José Antonio Kast: “Esperamos que la nueva propuesta deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano”

El domingo 7, cuando los chilenos eligieron a los consejeros para redactar una nueva propuesta constitucional, hubo un ganador indiscutido: el Partido Republicano sumó 23 representantes, convirtiéndose en la principal fuerza electoral del país, arrebatándole la hegemonía de la derecha a Chile Vamos y dando un nuevo golpe al gobierno del Presidente Gabriel Boric. Aunque los republicanos se impusieron en más del 70% de las comunas del país y en 12 de sus 16 regiones, las luces de la sede partidaria esa jornada se apagaron antes de la medianoche y el líder de la colectividad, José Antonio Kast, señaló que no había nada que celebrar. Aquí profundiza en sus razones.

¿Qué expectativas tenían de los resultados del 7-M?

Teníamos claro que la gente iba a valorar la coherencia de este proyecto político y eso nos daba algún grado de tranquilidad. A eso se sumaba un mal gobierno, un gobierno ineficiente en la solución de los problemas urgentes de la ciudadanía.

¿La votación superó sus proyecciones?

Sí. En eso hay que ser muy transparente: esto, efectivamente, también nos sorprende a nosotros.

La paradoja es evidente: se votó por quienes no apoyaron la apertura de un nuevo proceso constituyente. ¿Esta elección se trató más de un voto de castigo al Presidente Boric que de las ideas republicanas para plasmar en una nueva Constitución?

Hay un voto de castigo a la política en general. Son muy pocos los proyectos políticos que en campaña dicen las cosas por su nombre. Nosotros en campaña dijimos -por ejemplo- en el tema de los retiros que era una mala política pública. El Presidente Boric, cuando era diputado, los votaba a favor y llegó al gobierno, y se puso en contra. Y por el sector de la derecha, en algún momento se dijo que se iba a terminar con la puerta giratoria de la delincuencia. Nosotros no decimos eso, decimos que vamos a enfrentar con fuerza la delincuencia, que vamos a trabajar con mucha energía para mejorar la situación de las personas más vulnerables. Pero no proponemos soluciones mágicas. Y yo creo que eso es lo que se vio reflejado el domingo: el cansancio de las personas con esta varita mágica. Nadie tiene una varita mágica.

¿Y esta ola castigó a Chile Vamos -como ellos dicen- por mostrar una postura más dialogante con La Moneda?

Ahí hay un falso dilema. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar. Pero nos sentamos con la mirada puesta en Chile y lo que requeríamos no era necesariamente un nuevo proceso electoral para una Constitución. El 4 de septiembre casi ocho millones de personas dijeron de manera muy clara que no querían refundar Chile. El tema de la violencia es real, el tema de la salud es real y se hacen como que no existiera. Hay una ineficiencia total del gobierno y una falta de sintonía de la política en general con la ciudadanía. Nosotros también somos dialogantes, pero tenemos prioridades distintas.

¿Y qué le cobró entonces el electorado a Chile Vamos?

Creo que le cobró un mal gobierno de Sebastián Piñera, porque la gente tiene en la retina, de nuevo, promesas incumplidas y, más que promesas incumplidas, cero explicación de por qué no se pueden llevar adelante. Entonces hay una mezcla entre un gobierno ineficiente y una parte de la oposición que no considera la opinión de la ciudadanía.

¿Le hace sentido el llamado del Presidente Boric a no cometer los errores que ellos cometieron en el proceso constituyente anterior? ¿Le da la impresión de que el Presidente aprendió de ese fracaso?

Eso lo va a decir el tiempo. Porque el Presidente en varias ocasiones ha hecho planteamientos que van en la línea correcta. El problema es que lo que podría darse es que después en sus círculos cercanos haya discusiones que lo hacen cambiar de opinión. Valoro las palabras del Presidente del día domingo.

Pero no le cree mucho..

Aquí lo que hemos aprendido es que hay que esperar a ver si los dichos se condicen con los hechos.

¿Ha hablado con el Mandatario en estos días?

Sí.

¿Él lo llamó?

Sí.

¿Cuál fue el espíritu de esa conversación? ¿O fue una mera felicitación?

No, no... diré que siempre valoro las conversaciones y valoro la actitud de comunicarse. Solo eso. Siempre es positivo el diálogo. Pero vuelvo a reiterar, requerimos ver cómo esto se desarrolla en el tiempo. O sea, si se imponen en este caso los dichos del Presidente o la actitud de algunos ministros.

¿Cómo encararán el proceso? La duda es si con la mayoría de representantes que tienen van a pasar máquina en el Consejo...

