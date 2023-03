Entrevista a Fareed Zakaria: “Si China e India deciden formar parte del mundo ruso, tendremos un mundo con dos bloques poderosos”

Fareed Zakaria es reconocido como uno de los más importantes analistas políticos de EE.UU. y del mundo. Posee un programa que lleva su nombre en la cadena CNN y es columnista del diario The Washington Post. Ha escrito libros como The Post-American World, From Wealth to Power y Ten Lessons for a Post-Pandemic World, en los que aborda los problemas de las democracias iliberales y el surgimiento de nuevos poderes. Fue nombrado uno de los 10 pensadores globales de la última década en la revista Foreign Policy, en 2019.

En esta entrevista telefónica con La Tercera, Zakaria, analiza el primer aniversario de la guerra de Ucrania y sus consecuencias en el orden mundial.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, visitan el centro de Arte y Estética Infantil en Sebastopol, Crimea, el 18 de marzo de 2023. Foto: AP

El 24 de febrero se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania, los países han tomado sus posiciones. ¿Cuál es su visión de estos alineamientos?

Creo que el mayor cambio que esta guerra ha producido es un mucho mayor sentido de unidad en Europa, pero también un mucho mayor sentido de unidad en el mundo occidental. Y pienso que es un cambio muy positivo. También crea mecanismos de liderazgo colectivo en el mundo occidental. Tiene a Estados Unidos, por supuesto, como líder, pero tiene una coalición muy poderosa de países europeos que están actuando juntos, haciendo cosas juntos. Creo que todo esto es muy positivo. También hay una serie de países no europeos que están participando, como Australia, Corea del Sur, Japón, y que forman parte de los esfuerzos para apoyar a Ucrania. Así que puede que estemos asistiendo a una especie de coalición entre el Estado de derecho y el imperio de la jungla.

¿Qué lugar ocuparán China e India?

Estos son los países más grandes y realmente no han adoptado una posición de fondo. Creo que es un error tratar a China como si fuera igual que Rusia. China no es un Estado delincuente. China no está intentando derribar el orden internacional como Rusia. Pero están buscando un lugar, no quieren vivir en un mundo totalmente dominado por Estados Unidos. Los indios están, a su manera, tratando de tomar su propia decisión sobre lo que los beneficia. ¿Es posible que India tenga buenas relaciones tanto con Rusia como con el mundo occidental? Así que esas dos grandes potencias emergentes son los comodines en todo esto. Y no creo que sea exagerado decir que, dependiendo de la dirección que tomen, tendremos un mundo muy diferente, porque si China e India deciden que quieren estar más cerca del mundo del Estado de derecho, entonces tendremos un mundo más estable. Si China e India deciden que quieren formar parte del mundo ruso, entonces tenemos un mundo en el que realmente hay dos bloques poderosos. Uno cree en la realpolitik y mucho en la política, y el otro, que está tratando de construir un mundo abierto. Así que volveríamos a una especie de Guerra Fría. Y no creo que lo sepamos todavía. Podemos ver algunos signos que son preocupantes y otros que son alentadores. Pero creo que los próximos tres o cuatro años van a ser muy cruciales para determinar en qué dirección evoluciona el orden mundial.

Las banderas de India, Rusia y China ondean en el techo de un hotel en el centro de San Petersburgo, el 17 de marzo de 2023. Foto: AP

Ya desde la primera invasión rusa a Ucrania, Occidente impuso sanciones a Moscú, pero eso no disuadió al Presidente Vladimir Putin. Desde el año pasado se han impuesto distintos paquetes de sanciones y la economía rusa no se ha visto tan dañada en el corto plazo. ¿Cree que han sido efectivas estas medidas?

