Monsalve dice que no se sorprendió con detención de bombero por megaincendio: “Todo indicaba que eran personas que tenían conocimientos”

En prisión preventiva quedaron el voluntario de Bomberos, Francisco Mondaca, y el brigadista de Conaf, Franco Pinto, imputados por el Ministerio Público por ser los autores del megaincendio que afectó varias regiones de la Quinta Región y terminó con 137 muertos.

Mondaca es sindicado como el autor material de cuatro focos de incendio, mientras que Pinto sería el autor intelectual. El exbombero confeccionó dispositivos para iniciar el fuego, que consistían en cigarrillos atados a varios fósforos. Ambos fueron trasladados hasta la cárcel Santiago 1 y el tribunal decretó un plazo investigativo de 6 meses.

El gobierno reaccionó a la detención de los sujetos. El viernes, día en que se concretó la primera aprehensión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “hay contundente evidencia respecto de este caso”. “Lo que necesitamos como país es tener la seguridad de que no va a haber un imperio de la impunidad”.

Y este lunes, en entrevista con radio Duna, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las detenciones, señalando que había evidencia de que los autores tenían “conocimientos” de cómo iniciar un incendio de tal magnitud.

Consultado si le había sorprendido que uno de los detenidos fuera bombero, respondió: “No me sorprendió. No porque desde el inicio supimos que el incendio había sido intencional. En algun momento visité la Brigada de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones en Valparaíso. Se sabía que había sido intencional, que sabía que se había utilizado dispositivos, o sea que era una persona que había preparado un dispositivo que permitía de manera retardada iniciar un incendio y que lo había dispuesto estratégicamente en varios lugares. Por lo tanto, todo indicaba que eran personas que tenían conocimientos. Conocimientos de cómo armar ese dispositivo, de dónde había que colocarlo de acuerdo a las condiciones climáticas y de vegetación de la zona para provocar un incendio que se expandiera. Entonces, conocimientos técnicos tenían y eso acercaba la hipótesis de que podrían tener algún tipo de experiencia o pertenecer a algún tipo de institución donde las personas adquieren estos conocimientos”.

Por otro lado, Jadue destacó la investigación policial. “Hay un trabajo muy certero de la PDI que primero identificó el lugar donde se inició el incendio, la forma en que se había iniciado, el horario en que se inició. Eso permitió buscar específicamente las personas que transitaron por ese sector, en el horario que empezaron los incendios y restringir las personas sospechosas a un grupo muy reducido de personas”.

Por último, Monsalve dijo que tanto Bomberos como Conaf están “devastadas” por tener a dos exfuncionarios de sus filas implicados en el caso. “Ambas instituciones, tanto Bomberos de Chile, que es una institución extraordinariamente valiosa, como Conaf, que es una organización técnica que es esencial en el combate de incendios, están extraordinariamente dolidas. Yo diría incluso devastadas por la noticia. Ambas han dado señales de que siempre es necesario, en hechos de esta naturaleza, revisar los procedimientos (de ingreso) y mejorarlos. Yo creo que ambas, sin duda, lo van a hacer”.