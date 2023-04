Agustín Romero (Republicano): “La legítima defensa privilegiada está hecha a la medida de la primera línea y los violentistas”

No quedó conforme con la redacción del artículo sobre legítima defensa privilegiada de Carabineros que fue despachado ayer con la nueva Ley Naín-Retamal. El subjefe de bancada del Partido Republicano, Agustín Romero, dice -a modo personal- que no le convenció cómo quedó la norma desde el Senado, y que por ello la bancada del Partido Republicano la votó en contra, a fin de forzar una comisión mixta y cambiar la normativa. Ello generó una sorpresiva conjunción de los dos extremos de la Cámara -PC y FA por un lado, y republicanos por el otro- en rechazo al nuevo estatuto de legítima defensa, aunque por razones distintas.

Con todo, luego de que un nuevo uniformado fuera asesinado, desde el resto de la derecha apuntaron hacia los republicanos por rechazar esta norma. En esta entrevista, Romero dice que no se arrepienten y explica sus razones, luego de que cinco diputados de la bancada se excusaran de hablar con La Tercera PM, en momentos en que desde Chile Vamos los emplazan por haber votado la normativa en contra, al igual que el Partido Comunista y el Frente Amplio.

¿Qué debe hacer el gobierno para solucionar la crisis?

El Ejecutivo debe ponerse de una vez por todas a gobernar este país. No puede ser posible que a instancias del Congreso Nacional recién se haya puesto el tema de la seguridad en el tapete. Y las iniciativas legislativas que protegen a los Carabineros han sido exclusivamente movidas por el Congreso Nacional.

¿Qué medidas se pueden hacer? ¿Un estado de excepción?

Cualquier medida que en este momento signifique controlar la delincuencia, porque realmente la delincuencia le tomó la mano al gobierno. Nada es descartable en este minuto. Todo lo que colabore a controlar esta situación es bienvenido.

Ayer el Partido Republicano votó en contra el artículo de la legítima defensa y luego asesinan a un nuevo uniformado. ¿Se arrepienten de haber votado en contra ese artículo?

No, para nada. Nosotros votamos en contra porque queríamos llevar el artículo a comisión mixta y por una razón muy simple. Estamos muy molestos por la actitud que tomó el Senado respecto de cambiarle algunas condiciones a la legítima defensa privilegiada que salió bien de la Cámara de Diputados, y que quedó hecha absolutamente a la medida de la primera línea y los violentistas. Porque en este momento, nuestra reacción movilizó al PC y a todas las organizaciones que atienden delincuentes como el INDH para tratar de bloquear esa norma, porque efectivamente le da herramientas a Carabineros. Lo que viene del Senado es un enredo, que lo único que va a hacer es que en manos de fiscales descriteriados proclives a delincuentes de izquierda, como la fiscal Ximena Chong, el juez Daniel Urrutia, lo que va a hacer es que Carabineros va a seguir pasando las mismas pellejerías que han pasado ahora.

Pero se ve como que estuvieron del lado equivocado de la historia. Le ocurrió lo mismo a Apruebo Dignidad que tuvo que retroceder en su idea de ir al Tribunal Constitucional.

Nosotros no votamos en contra para ir al TC. Votamos en contra para ir a comisión mixta y arreglar el artículo. Nosotros votamos por convicción. Y si las cosas vienen mal hechas por el Senado, nosotros no votamos por el mal menor. Porque votar por el mal menor significa todos los problemas que tenemos. Significa aceptar lo que el PS, la izquierda, el gobierno pacten con la misma cocina que pactó este nuevo proceso constitucional. Si el PC y el Frente Amplio quieren ir al TC, problema de ellos. Porque también demuestra que las negociaciones que hace Chile Vamos con los partidos de izquierda son de ese tipo. Realmente no entiendo el afán de pactar con gente que después no respeta la palabra. Queremos darle protección a Carabineros, y si viene mucho más matizada y moderada, por supuesto que no estamos de acuerdo.

Diputado Agustín Romero (Partido Republicano) FOTO: DEDVI MISSENE

Pero los republicanos se dividieron. En el Senado Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena aprobaron este artículo.

El senador Edwards y la senadora Aravena hicieron una excelente pega. Porque la idea de nosotros en el Senado era lograr que se incorporaran las Fuerzas Armadas en la ley, y que se lograra eliminar el artículo transitorio que trató de meter hasta último minuto la izquierda radical que quería que esta norma no se aplicara en favor de los carabineros que hoy día están siendo procesados. Ellos consiguieron su objetivo y lograron que esta norma pasara.

¿No es contradictorio que hayan votado en contra este artículo y después aparezcan como los primeros pidiendo su promulgación? En Chile Vamos los emplazaron de que dilataron el proyecto.

Lo que pasa es que Chile Vamos, como está de acuerdo con la izquierda y el gobierno, cuando llega a ciertos acuerdos malos lo que trata es hacer una ganancia política mínima. La gente no les cree. Porque en definitiva lo que nosotros queríamos era realmente devolver la Ley Naín-Retamal y no quedarnos con una ley Tohá-Cordero. Ese es el problema. A Chile Vamos le gusta hacer estas negociaciones con la izquierda, para que finalmente se terminen desvirtuando los proyectos y no pase nada. Si Chile Vamos quiere seguir negociando con Tohá, es problema de ellos.

¿Su votación no se parece al Frente Amplio de maximalismo y votar todo lo que vaya a esos extremos? Finalmente ustedes votaron igual que Apruebo Dignidad.

La vida de un carabinero, la seguridad de los chilenos, para mí no se negocia. Chile Vamos negocia la vida de los carabineros. El Partido Republicano no.