Abogado de Colombina Parra revela cómo fue la fallida negociación para poner fin al conflicto de la herencia de Nicanor

En su casa de campo de Linares -construida en 1785- se encuentra por estos días el abogado y exdiputado Luis Valentín Ferrada (72), quien por la pandemia ha extendido su retiro a la RRegión del Maule, evitando venir a Santiago. El representante legal de Colombina Parra (50), en conversación con La Tercera PM, cuenta detalles de las fallidas conversaciones para poner fin a la disputa por la millonaria herencia del antipoeta Nicanor Parra, quien falleció el 23 de enero de 2018.

Ferrada cuestiona duramente la posición de los hermanos Alberto y Catalina Parra Troncoso, quienes exigen no solo que se declare la nulidad del testamento de su padre -que realizó cinco meses antes de morir, a los 103 años-, sino que supeditan cualquier tipo de acuerdo a eliminar la fundación. El objetivo de los hermanos Parra Troncoso, que viven fuera de Chile, es crear una nueva organización que se encargue de difundir el legado patrimonial y cultural del poeta. No obstante, para el abogado esta petición tiene “mucho olor a capricho y quieren pelear”.

El abogado cuenta también que a finales de 2020 plantearon una oferta que calificó de “generosa”, que abordaba una forma de administrar los bienes de la herencia de Nicanor Parra, pero que los demandantes desestimaron la propuesta. Por ahora, al culminar la etapa de conciliación y sin avances sustantivos, lo que corresponderá es el inicio de la etapa de prueba, a lo que el abogado de Colombina detalla que están preparando una serie de documentos que certificarían que el poeta al realizar su testamento “contaba con su conciencia plenamente vigente e íntegra”.

¿Cuál es el avance de las conversaciones para poner fin al juicio de los hermanos Parra?

No hemos tenido avances, porque los meses de enero y febrero estuvo todo paralizado, pero estamos preparándonos, porque, si se notifica una resolución pequeña en el juicio de la nulidad del testamento, deberíamos entrar en el periodo de prueba. Entonces, tenemos la prueba bien preparada en el orden de los testigos, declaraciones de prensa y que apuntan a una cuestión central, que es que Nicanor contaba con plenas capacidades al momento de realizar su testamento. La prueba central que mostraremos es la acreditación médica, que da cuenta de que en el momento de su muerte Nicanor estaba con su conciencia plenamente vigente e íntegra.

¿En las negociaciones ha existido alguna propuesta?

A finales del año pasado nosotros hicimos una propuesta bastante justa desde el punto de vista material y económico. Es una propuesta muy razonable, que deja las cosas en un buen pie, al parecer de nosotros. Pero hoy estamos entrampados en un tope que consiste en que esta gente pide la nulidad de la Fundación Nicanor Parra y la constitución de una nueva.

¿Es intransable constituir una nueva fundación que incorpore la visión de los hermanos Alberto y Catalina Parra?

No es tratable ni es legítimo. No tiene sentido. Es una petición que tiene mucho olor a capricho y quieren pelear. Pero si quieren pelear, peleemos, qué le vamos a hacer. Desde el punto de vista de Colombina y sus hermanos, hubo una oferta que se presentó a sus otros hermanos (Alberto y Catalina) y era muy generosa. La propuesta cuidaba muy bien el destino de los bienes culturales de Nicanor Parra para que no salgan fuera de Chile, conservando su integridad. Esto es muy curioso, porque ni Colombina ni sus hermanos han pedido el uso de los bienes para sí mismos ni para venderlos, sino que muy por el contrario.

¿El objetivo es exhibir sus piezas y escritos en un museo?

El museo mismo es la casa de La Reina y, eventualmente, Las Cruces, por extensión, pero lo que siempre se ha pensado a través de la fundación es mantener su obra, como un patrimonio cultural abierto a la ciudadanía, cuya sede natural es la propiedad de La Reina.

¿Estarían dispuestos a entregar una compensación económica?

La disputa no es un asunto de compensación económica. No. Esto se trata de temas primordialmente patrimoniales en términos de cuánto es el dinero que le corresponde a cada uno de acuerdo al testamento. Las partes siempre tienen derecho a mejorar o modificar. Pero se hizo una propuesta muy generosa que no ha sido aceptada, porque las condiciones que se colocan giran en torno a la nulidad y a la desaparición de la fundación, lo cual es muy grave -entre otros aspectos-, porque sobre la fundación pesa la prolongación y la conservación en Chile del patrimonio del legado cultural de Parra.

Esa compensación generosa ¿contempla otras condiciones?

No me gusta la palabra compensación, porque no hay tal. Es un acuerdo sobre la forma de distribuir. Los herederos que tengo el honor de representar -como decían los políticos antiguos- no colocan el aspecto económico en la división, al punto que se ha hecho una propuesta muy buena para los dos disidentes. Pero ellos hasta aquí se han negado a aceptar esto, fundándose en la nulidad de la fundación. Hoy el tema radica en una cuestión que es extraeconómica, por así decirlo, y extrapatrimonial. La manzana de la discordia está puesta en la fundación.

¿Ellos quieren eliminarla y crear una nueva en la que ellos estén presentes?

Claro. En todo caso, Colombina nunca se ha opuesto a que ellos sean directores de la actual fundación y participen. En realidad, no sé hasta qué punto sería el grado de participación de ellos, si viven fuera del país.

¿La propuesta que presentaron tenía que ver también con el traspaso de propiedades?

No creo estar en condiciones de dar mayores detalles, pero era una propuesta que resolvía lo económico de la herencia. Es una propuesta generosa. De ahí paramos y no ha habido ningún avance.

¿Existe un plazo para terminar las conversaciones?

Sí, se pidió un plazo que se solicitó al tribunal, pero todo esto se ha mezclado con la pandemia y muchos trámites judiciales requieren presencialidad, como la presentación de testigos y las materias de prueba. Hoy, en el estado de emergencia, no se pueden llevar a cabo. Entonces lo del plazo es una cuestión bastante elástica o relativa. Ese plazo se podría ampliar en la medida en que haya bases para un acuerdo, pero si no hay base, qué sentido tiene. No será de modo alguno aceptable ni hoy ni nunca la nulidad de la fundación. Esa fundación la creó Nicanor, Colombina actuó en virtud de un mandato. La fundación es intocable.

¿Cómo se está preparando la Fundación Nicanor Parra para 2021?

La fundación tendrá exposiciones muy fuertes y su programa tiene como medio de soporte la virtualidad. ¿En cuarentena qué vas a hacer? Serán seminarios y exhibiciones de actividades culturales básicamente dentro del marco de las circunstancias actuales. Serán actividades que comenzarán en los meses de otoño e invierno.