Plantea puntos muy buenos e importantes. Creo que lo que podríamos estar viendo con el caso de Rusia es, en cierto modo, el fin del régimen de sanciones. Esto es lo que ha predominado en el mundo desde el final de la Guerra Fría, ya que siempre que hemos tenido un problema: lo que Occidente tiende a hacer y lo que Estados Unidos ha tendido a hacer es poner sanciones. Pero lo que ahora ha ocurrido es que existe una economía mundial lo suficientemente grande fuera de Occidente, fuera de los principales países centrales de Occidente, que mientras puedas conseguir que esos países no apliquen las sanciones el precio que se paga es mucho menor de lo que solía ser. Así que si nos fijamos en lo que está haciendo Rusia, es que está comerciando libremente con China, con India, con Turquía, con Irán, con Indonesia, con Sudáfrica. Si sumamos todo eso, representa entre el 35% y el 40% de la economía mundial. Y con la excepción de las áreas de muy alta tecnología, los rusos pueden conseguir lo que quieran. Hay algunos barcos y cosas que no pueden conseguir, por supuesto, y algunas cosas militares que no pueden obtener. Pero en general, hay mucho que pueden conseguir. Así que esto es parte del problema que tiene el proceso de sanciones. Ahora, para ser justos, los rusos no están sintiendo el dolor, porque Putin está gastando dinero de sus reservas y no puede hacerlo para siempre. Pero Rusia se encuentra en un declive a largo plazo a causa de estas sanciones, a causa de esta guerra. Insisto en que no es a corto plazo. La gente no siente dolor a corto plazo. Y a largo plazo, estas sanciones muy rara vez hacen que un líder se rinda. Mira, hemos tenido sanciones contra Cuba desde 1959. Hemos tenido sanciones contra Corea del Norte. Hemos tenido sanciones contra Irán, contra Venezuela. Creo que tenemos que replantearnos todo nuestro concepto de estas sanciones, porque en mi opinión, en realidad tienden a reforzar al dictador, porque todos los centros de poder en competencia se derrumban. Todos los elementos de la sociedad que creen en el comercio y la integración con el mundo occidental se derrumban. Y lo que queda es una especie de economía cerrada dominada por el gobierno, que el dictador dirige y es muy poderoso. Creo que necesitamos un replanteamiento fundamental de las sanciones.

Jóvenes despliegan una bandera rusa gigante durante una acción para conmemorar el noveno aniversario de la anexión de la península ucraniana de Crimea, en San Petersburgo, Rusia, el 18 de marzo de 2023. Foto: AP

Algunos analistas señalan que la guerra se encuentra estancada, sin que ninguno de las dos partes logre avances significativos, mientras que otros señalan que ya se inició la ofensiva rusa. ¿Qué perspectivas ve al conflicto?

Creo que es peligroso hacer predicciones sobre algo tan fluido como una guerra. Siempre va a haber sorpresas. Muchos de nosotros nos sorprendimos cuando los ucranianos contraatacaron con valentía y fuerza. Pero creo que es justo decir que va a ser muy difícil para cualquiera de los dos bandos conseguir avances masivos, avances importantes. Así que para los rusos conquistar significativamente más de lo que tienen ahora, para reconquistar, ya sabe, Kherson y Kharkiv y todos esos lugares, será muy difícil. Del mismo modo, creo que es justo decir que será muy difícil para Ucrania recuperar todo el Donbás, porque estos son lugares donde los rusos han estado desde 2014 y se han atrincherado. Así que creo que quizás el estancamiento no capta completamente la realidad en la que hay muchas maniobras y combates y los ucranianos esperan lanzar una gran contraofensiva. Pero creo que es justo decir que es poco probable que ninguna de las partes logre su objetivo declarado. El objetivo declarado de Ucrania es reconquistar todo el territorio perdido, incluido el de 2014. El objetivo declarado de los rusos es conquistar, mantener todo el Donbás y Crimea y tomar todo Donetsk y Luhansk. Y eso parece poco probable. Así que ambas partes tienen objetivos militares que parecen muy improbables que se alcancen.

En este contexto, muchos expertos han señalado que la guerra se ganará en el campo de batalla y no en la mesa de negociación. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Sí, en cierto modo, es una falsa distinción, porque la guerra se ganará en la mesa de negociaciones sólo si alguien tiene las de ganar en el campo de batalla. En otras palabras, una de las partes tiene que estar dispuesta a que las fuerzas que te llevan a la mesa de negociaciones sean las fuerzas del campo de batalla. Así que, en términos muy prácticos, Ucrania tiene que conseguir avances significativos en el campo de batalla para obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones y a aceptar algún tipo de compromiso. Creo que los ucranianos estarán dispuestos a ceder, ya lo estuvieron en los primeros meses de 2022. Estaban dispuestos a comprometerse antes de eso. Pero en este momento, creo que Ucrania está haciendo todo lo posible para ganar en el campo de batalla para que puedan tener una mano muy fuerte en la negociación. Por supuesto, no están viendo esto y no espero que lo digan. Pero creo que esa es la realidad. Casi todas las guerras terminan en la mesa de negociaciones. Tenemos esta imagen en nuestras mentes de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es muy inusual históricamente, esa es una circunstancia muy inusual. La mayoría de las veces, las guerras terminan en negociación.

