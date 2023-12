¿Académico en Madrid? ¿Asesor de Pedro Sánchez?: La incierta nueva vida de Alberto Fernández en España tras su salida del poder en Argentina

Cuando solo quedan seis días para el cambio de mando, donde Javier Milei asumirá de manera inédita en el mundo una presidencia libertaria, el actual mandatario argentino de 64 años, Alberto Fernández, alista su regreso a la vida como un civil más. Si bien no lo dijo de manera explícita, días atrás había señalado que le ofrecieron dar clases universitarias desde al menos tres instituciones de educación superior en España, trabajo que hacía desde antes de llegar al poder en 2019, cuando impartía Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sin embargo, el periódico madrileño El Mundo aseguró que una de las posibilidades laborales que aguardan a Fernández en España es la de asesor del recientemente ratificado jefe de Gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la izquierda, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversan al inicio de una reunión en el Palacio de la Moncloa en Madrid, el 10 de mayo de 2022. Foto: AP

“No es extraño que Fernández huya de vivir bajo los enemigos del populismo de izquierdas que representa. Tampoco que haya elegido España, donde se sentirá como en casa dada su admiración y coincidencias políticas con Pedro Sánchez, de quien se ha rumoreado que puede convertirse en asesor”, planteó el diario.

Amistad con figuras españolas

El actual mandatario, quien entregará los poderes presidenciales este domingo 10 de diciembre a Javier Milei, tiene una relación de amistad de años tanto con Sánchez como con otras figuras de la izquierda española, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, detallaron medios internacionales. Según destacó en una columna de Infobae el periodista y analista político Fernando González, la idea de Fernández asesorando a Pedro Sánchez “no es una hipótesis descabellada, porque cada vez que Alberto visitó España, Sánchez se hizo un hueco para poder recibirlo”.

En los próximos días, se espera que el presidente en funciones viaje a Río de Janeiro por la Cumbre del Mercosur. Cuando queda menos de una semana para el cambio de mando, Alberto Fernández se ha abocado a “contar lo que hizo” durante su gestión ante numerosos medios de habla hispana, indicó La Nación.

Durante una entrevista con el diario El País de España posterior a la derrota del peronismo y Sergio Massa, su ministro de Economía, el abogado señaló que, tras salir del poder, tiene “algunas propuestas para irse a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González (exmandatario español) decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos, pero no saben a dónde meternos”.

El actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente electo, Javier Milei, se reúnen en la Residencia Presidencial de Olivos, el 21 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

En esa línea, agregó que “hay que dejar que el que llega (Javier Milei) pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”.

Días después, en conversación con Perfil, admitió que no tenía “muy claro” lo que haría a partir del 11 de diciembre. “Lo que sí sé es que el día que decidí no ser candidato, empecé a preparar mi futuro, y sí, efectivamente me llegaron ofertas de universidades españolas para que vaya allí durante un tiempo”, agregó. “Me parece que es una posibilidad, pero eso no significa radicarme en España, significa estar un tiempo, y seguir atendiendo mis temas en Argentina, porque mi vida seguramente seguirá transcurriendo en Argentina”.

Desde el círculo de Alberto Fernández detallaron que su último discurso presidencial, posiblemente el sábado 9, estará enfocado en dar su visión del “estado del Estado”, dijeron a La Nación. También agregaron que el mandatario se encuentra “tranquilo” y “aliviado” de dejar un gobierno complejo, con cuatro años de constantes ataques internos, una relación prácticamente destruida con su vicepresidenta –quien lo ungió como candidato presidencial en 2019–, Cristina Kirchner, la inflación interanual del 142% y la pobreza cercana al 40%. Al mismo tiempo, se muestra “contento porque se está llevando adelante una transición muy buena, muy ordenada”.

El inicio de la transición

Quienes ya iniciaron la transición fueron su pareja, Fabiola Yáñez, y su pequeño hijo Francisco. Veintidós años más joven que él, Yáñez emprendió el viaje a España el viernes pasado, según detallaron medios locales. Eduardo Feinmann, de LN+, aseguró que “partió rumbo a España para quedarse a vivir allá. Subieron 3 personas, 2 mayores y un menor de un año”. De manera irónica, el presentador señaló que el viaje secreto de la pareja del mandatario contrasta con “cuando se estaba en el poder”, donde “viajaba con comitiva de peluqueros y vestuaristas”.

