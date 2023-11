“Bertie” Benegas Lynch, diputado electo de La Libertad Avanza: “Veo al gobierno de Milei muy abierto a entablar relaciones de paz con Chile”

En el cierre de campaña de Javier Milei en la primera vuelta presidencial, en el Movistar Arena de Buenos Aires, uno de los protagonistas fue Alberto Benegas Lynch (hijo). Causó revuelo al señalar que Argentina debería “suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano”, si bien antes aclaró que lo que diría “no compromete la posición de Javier Milei”. Pero poco importaba. Para el libertario el economista de 83 años es un “prócer”. De hecho, se lo considera el máximo divulgador de las ideas del liberalismo en Argentina y uno de los principales mentores del ahora presidente electo.

Pero Milei no solo otorga ese calificativo a Benegas Lynch (h), de quien asegura es “el máximo referente del liberalismo argentino de todos los tiempos”. Según la prensa transandina, el líder de La Libertad Avanza define como “próceres” a Alberto Benegas Lynch padre, hijo y nieto. El primer Benegas Lynch, quien falleció en febrero de 1999, introdujo el pensamiento de la escuela austríaca en el país. En tanto, el menor de la familia Lynch, “Bertie”, de 56 años, mantiene un vínculo muy cercano con Milei y resultó electo como diputado de La Libertad Avanza.

Invitado a Chile por el Centro de Estudios Libertarios, “Bertie” Benegas Lynch conversó con La Tercera sobre el impacto del triunfo de Milei en las recientes elecciones presidenciales, las propuestas del libertario y lo que se puede esperar de su gobierno a partir del 10 de diciembre.

Usted habla de “la revolución libertaria que se vive en Argentina”. ¿Considera que la elección de Javier Milei responde al impacto de su propuesta ideológica o simplemente se debió al hartazgo del electorado con el peronismo?

Yo creo que a diferencia de lo que se vivió en la época de (Álvaro) Alsogaray (impulsor del liberalismo en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX), un proceso también de batalla cultural en la dirección del concepto de achicar el Estado, no tuvo la misma atracción desde el punto de vista del fundamento filosófico de lo que eso contenía, que eso después fue absorbido más por el peronismo en la época de Menem. Pero a grandes rasgos yo lo que interpreto es que la gente ha visto que en toda su vida era la alternancia y el tironeo entre oposiciones y oficialismo para manejar la vida y el patrimonio de los ciudadanos y viene una persona a decir que hay otro camino distinto, que es que tengamos un Estado reducido, potente en lo que debe hacer en sus funciones específicas que es preservar los derechos individuales y velar por ellos e impartir justicia y el resto es no meterse en la vida de los ciudadanos controlando, regulando y gravando su vida, entonces la gente conecta que tiene otra perspectiva totalmente distinta.

¿El triunfo de Milei puede tener un efecto contagio en la región?

Depende por supuesto del éxito. El primer paso es la batalla cultural, que la opinión pública entienda que es lo que quiere, porque el político que quiere mantenerse en la política tiene que saber leer qué es lo que quiere la gente.

¿Es un fenómeno que llega para quedarse?

Eso es un buen punto, porque no es permanente, depende de esa batalla cultural. Al momento que se cree que la batalla cultural está terminada, y esto pasa para cualquiera de los dos ejes sea el colectivismo o el liberalismo, la otra posición empieza a tomar posiciones y en eso realmente es mucho más eficiente la izquierda que los liberales. Yo siempre digo que la batalla cultural no tiene término porque siempre va a haber gente que quiere vivir de otros, esa tensión siempre va a estar, entonces depende de la gente de bien que se involucre en defensa de la libertad propia porque nadie lo va a hacer por otros.

En una entrevista, Milei habló de ejecutar un plan de obras públicas “a la chilena”. ¿Cómo observa esa medida que ya ha encontrado resistencia en algunos sectores en Argentina?

Como concepto es que la parte presupuestaria no pase por el presupuesto de la política. A Chile le pasó lo mismo, que no tenía dinero, con lo cual fueron a esta opción que era la necesaria y resultó algo mucho más productivo y eficiente que hacerlo, como dice Javier, pasando por las manos porosas del gobernante, donde se quedan con el dinero, no hacen las obras y eventualmente cuando las hacen, las hacen bajo niveles subóptimos, o sea, consumen capital. Hay gente que cree en el Estado presente, que tiene que estar en la infraestructura, que tiene que estar en esto y lo otro. Yo creo que es para impartir justicia y defender los derechos individuales.

Considerando que el gobierno no va a tener mayoría parlamentaria, ¿cómo sacará adelante Milei temas como la privatización de empresas estatales?

Ningún candidato presidencial hubiera tenido mayoría y eso es algo que yo insisto, en definitiva, es algo previsto en la Constitución y sano que existan estos equilibrios y controles de las distintas minorías y la necesidad de negociar. Y creo que ya el primer salto que tiene La Libertad Avanza es tener en la cámara baja casi 40 diputados. Es algo muy relevante que Juntos por el Cambio, que se ha roto eventualmente después de las PASO y que era otro espacio opositor, se ha abierto ahí. Yo creo que el punto de convergencia es justamente la baja del Estado, la baja de los impuestos, alivianar la carga del trabajador y de las empresas que son las que generan riqueza.

Una de las propuestas que más ha generado debate es el plan de Milei de dolarizar la economía argentina. ¿Cuán practicable es a su juicio?

No quisiera entrar en el tema de la dolarización, pero lo que sí me parece que va en la buena dirección, independientemente de cómo se haga para resolver el tema de las Leliqs, que son estas letras líquidas que es como inflación reprimida, es que la eliminación del Banco Central es innegociable, reconocer que el Banco Central es el órgano o la herramienta para estafar a la gente vía el impuesto inflacionario. El Banco Central es la vaca sagrada en nuestra época, hay que liquidarlo y lleva eso a la elección libre de monedas, que el mercado elija su moneda y que no haya la tal cosa como autoría monetaria que ha servido mucho a la economía, muchas veces para salvar a los bancos.

¿Cómo ve la relación del futuro gobierno de Milei con Chile, considerando que en sus últimas visitas al país no tuvo palabras muy positivas para Boric?

Ahí va a estar al mando (la eventual canciller) Diana Mondino. Yo la veo como muy abierta a entablar relaciones de paz y confraternales, que eso creo que hace que la política internacional también no tenga estridencias, o sea, una cosa más suave de vínculos que hace además a la vinculación que después tengan los privados frente a eso.