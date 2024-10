El blooper del año: revisa el grosero error de Brayan Cortés que le puede costar el título a Colo Colo

Palestino dio el primer golpe en el Municipal de La Cisterna. El conjunto árabe se impone sobre un Colo Colo que necesita obligatoriamente sumar de a tres para continuar como líder, puesto que la derrota le cede la cima a la U.

Sin embargo, el Cacique paga caro sus propios errores. Los locales se pusieron en ventaja producto de un grosero fallo de Brayan Cortés.

Junior Marabel picó al espacio, pero sin éxito. El balón fue recuperado por la zaga alba. En tanto, Leonardo Gil, algo exigido, jugó con su portero para evitar cualquier peligro.

No obstante, el iquiqueño erró insólitamente. En un mal timing, Cortés intentó controlar el balón, pero no pudo. De hecho, estuvo lejos de llegar a hacerlo y falló gravemente producto del mal cálculo en el bote. El meta no solo no pudo hacerse con la pelota, sino que se metió en propia puerta con su muslo.

¿Exceso de confianza o decisión errónea a la hora de elegir la superficie de contacto para controlar? Lo claro es que el Cacique cae ante Palestino. La jugada entra directo a los candidatos como bloopers del año. Además, con un condimento especial, pues podría significar la pérdida del título para Colo Colo.