Nosotros esperamos que esto sea más allá de nuestra mayoría. Esperamos que esto sea de verdad una propuesta que deje conforme a la mayoría de los chilenos, no a la mayoría del Partido Republicano. Por eso es nuestra responsabilidad tan grande y así lo asumimos. Tenemos claro que tenemos una mayor responsabilidad que aquellos que sacaron menos votos. Pero si otros hubieran sacado más votos jamás les habríamos dicho ‘ahora los vamos a ver, ahora vamos a ver qué es lo que hacen’...

¿Le molesta ese tipo de emplazamientos?

No, no es que me moleste, encuentro que es inapropiado. Creo que no está a la altura de las circunstancias. Nosotros estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, ejercer bien nuestro rol, que nuestros consejeros hagan bien su trabajo.

¿Da garantías de que nadie va a poder levantar acusaciones respecto de que están pasando máquina en el Consejo Constitucional?

A ver: esto está por desarrollarse. No puedo hoy día vaticinar cuál va a ser el día a día de esto. Pero espero que nadie diga que aquí hubo una pasada de máquina, porque nosotros no actuamos así. Siempre vamos a estar abiertos a un debate, a un diálogo, a fijar prioridades. Lo que pasa es que desde el mundo político siempre tratan de irse a la caricatura, a decir por nosotros lo que vamos a hacer. Y creo que hasta ahora siempre los hemos sorprendido.

No pasó una semana y un diputado republicano puso en duda las bases que dan un marco al Consejo...

Lo que han dicho algunos representantes del partido, o uno en concreto, es que nosotros no firmamos el acuerdo y nosotros no firmamos el acuerdo...

¿Usted da garantía de que los 12 bordes constitucionales que son parte del acuerdo de las fuerzas del Congreso, que ustedes no firmaron, por cierto, pero que tienen el peso de la prueba ahora por ser mayoría en el Consejo, se van a respetar?

Nosotros somos respetuosos de la ley, de la Constitución. Participamos en un proceso que tenía ciertas bases. Nunca dijimos que íbamos a romper eso. Lo que sí, le vamos a dar contenido.

Le estoy preguntando sobre el marco...

Las reglas están fijadas. Y nosotros nunca nos hemos salido del marco. Hemos ganado todas nuestras elecciones de manera democrática.

¿Cómo va a convencer a los sectores más ortodoxos de su electorado de que va a promover una Constitución que satisfaga a todos los sectores?

Ahí se juega el liderazgo del partido. El liderazgo que alguien pueda reconocer en mí, se juega ahí. Y creo que nosotros hemos ejercido bien el rol del liderazgo. Lo ejercimos el año 2017, cuando no todos podrían haber compartido ir a apoyar a Sebastián Piñera para la segunda vuelta. Lo ejercimos post segunda vuelta, después del triunfo de Gabriel Boric, donde algunos querían que el Partido Republicano levantara las banderas del Rechazo y no lo hicimos. Un sector importante criticaba que yo no estuviera en la primera línea enfrentando al gobierno o a la Convención. Partimos con la gira por la verdad, no partimos con la gira por el Rechazo. Nos criticaban por haber sacado la voz e ir al contralor para decirle al Presidente que él no podía ser jefe de campaña y que tenía que gobernar. Todas esas cosas que en algún momento son incomprendidas, es rol nuestro ir aclarándolas. Hoy día hay un sector que inicialmente estaba por el voto nulo y que fuimos convenciendo con argumentos de que había que participar y nos dio esa gran mayoría.

Una Constitución no partisana

Vamos al fondo del proceso constitucional. Ya no están gritando fuera de la cancha, ahora no sólo están dentro, sino que pueden llevarse la pelota si quieren. ¿Ustedes están comprometidos en el empeño de generar una propuesta que sea aprobada por la mayoría de los chilenos en diciembre?

Todo lo que vaya en la línea de mejorar la institucionalidad va a contar con nuestro apoyo. Sentimos un deber de estar ahí para que nunca más el proyecto refundacional del 4 de septiembre vuelva a estar sobre la mesa. Vamos a participar del debate. Así como en la Comisión de Expertos está Carlos Frontaura, que ha sido reconocido transversalmente como alguien que propone cosas, no que anda buscando las cortapisas. Somos personas que quieren el bien de Chile. Nos da lo mismo quién firme la Constitución, porque algunos dicen ‘oigan, van a permitir que el actual Presidente firme la Constitución’.

¿Ese no es tema para ustedes?

No es tema. Hoy día hay un texto vigente. La mayoría de los chilenos no saben que el texto vigente lleva la firma de Ricardo Lagos, porque algunos siguen creyendo el discurso de la izquierda, que esta es la Constitución de Pinochet. No. Esta es la Constitución de Chile. Nadie tiene que tener duda de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es republicano, es con la mirada puesta en Chile, no en la conveniencia del Partido Republicano. No vamos a hacer una Constitución partisana al estilo frenteamplista.

