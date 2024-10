“No jueguen con el amor a nuestro club”: Carlos Muñoz explota tras la polémica suspensión del partido de Wanderers

Santiago Wanderers y Universidad de Concepción no pudieron disputar el partido correspondiente a la última fecha de la Primera B por una insólita situación. A pocos minutos del inicio del compromiso, ambos elencos estaban dispuestos a saltar a la cancha, sin embargo, una manifestación de los guardias de seguridad, acusando sueldos impagos por parte de la administración de Reinaldo Sánchez, provocó que la Delegación Presidencial de Valparaíso tuviera que dictaminar la suspensión del cotejo ante la falta de las condiciones mínimas de seguridad.

Tras este papelón, varios de los futbolistas porteños comentaron la situación e hicieron sentir su molestia con la dirigencia. Joaquín Pereyra fue el primero de ellos. “Hoy es un día difícil para toda la gente y para los jugadores. Creo que lo que pasó es una falta de respeto porque a nosotros tampoco se nos había comunicado lo que estaba sucediendo. Nosotros preparamos toda una semana un partido que era muy importante y la gente había agotado las entradas. Nunca se sabe lo que pasará con este club”, comentó el uruguayo a la salida del estadio.

No obstante, las palabras más fuertes fueron obra de Carlos Muñoz. El delantero ya había estado en el ojo de la polémica cuando criticó la determinación del presidente al despedir a Jaime García de su puesto de entrenador. Ahora, no se guardó nada y volvió a arremeter. “El sentimiento de pena y rabia es gigante, el no entender cómo un club tan grande nos hace pasar por esto... ¿Dónde están? No jueguen con el amor a nuestro club, ustedes no nos representan, nunca lo harán. No jueguen con la necesidad de trabajo de las personas, que a ustedes no los necesitamos mucho, y por lo mismo, somos capaces de levantar la voz e ir de frente sin moverles la cabeza aceptándoles todo como tantos que tienen bajo su condición”, partió diciendo en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Carlos Muñoz vía Instagram. Foto: captura de pantalla.

En esa sintonía, el ariete formado en la institución aprovechó el mensaje para manifestar su lamento con la afición porteña, ya que a raíz de la suspensión, el club prácticamente dilapidó su opción de formar parte de la Liguilla por el Ascenso a Primera División. “Mis disculpas a la gente, ustedes los que nos han soportado todo el año con altos y más bajos momentos, pero siempre ahí. No sabemos cómo terminará nuestro año, pero tengan por seguro que este plantel respeta y honra los colores de este club, y es eternamente agradecido de todo su apoyo incondicional. Wanderers es grande por su gente y su historia. No dejemos que sigan manchando nuestra institución. Solo espero algún día, cercano, verlo crecer y surgir como el gigante que es”, reza el texto.