienes acusaron que no habían recibido sus sueldos por parte de la institución porteña.

“Publicamos el presente comunicado para informar a todos sobre la situación acontecida este fin de semana durante el partido entre Santiago Wanderers y Universidad de Concepción. Encuentro que lamentablemente fue suspendido en virtud de la orden de la Delegación Presidencial de Valparaíso, liderada por Alfredo Parra Anduce (Encargado de Eventos Masivos, Actos Públicos y Fútbol Profesional), a raíz de no contar con las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo el compromiso”, comienzan señalando en el comunicado.

Agregan que “como institución creemos que es fundamental mantener una relación transparente con ustedes, nuestros hinchas, y por lo mismo les queremos reconocer que es efectiva la existencia de una deuda con la empresa de seguridad que presta los servicios, como también la existencia de un compromiso de pago desde el miércoles de la semana recién pasada”, reconocen.

“Lamentablemente al llegar al estadio nos encontramos con que este compromiso no fue respetado, y el recinto había sido tomado por el personal de la empresa. Ante esta situación hicimos todas las gestiones que estaban a nuestro alcance, comprometiendo el pago de gran parte de lo adeudado para el primer día hábil bancario, sin embargo, la empresa liderada por el señor Juan Frez simplemente no accedió, y en un acto de mala fe llamó a sus guardias a realizar un paro, exigiendo el pago en su cuenta y que si no lo hacíamos no iba a prestar el servicio, lo que desencadenó la suspensión tanto de este partido, como de la final del fútbol femenino programada para las 17 horas de esa misma jornada”, continúan.

“Es importante destacar que producto de esta sucesión de acontecimientos don Rodrigo Feldstedt dejó oficialmente el puesto de Gerente General del club, y que como institución hemos determinado tomar acciones legales contra la empresa de seguridad, considerando tanto el daño a nuestros socios e hinchas, como el peligro al que estuvieron expuestos nuestros deportistas, además del perjuicio económico en lo institucional, pues más allá de no haber podido jugar el compromiso la Delegación Presidencial presionó para cobrar el servicio, sin prestar colaboración alguna para mediar en la búsqueda de soluciones”, aseguran.

Al mismo tiempo, informan que “desde ya nos encontramos realizando todas las gestiones necesarias con la ANFP para reducir al máximo las consecuencias deportivas en lo que respecta al primer equipo masculino, cómo también la solicitud para reprogramar la final femenina, considerando la injusticia deportiva que significa perder la copa por secretaría”.

“Lamentamos profundamente el daño que todo esto ha generado a Santiago Wanderers, y ratificamos nuestro compromiso absoluto con el proyecto deportivo del club. Estaremos en comunicación ante cualquier novedad que tengamos en esta materia”, cerraron.