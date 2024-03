“Acto de ilegalidad y arbitrariedad”: Corte deja sin efecto desvinculación de exfiscal del Senado ordenada por Raúl Guzmán

La larga disputa entre el secretario del Senado, Raúl Guzmán y las asociaciones de funcionarios de la corporación sumó un nuevo capítulo luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto por exfiscal del Senado, Javier Norero, en contra del jefe administrativo de la Cámara Alta, quien en noviembre de 2023 dictó una resolución para desvincularlo de su cargo.

La pugna con Guzmán no solo se ha restringido al nivel de funcionarios. Previo al receso legislativo varios senadores plantearon públicamente la posibilidad de que hubiera un escenario de maltrato laboral en el Senado.

El punto lo levantó la senadora y jefa de bancada DC, Yasna Provoste, quien en diciembre repartió en la Sala del Senado impresos que aludían Guzmán .“Lista de Deseos 2024. No más acosos. No más hostigamiento. No más maltrato laboral”, decían los carteles promocionados por la parlamentaria. Las senadoras Claudia Pascual (PC), Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS) e Isabel Allende (PS) se sumaron a la silenciosa protesta al igual que los senadores Iván Flores (DC) y Daniel Núñez (PC).

21 Diciembre 2023 La senadora Yasna Provoste durante sesion de sala. Foto: Dedvi Missene

Guzmán defiendió el despido de Norero señalando que su labor de fiscal, como jefe de la Unidad Jurídica del servicio, no resultó ser la esperada, presentándose como ineficiente. ”A modo de resumen, se puede señalar: errores en documentos. En el año 2022, se detectaron al menos 29 documentos con errores y visados por el exfiscal. Entre marzo y agosto del año 2023, se identificaron y representaron 79 documentos con errores provenientes de la Fiscalía del Senado”, decía el oficio que entregó Guzmán durante el proceso y en respuesta a la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional.

El fallo

El recurso presentado por la defensa de Norero en tribunales señala que Guzmán no podía poner término anticipado a la contrata del abogado, que se desempeña de esa manera desde 2003 en el Senado, “por no haber sido calificado en una lista que permitiera su desvinculación o vacancia del cargo, ni haber sido tampoco sometido a un sumario administrativo que permitiera dicha medida”.

Así las cosas, el documento de seis páginas de la Corte de Apelaciones y con fecha 8 de febrero de 2024, señala que “el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía como vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley y a no ser juzgado por comisiones especiales (...) por estimarlo infundado, no haberse llevado en su contra un sumario administrativo y por haber operado a su respecto el principio de confianza legítima en la mantención de su empleo”.

De acuerdo al reglamento del Senado, “los funcionarios a contrata servirán sus empleos por el plazo fijado en la correspondiente resolución, o por el período durante el cual fueren necesarios sus servicios, si en aquella no se fijare plazo. En ningún caso la contratación podrá exceder del 31 de diciembre de cada año”.

A juicio de la Corte “no resulta aplicable al recurrente, ya que no ha sido controvertido en estos autos que el actor efectivamente ha servido el cargo funcionario en calidad contrata por más de 20 años en forma continua, cargo que por lo demás, se encuentra actualmente dentro de la planta de funcionarios de dicha institución”.

Asimismo, en la resolución se indica que “el ejercicio de la facultad de poner término anticipado a la contrata tiene un carácter excepcional, por lo que debe sustentarse siempre en motivos legales que permitan ejercerla”, supuestos que deben ser “acreditados por la autoridad” y “relacionarse con aspectos objetivos que determinen que los servicios prestados no son necesarios”. “Cuestión que no se ha acreditado respecto del recurrente, no habiéndose seguido, además, sumario administrativo alguno en su contra”, dice.

Finalmente, en el documento se lee: “Sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución P-205/2023, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, que puso término anticipado a la contrata del recurrente”.

¿Es una derrota para Guzmán que desde 2019 tiene una compleja relación con los funcionarios del Senado? No necesariamente puesto que la corte, si bien considera arbitrario el despido de Norero, no ordena su reincorporación al Senado donde se desempeñó desde el año 2003.