Soldados ucranianos se cubren mientras disparan un proyectil de mortero en una posición de primera línea cerca de Bajmut, en la región de Donetsk, Ucrania, el 16 de marzo de 2023. Foto: Reuters

¿Quién considera que tiene una mejor posición en la guerra? ¿Ucrania o Rusia? Esto, porque hay expertos, como el historiador Stephen Kotkin, que en una entrevista con The New Yorker, dijo que Rusia tenía los números, es decir, puede enviar más fuerzas al campo de batalla.

Yo diría que Ucrania, al fin y al cabo, porque, aunque los rusos tienen los números, los ucranianos tienen un enorme espíritu de lucha y moral. Han demostrado ser muy buenos combatientes, no sólo valientes. Y cuentan con un enorme apoyo militar y financiero de Occidente. Así que, en ese sentido, creo que los ucranianos están en mejor posición. El problema es fundamentalmente que ninguna de las partes es lo suficientemente fuerte como para ganar, pero ninguna es lo suficientemente débil como para sentir que tiene que ceder, que tiene que negociar. Por eso estamos atascados donde estamos, porque para los ucranianos esto es existencial y no se comprometerán fácilmente con los rusos, aunque Putin diga que es existencial, realmente no lo es. Pero como usted ha dicho, y como dice Kotkin, es un país enorme. Tienen más recursos, tienen más poder de permanencia, tienen más hombres para que puedan sangrar más tiempo. Así que, ya sabe, es una situación muy mala, porque lo que eso significa es que ninguna de las partes es lo suficientemente fuerte como para ganar, pero ninguna de las partes es lo suficientemente débil como para verse obligada a pedir la paz.

En ciertos países de Europa, como el caso de Alemania, se ha producido un debate sobre la entrega de armas a Ucrania y éstas son claves para el desempeño de Kiev en la guerra. ¿Cuál es su visión sobre esto?

Creo que los países occidentales deberían proporcionar todo el armamento posible, lo antes posible. Mira, el oeste de Occidente ha tomado una decisión correcta, en mi opinión, que es que la agresión de Putin no se debe permitir, que debe haber un enorme dolor para él como consecuencia de la invasión. Entonces se debe estar dispuesto a asegurar que la agresión de Putin no sea recompensada. Lo que eso significa es dar a Ucrania tanta ventaja en el campo de batalla como sea necesario y lo más rápidamente posible, porque cuanto antes puedas entregar las armas a los ucranianos, cuanto antes puedas entrenarlos, más probable será que haya avances ucranianos en el campo de batalla, más probable será que presiones a los rusos. A mí me da la sensación de que tomamos las decisiones correctas en estas cuestiones, pero siempre parece que nos lleva tres, cuatro o cinco meses, mientras que los rusos toman sus decisiones al instante. Así que hay una especie de retraso democrático. Se podría decir que las democracias tienen que deliberar, tienen que consultar, tienen que considerar. Putin no necesita hacer todo eso. Putin toma una decisión en un día, y esto pone a los ucranianos en desventaja.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión sobre el desarrollo social y económico de Crimea y Sebastopol a través de una videoconferencia en el Kremlin, el 17 de marzo de 2023. Foto: AP

Algunos especialistas hablan de las rencillas al interior de la elite en Rusia. Sin embargo, es sabido que un sucesor de Putin no cambiará nada. ¿Está de acuerdo?

Creo que tiene razón. No cambiará nada. En primer lugar, Putin es muy poderoso en Rusia. Seamos realistas, mucho de lo que hace es popular. La guerra aparentemente tiene bastante y amplio apoyo público. Mucha de la gente que se oponía se ha ido. Los medios de comunicación están totalmente controlados por el Kremlin. Y, como usted dice, en la medida en que hay disidencia, la disidencia realmente poderosa es en realidad de las personas de la derecha, que dicen que deberían llevar adelante la guerra aún más severamente, aún más duramente. Así que no creo que nos salve un liberal derrocando a Putin.