Así es Colchane, la comuna norteña y fronteriza donde arrasó el Rechazo

En la Provincia del Tamarugal, a 3.625 metros de altura, exactamente junto a la frontera con Bolivia, se ubica la comuna de Colchane. Un caso por cierto llamativo, donde la opción “Rechazo” se impuso con el 74,06% de los votos, triplicando al “Apruebo”, que obtuvo el 25,94%.

“Gran parte de los votantes que concurrió a las urnas son mayores que se han quedado a vivir en Colchane; ellos corresponden a familias tradicionales, extremadamente conservadoras”, explica hoy su alcalde, el RN Javier García Choque, sin dejar de estar algo sorprendido por los resultados.

Algunos datos generales. En esta región, la de Tarapacá, el “Apruebo” se alzó con el 77,37%, con un padrón electoral donde votaron en total 116 mil personas.

Una de sus siete comunas es Colchane, zona donde la gente fundamentalmente vive del comercio y turismo, y en la cual residen 1.583 personas (según información del INE, estampada en los informes epidemiológicos más recientes del Minsal, producto del Covid-19).

De ellas, ayer votaron 524, con 16 nulos y tres papeles en blanco. Y a la postre se convirtió en una de las cinco comunas del país donde triunfó la opción “Rechazo”. Y por un mayor margen, mucho más nítido que la Antártica (67,7% vs. 32,2%), Vitacura (66,9% vs 33%), Lo Barnechea (61,6% vs. 38,3%) y Las Condes (55,7% vs 44,2%).

Respecto del voto en el extranjero, también hubo siete países donde venció la opción “Rechazo”: El Salvador (53% - 46%), Guatemala (56% - 43%), Jamaica (62% - 37%), El Líbano (64% -35%), Panamá (53% - 46%), Emiratos Árabes Unidos (51% - 48%) y Venzuela (52% - 47%).

¿Qué ocurrió aquí, en Colchane?, donde las redes sociales y la TV satelital pierden espacio. Tal vez una serie de factores. Y tal vez ninguno.

A 237 kilómetros de Iquique, la población de Colchane es fundamentalmente de origen aymara.

Desde su municipio cuentan que pese a que en el plebiscito participaron 524 electores, de un padrón electoral alcanza los 2.995 votantes (o sea, más que los mismos habitantes), “muchos no pudieron llegar al punto de votación, ubicado en el liceo de la comuna, producto de la falta de movilización”.

Falta de locomoción

Según relata Jorge Llamanto, residente de la zona, “una buena parte de nuestra gente ha migrado a Iquique y Alto Hospicio, no cuentan locomoción propia y no pudieron desplazarse, ya que habitualmente recurren al servicio de buses que se dirige a Bolivia. Y con las fronteras cerradas, estos no están”.

El alcalde, García Challapa, explicó el triunfo del rechazo aduciendo que la mayoría de los electores que participaron corresponden a adultos mayores y familias muy conservadoras.

“Acá los votantes están de acuerdo con este modelo económico, que les resulta más cómodo para la actividad que ellos desarrollan. Hay que tener en cuenta que en Colchane el Estado casi no tiene tierras, los privados son propietarios y buscan resguardar eso”, afirmó.

Al ser consultado, si una mayor participación de electores hubiese modificado los resultados, la autoridad comunal opinó que “no habrían variado”.

“No creo que se modificaran sustancialmente, lo que se analizó en las últimas semanas entre los residentes es proteger sus actividades económicas y que a muchos de ellos les ha permitido surgir. Eso fue lo que primó en este proceso”, afirmó el edil.

También descartó que aquí vivan muchos uniformados, policías o militares, como mucha gente cree. “Somos una comuna de viejos colchaninos, personas de acá, históricos de la zona”, dijo.