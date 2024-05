Tras la detención del bombero y del brigadista por el megaincendio ¿Qué acciones debe tomar la justicia? ¡Déjanos tu opinión!

El bombero Francisco Mondaca y el brigadista Franco Pinto se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados como responsables de los incendios de febrero pasado en la Región de Valparaíso, que dejaron 137 fallecidos. Y si bien el mayor impacto se da porque ambos detenidos forman parte de instituciones que combaten los desastres, al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no le sorprendió la captura de ellos: “Todo indicaba que eran personas que tenían conocimientos”, aseguró en Radio Duna.

Con el transcurso de los días, se han revelado nuevos antecedentes. Uno de ellos es que, antes de ser bombero, Mondaca había postulado a Conaf para ser brigadista, pero fue rezadado por no superar las pruebas físicas y psicológicas.

Al respecto, el director nacional de Conaf, Christian Little, reconoció que no se alertó previamente a Bomberos ya que no existe una plataforma que permita compartir este tipo de datos: “Concuerdo plenamente en que hay algo que debemos corregir en los protocolos de ingreso respecto a distintas labores”, aseguró.

De igual modo, se refirió al caso de Pinto: “El sistema de reclutamiento de Conaf es robusto, pero tampoco es infalible, por lo que requiere una evaluación permanente”.

