Felipe Alessandri: “No seré candidato a alcalde, es un no definitivo”

Hace unos días se filtró el audio de una conversación entre el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri y la presidenta de la Fundación Santiago se Levanta, Gisselle Dussaubat. En el registro, ella lo acusa de haber facilitado la llegada de inmigrantes a la comuna a través de la firma de un convenio y dice que no hay “cara” para cuestionar a la actual administración de Irací Hassler (PC), quien busca la reelección.

“Muchos municipios que tienen los temas de los migrantes adscribimos a estos convenios y eso es”, explicaba Alessandri.

Pero no solo por ese registro el nombre del militante de RN ha estado sonando en Chile Vamos, sino que también porque ha subido la presión del sector para que sea el candidato por Santiago en las futuras elecciones municipales, ya que aseguran que es quien mejor marca en las encuestas del sector. Sin embargo, el otrora jefe comunal de esa comuna -entre diciembre de 2016 y junio de 2021- cierra la puerta de manera definitiva a competir contra Hassler o en cualquier otra comuna de la Región Metropolitana. Eso sí, está dispuesto a hacer campaña para apoyar a la carta que elija Chile Vamos.

¿A que atribuye la filtración del audio?

Yo achaco eso a febrero, a que hay un sector que quiere crear polémica, porque a los alcaldes les toca administrar realidades. Santiago es la comuna con más migrantes del país o al menos lo era cuando yo era alcalde (...). Entonces, frente a eso, cuando yo tengo que invertir recursos municipales para administrar esta realidad de los migrantes como una comuna con más migrantes, se firma un convenio con la ONU, con su rama de migrantes que es la Acnur. Se firma, se pasa por el concejo, la actual administración, incluida Irací Hassler, votó a favor. Entonces, la polémica nunca la entendí, eso que digo en el audio lo suscribo plenamente.

En la antesala de las elecciones municipales, donde su nombre suena como opción en la derecha, Hassler criticó su gestión.

La tremenda perso, porque el dato mata el relato. Recordemos qué dijo ella: que el centro se deterioró bajo la administración del Presidente Piñera y cuando yo era alcalde. Qué te quiero decir, el dato mata el relato, el metro cuadrado más caro de Latinoamérica: Alessandri alcalde, Ahumada Puente, el eje. Hoy día hay más de un millón de metros cuadrados disponibles. Qué otra cosa, anda a ver el bulevar de restaurantes, los restaurantes, la Plaza de Armas, la Casa Colorada, el Paseo Bandera, algo inédito que ganó premios internacionales y ella votaba en contra todo. Ella votaba que no cuando yo tenía estos mismo guardias para el Casco Histórico, que después me copió. Entonces, sus declaraciones son completamente alejadas de la realidad, que no merecen más comentarios, porque yo creo que la ciudadanía tiene memoria.

¿Atribuye las críticas a que lo ve como un posible rival en Santiago?

Siempre al PC le sale más fácil destruir que construir. Buscan instalar una realidad repitiendo lo mismo, es una estrategia electoral. Pero, pasados más de tres años y en los descuentos de su periodo, ya no sirve echarle la culpa a la administración anterior.

Los partidos han intentado convencerlo de que sea candidato en Santiago, pero usted ha transmitido que no. ¿Por qué?

Mi cariño por Santiago es enorme, por sus 27 barrios, por los dirigentes vecinales que me han llamado mucho para que asuma el desafío. Pero la verdad es que estoy dedicado a la profesión. Estoy tranquilo, contento, motivado. Entonces, no seré candidato a alcalde. Pero el cariño por Santiago sigue, le dediqué ocho años de concejal. He sido el alcalde de este siglo que más ha durado: cuatro años y medio por la pandemia.

Felipe Alessandri. FOTO:SEBATIAN BROGCA/AGENCIA UNO

Las directivas siguen haciendo gestiones para que sea candidato.

Yo me he juntado con las directivas, a lo menos de mi partido, hace ya unas tres semanas o un mes atrás. Les planteé que yo estaba muy disponible para colaborar, para ayudar a elegir mejores candidatos, para estar en terreno, si a alguien le sirve que yo esté apoyando, pero que no estaba disponible para ir por Santiago de alcalde nuevamente.

Es un no definitivo, entonces...

Sí, es un no definitivo.

¿Y esto tiene que ver con un tema de costo familiar o solo con un tema profesional?

Yo me encariño mucho y hago una pega con mucho corazón. Previo estallido social, y en el estallido, estaba ahí, por ejemplo, en el sector de San Borja, intentando solucionar las cosas. Soy muy apasionado por lo que hago, le puse mucho cariño y mucha dedicación. Y tiene que ver más con el hecho de que, no es que me haya reinventado, porque yo era abogado antes de ser alcalde. Pero estoy motivado, estamos con mis socios, mi oficina ha crecido bastante. Estoy entretenido. Tengo un costo alternativo, si lo quiere llevar a eso, importante. La familia se preocupa cuando han escuchado o han visto que hay vecinos y vecinas que me invitan a su casa, a tomar once, que me quieren ver.