El Mundo, que planteó la posible llegada del actual presidente del Partido Justicialista de Argentina a España como asesor presidencial, también deslizó que la afinidad ideológica de su par ibérico, de corte progresista, es otro factor que explica el éxodo de toda la familia Fernández hacia el país europeo. De hecho, el medio tituló su artículo como: “Alberto Fernández se muda a España con su familia ‘woke’ y su admirado Sánchez”.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, choca el puño con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la Casa Rosada, Argentina, el 9 de junio de 2021. Foto: Reuters

El periódico hacía referencia al hijo mayor del todavía mandatario, Estanislao (27), profesional del diseño gráfico que es una “famosa estrella drag queen”, detalló el mismo medio. Bajo el nombre de Dhyzy, acumula más de 300.000 seguidores en Instagram y se define como “no binario”, lo que oficializó mediante una de las políticas públicas impulsadas por la administración Fernández relativas a la comunidad LGBTIQ+, cuando en 2021 se incluyó la categoría X en el Registro Civil destinado a quienes no se identifican en el género masculino ni femenino.

“Cuando eligieron a mi padre presidente, pensé que si antes me criticaban por hacer de drag queen en eventos, ahora sería peor, pero gracias a Fabiola, su mujer, comprendí que era una oportunidad para que los derechos LGTBIQ se vuelvan más visibles”, dijo a la prensa.

El tema de la educación de su hijo menor fue otra de las razones de Alberto Fernández para salir de Argentina. Fue en 2021 cuando él y Fabiola Yáñez anunciaron que tendrían un hijo en pleno mandato presidencial, naciendo en abril de 2022, cuando Fernández tenía 63 años.

Durante una entrevista con Futurock, el abogado planteó que “no es verdad” que se irá a vivir a España, sino que dará clases allá “seguramente (durante) los meses del verano argentino”. “Cuando yo anuncié que no iba por la reelección, algunas de esas universidades (en referencia a las de Salamanca y Camilo José Cela, donde ya impartió cursos) y otras más se comunicaron conmigo pidiéndome ver la posibilidad de ir a España un tiempo para dar clases y para hacer unas cosas académicas. Les planteó que “tenía que esperar al final del mandato, que en ese momento no les podía contestar. Terminó el mandato y efectivamente acepté la propuesta”, pero también agregó que buscaba huir del ambiente “nocivo” de Argentina y la educación de su hijo.

“Así que de eso se trata, y de sacarlo también a Francisco de este ambiente tan nocivo de confrontación permanente y preservarlo. Eso sí es verdad. He visto muchos casos en la política donde los hijos la han pasado muy mal por la intolerancia de otros”, agregó. “Quiero que Francisco empiece su jardín y su proceso de socialización en un clima menos hostil que el que vive la Argentina”.

El presidente argentino Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner participan en las celebraciones del centenario de la compañía energética estatal argentina YPF, el 3 de junio de 2022. Foto: Reuters

Fernando González aseguró en Infobae que “Fernández cree que la versión sobre su supuesta asesoría para Pedro Sánchez viene de sus enemigos del Partido Popular español y de Vox, el partido de derecha extrema que más cerca se encuentra de Milei”. El líder de la agrupación ultraconservadora española, Santiago Abascal, será uno de los invitados de honor de Javier Milei a su cambio de mando.

En España, los argentinos opositores a Fernández que residen en el país europeo, se manifestaron contrarios a la llegada del actual presidente, pese a que este llegaría en calidad de civil, sin cargos políticos y ninguna investigación penal en su contra. El grupo Hispanos con PP, compuesto por simpatizantes y afiliados al Partido Popular, expresó en un comunicado que “los que hemos elegido España como destino de vida, en muchos casos asqueados por lo sucedido en Argentina, rechazamos que establezca aquí su refugio de exiliado, a costa del Pueblo Argentino”.

Publicado en la plataforma de firma Change a fines de noviembre, cuando se supo que el mandatario trasandino podría radicarse en España, la carta agrega que “el que consideramos el peor Presidente de la historia del país, en declaraciones periodísticas, indicó con soberbia que su objeto sería el de dar ‘clases’. Ante ello nos preguntamos ¿Clases de qué? Ya que sus charlas en la UBA se transformaron en una ignominiosa pantomima”.

Y cerraron: “Esperemos que el alumno no sea Pedro Sánchez, quien ya ha demostrado que no tiene mucho que aprender respecto al intento de sometimiento de la justicia”.