Pero estarán interesados en que se recojan principios que ustedes defienden...

Queremos una Constitución que recoja lo que es Chile. Que recoja claramente la división de los poderes, que haya un Poder Ejecutivo, uno Legislativo, un Poder Judicial. Que haya cierta institucionalidad, como el tema del Banco Central, de las Fuerzas Armadas, de la Contraloría. Eso es parte de lo que es la institucionalidad que nos ha permitido progresar y que muchas personas dicen ¿por qué a Chile le ha ido tan bien? Porque había un marco constitucional que permitía avanzar. La Constitución no tiene por qué recoger la ley misma, como quería hacerlo en la anterior.

¿Es preciso señalar que el proyecto que a ustedes los podría inspirar es bastante parecido a la Constitución vigente?

Bueno, los mismos bordes que tanto debate traen reflejan lo que es el texto constitucional vigente. Entonces, aquí hay un gran debate, de si el borde A, el B, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Estos bordes reflejan bastante bien lo que es el texto constitucional vigente. Este proceso es absolutamente distinto, porque hay 24 personas que han dado muestras de que la manera en que han trabajado es distinta del frenesí que existía en el proceso anterior. Entonces, creo que vamos mucho mejor encaminados, porque hay personas que son bastante razonables y prudentes, debatiendo, hay ciertos bordes que se basan en lo que es la institucionalidad actualmente vigente y habrá algunas discusiones sobre el contenido de ciertos bordes.

¿Ha podido echar una mirada a cómo va el anteproyecto de la Comisión Experta? ¿Le parece que va bien encaminado?

No se ha visto mucho y detuvieron algunas votaciones, ¿no es cierto?, para que esas decisiones no intervinieran en el proceso electoral. En todo caso, hay uno, por ejemplo, que no compartimos.

¿Cuál sería?

Las Fuerzas Armadas. Los expertos votaron y se perdió por un voto que se mantuviera el capítulo. Bueno, a mí sí me interesaría que mantengan un capítulo que deje establecido que las Fuerzas Armadas son estas, las Fuerzas de Orden son estas ... Y quizás definir mucho más las instituciones que pueden usar fuerza y armas son las Fuerzas Armadas, considerando siempre que la persona tiene derecho a la legítima defensa, todas esas cosas. Creo que sería un punto importante que quede claro ¿cuáles son las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son las fuerzas de orden? ¿Las fuerzas de seguridad?

Y sobre el artículo que establece el Estado social y democrático de derecho...

Es que el Estado es esencialmente social, porque se preocupa de resolver los problemas de las personas. Chile es una república democrática, muchas veces uno dice ¿qué es esto? Bueno, depende del contenido que uno le dé. Yo espero que aquí el enunciado y la bajada respeten la persona, respeten la iniciativa individual de las personas, que se vea que el Estado puede resolver el problema y los privados también pueden resolver el problema.

¿Cuál es la discusión más importante que se va a dar a nivel constitucional?

La que le he planteado: Estado o persona.

¿Ya han definido ciertas bajadas respecto del sistema político, si hay que poner listas abiertas o cerradas, umbrales de entrada, paridad?

No, porque recién es una discusión inicial. Yo soy partidario siempre de que haya posibilidad de participación y que haya ciertos mínimos. Creo que la fragmentación le ha hecho daño a la política chilena. No tengo la fórmula, no sé si la solución es la lista cerrada, porque si hay algunos que dicen que los partidos tienen mucho poder, eso les da a los partidos poder total. Lo que debemos enfrentar es que no haya intervención en la urna, como existe hoy día.

Se refiere a la paridad de salida....

La paridad de salida, yo creo que es un tremendo error. Porque impide que la ciudadanía ejerza la libertad de elegir. Si yo voté por tal persona, que sacó 100.000 votos...

¿Usted es partidario de paridad de entrada y no de salida?

Más que la discusión de la paridad, es la igualdad de condiciones. Hoy día uno puede hacer muchas cosas para que haya mayor participación de las mujeres en política que no necesariamente van por la paridad obligatoria...

Está muy estudiado que las mujeres en espacios de poder tenemos menos oportunidades y, por lo tanto, la paridad empuja un emparejamiento de cancha que resulta beneficioso para el sistema...

Yo creo que va a ser sujeto de la discusión de los consejeros.

Mirando a La Moneda

¿Es esta la última oportunidad que tenemos de una nueva Constitución?

