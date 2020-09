Triunfo colombiano en la altura

El colombiano Daniel Felipe Martínez, del Education First, le dio a su país la primera victoria de etapa en la presente edición del Tour de Francia, al imponerse en la etapa 13.

El sudamericano, vencedor de la Criterium del Dauphiné, cubrió los 191 kilómetros en un tiempo de 5.01′51″, delante de los alemanes del Bora Lennard Kamma (a 4″) y Maximilian Schachmann (51″).

La etapa fue de alta montaña. El Puy Mary tuvo 5,4 kilómetros al 8,1%, y fue ahí donde Martínez tuvo una mejor estrategia que sus rivales. “Cuando faltaban 10 a metas sabía que Schachmann iba mejor en la bajada que yo, pero me propuse ir a tope y cuando lo cogí me di cuenta que tenía todo para ganar”, declaró el vencedor del día.

“El inicio del Tour fue muy duro para mí. Las piernas no quedan bien. Mentalmente sabía que se me podía dar una etapa, porque tenía buenas sensaciones y gracias a Dios se me ha dado la victoria”, agregó Martínez.