¿No se siente presionado? Chile Vamos advierte que si no compite, Santiago podría seguir en manos de la izquierda.

No, porque con la administración actual, que ha sido, a juicio mío, demasiado perjudicial para la comuna... Una buena campaña, estructurada y unitaria, es totalmente plausible. No es una carrera corrida en ningún caso, pero se puede recuperar.

Se habla de que las cartas del sector deberían competir para preservar el legado de Piñera. ¿Él conversó con usted de esto antes de morir?

No, yo conversaba con bastante periodicidad con el Presidente Piñera. Todavía estamos apenados e impactados por su fallecimiento. Él me decía que siguiéramos en lo público. Yo no me quiero restar de lo público, quiero seguir aportando, quizás desde otra trinchera. Voy a seguir en lo público.

¿Pero le dijo que fuera candidato?

No, no me dijo. No. Todos me dicen ‘oye, la encuesta, la encuesta, pero, muéstramela’. Al Presidente Piñera le dije lo mismo, ‘muéstreme encuestas’.

¿Le decía que usted era el mejor posicionado?

No, pero te dicen ‘usted está muy bien posicionado, las encuestas te valoran, hay una buena concepción de lo que fue tu gestión, pero veamos las encuestas’.

El exalcalde Delgado dijo que hay candidatos a la carta en la derecha que quieren decidir dónde competir. ¿Qué le parece eso?

Pero no es mi caso, porque yo no estoy pidiendo ninguna comuna en particular. Pero sí creo que tenemos una tremenda responsabilidad. Hay que mantener La Florida, hay que mantener Puente Alto, hay que recuperar Recoleta, Ñuñoa y así suma y sigue.

Usted dice que quiere seguir colaborando. ¿Le interesa otra comuna? Se dice que le gustaría Vitacura o La Florida.

No, no estoy mirando ninguna comuna. Nadie me ha ofrecido otra comuna y no quiero. Como exalcalde, miro la gestión municipal de distintas comunas y creo que sí podríamos hacer algunos ajustes para tener mayor visibilidad y ser referentes.

¿En cuáles?

No quiero nombrar ninguna en particular.

¿Qué nombre le gusta para que compita en Santiago?

Yo creo que en Renovación Nacional hay un concejal que lleva ya dos períodos, que ha estado haciendo la pega, que es Juan Mena. Tenemos también a Mario Desbordes, que yo creo que sería un buen alcalde. Y Rodrigo Delgado tiene todas las competencias, fue alcalde por lo menos ocho años, que yo recuerdo, ministro del Interior, es una persona que le gusta el territorio, el contacto vecinal, y eso es fundamental.

¿Y usted los apoyaría?

Por supuesto, a él, a Juan Mena, al candidato que finalmente decidamos. Hay que verlo luego, porque hay que elegir un mecanismo, ya sea encuesta o una primaria. Yo soy siempre partidario de las primarias.

¿Es bueno que hagan primarias en Santiago? El temor de algunos es que se provoque un desgaste del candidato del sector.

No, bueno, que elijamos el mejor mecanismo, pero de lo que sí estoy seguro es que lo mejor para poder recuperar Santiago, recuperarlo en el sentido literal de la palabra, es ir con un solo candidato o candidata. Tenemos que ir desde Amarillos, Demócratas, hasta republicanos, unidos con un solo candidato.

¿Cuáles son los estándares que tiene que haber ahora para los candidatos? Se conoce lo que pasó con Torrealba.

La selección de candidatos tiene que ser mucho mejor. Tenemos que tener alcaldes preparados, y una vez que sean alcaldes electos, profundicen en las materias municipales. Es muy complejo ser alcalde. En los municipios grandes, sobre todo en las capitales regionales, que la Contraloría ponga un asiento permanente de fiscalización en esos municipios. Ahí no me pierdo ni un minuto: transparencia total, que las corporaciones también, que han sido tan cuestionadas, informen absolutamente todo y la Contraloría tenga un asiento permanente.

En el caso de Evelyn Matthei, ¿ella debería ir a la reelección si después va a ser candidata presidencial?

Evelyn está muy bien posicionada y ha sido una muy buena alcaldesa. Yo creo que hoy día los estándares han cambiado. Yo no veo que la ciudadanía vaya a recibir como una buena señal que ella vaya a la reelección para asumir el 6 de diciembre y estar renunciando dos o tres meses después. Alguna vez Joaquín Lavín hizo eso y no fue bien recibido por la ciudadanía. A mí me consta. Yo creo que hoy día los estándares han cambiado y es mejor que Evelyn y los que quieran ser candidatos presidenciales salgan de sus cargos, ya estén en el gobierno, etc., más temprano que tarde, y se dediquen a su candidatura y nos sinceremos.

Y es algo que debería plantear RN también, ¿no?

RN lo debería plantear para todos los alcaldes que piensan renunciar, porque finalmente es una falta de compromiso, es una falta a la ciudadanía, porque les estoy diciendo ‘en cuatro meses más voy a estar renunciando para asumir una candidatura presidencial, que si no gano, vuelvo’.