La responsabilidad de aquellas personas que tienen un grado de injerencia es fundamental. Por ejemplo, por el lado de la izquierda, ya están diciendo que da lo mismo si hay Apruebo o Rechazo, van a seguir insistiendo en lo que a ellos les interesa. Nadie puede decir ‘mira, esto se cierra aquí’. A nosotros nos gustaría cerrarlo para poder trabajar por Chile en los temas que realmente importan. Y esto también es un mensaje: estamos cansados. La gente está cansada de este debate político y de que no se solucionen los problemas del día a día de las personas.

Entonces, el desafío es un texto que sea aprobado contundentemente...

Un texto que permita que todos los chilenos se desarrollen. No solamente los de izquierda o los de derecha. Ese sería un tremendo error. Si alguien trata de pasar máquina, como lo trató de hacer la izquierda, claramente es un error, porque son mayorías también que pueden ser circunstanciales, como nosotros le dijimos a la izquierda: no se crea en el cuento de que ustedes tienen a la mayoría de los chilenos.

¿Y usted no se lo cree ahora?

No, para nada. Nosotros vamos a tener la mayoría cuando empecemos a gestionar un buen gobierno. Y el día que ese gobierno, que sea de derecha, lo haga mal, la gente lo va a sacar. Entonces, hay que preocuparse de hacer bien las cosas y que lleguen las mejores personas a cada uno de los cargos que se ejercen desde el gobierno.

¿Se siente más cerca de La Moneda después del resultado del domingo 7?

Es que no se me va la vida.

Eso es otra cosa...

Yo creo que la derecha está más cerca de llegar a La Moneda, y si es un republicano, feliz.

Se lo pregunto de otra manera. ¿Rompieron algún tipo de techo de cristal electoral?

Lo rompimos como equipo, no como persona. Lo rompió la marca republicana.

Con los resultados del domingo en su mano, ¿espera un trato distinto de parte de Chile Vamos?

Lo hemos dicho siempre: para nosotros Chile Vamos nunca ha sido un adversario. No estamos ocupados de Chile Vamos, estamos ocupados de enfrentar las malas ideas de la izquierda. Son otros los que tienen que evaluar. ¿Qué significa el resultado del domingo? Tenemos claro que ese resultado del domingo debería llamar a la reflexión al gobierno, a algunos sectores de Chile Vamos, se cómo enfrentar lo que viene hacia adelante por el bien de Chile. Siempre hemos dicho que no estamos preocupados de la próxima elección, estamos preocupados de la próxima generación. ¿Qué va a hacer el gobierno en estos seis meses? ¿Va a seguir con su agenda refundacional?

¿Y qué espera usted que haga?

Que recapaciten. En el tema de la seguridad yo puedo ver que están invirtiendo más y eso se lo reconozco. Pero no necesariamente están invirtiendo bien.

¿Está planteando que mientras se desarrolla el debate constitucional el gobierno ponga freno de mano a sus reformas?

O sea, primero, que les ponga acelerador a los temas urgentes, que son los de seguridad. O sea, yo esperaría después de lo que ha ocurrido que el Presidente evalúe cambiar personas en el área de la seguridad, como el subsecretario de Prevención del Delito, que nadie sabe quién es. Esperaría que el Presidente evalúe tener en la Subdere a un señor que odia a Carabineros. Porque hay un sesgo anticarabineros y fuerzas de seguridad. Por lo tanto, son cambios que yo esperaría que el Presidente en algún momento evalúe.

Y respecto de las reformas...

Es que la reforma, por ejemplo, de las pensiones claramente la gente le ha dicho que no quiere lo que ellos querían. O sea, cuando el consejero Stingo dice que no es su platita, la gente lo rechazó, porque sí son sus recursos y el gobierno tiene que entender que la ciudadanía quiere una fórmula.

¿Se juega la presidencial en el éxito o fracaso de este proceso?

Primero, decir que a mí me encantaría competir de nuevo. Sería un honor para mí poder ser Presidente de la República, pero no se me va la vida y creo que falta mucho tiempo. Lo importante es hacer bien las cosas en cada tiempo que corresponda. Nosotros hemos hecho bien las cosas hasta ahora, y si eso se mantiene así, claro, tengo una posibilidad mayor de ser candidato. Todos tenemos una cierta responsabilidad en este proceso, pero hay un peso evidente que recae sobre nosotros, porque tenemos un gran porcentaje de consejeros. Y sentimos esa responsabilidad. Vamos a tener un desafío el 17 de diciembre que es importante y nosotros lo dijimos así también a todos nuestros líderes; les dijimos: lo del 7 de mayo es mucho más fácil que lo del 17 de diciembre. Y es evidente. Pero no estamos pensando esto como una plataforma de triunfo en la municipal o de triunfo presidencial.