Carabineros le abre sumario a “la general de Carter” por seguir en calidad de oficial activa y remite antecedentes a Interior

“Le queremos pedir que le ponga toda la firmeza, que ponga mano firme. Tenemos confianza que un oficial de Carabineros sabe cómo implementar en el territorio. Pero también poner una mirada femenina, de un corazón muy grande de acogimiento con las víctimas”.

De esta manera, el 12 de diciembre, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, presentó a la general de Carabineros, Berta Robles, como jefa del “Batallón de Protección Ciudadana” de la comuna. Su misión: coordinar la estrategia comunal, entre el municipio y policías en retiro, para frenar el alza de delitos.

Sin embargo, el rol de Robles en este plan no cayó bien en Carabineros. Es que si bien fue presentada como general en retiro, la oficial aún no concreta su salida de la institución de manera formal.

La general fue llamada a retiro el 26 de septiembre del 2023, en el último ajuste de mando del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Su salida fue sorpresiva para algunos oficiales, dado que se proyectaba que Robles podría haber integrado un eslabón dentro de las primeras cinco antigüedades y así darle la posibilidad al gobierno, en 2024, de nombrar a la primera mandamás de la institución.

Eso no pasó y se dejó establecido que su retiro se concretaría, oficialmente, el 26 de marzo del 2024. Lo anterior es en virtud del artículo 39 de la ley orgánica de Carabineros, explican en la policía uniformada.

La norma contempla que “los decretos supremos y resoluciones que concedan o dispongan el retiro de los Oficiales Generales, Coroneles y Suboficiales Mayores, fijarán la fecha en que se harán efectivos, la cual no podrá ser posterior en más de seis meses a la de dichos decretos o resoluciones”.

En Carabineros agregan que, en estricto rigor, Robles sigue en servicio activo y no podría ejercer funciones en una municipalidad o algún otro servicio público y, por lo mismo, indicaron a La Tercera que se abrió un sumario en contra de la alta oficial.

Sin embargo, fuentes cercanas a la general, explican que Robles renunció la “inamovilidad administrativa”, el mismo día que fue presentada por el alcalde Carter, es decir, al sueldo que seguía recibiendo desde septiembre, por ende, no habría un conflicto de interés al respecto y, además, la oficial no ha sido notificada de la apertura del sumario.

A pesar de la renuncia a su sueldo, en Carabineros señalaron que, de todas maneras, “el sumario sigue su curso”.

Oficio a La Moneda

La institución remitió a Interior todos los antecedentes de su retiro, como también las normas internas de la Ley Orgánica de Carabineros, que dice relación con el pago de su sueldo.

Desde el entorno de la general Robles, en tanto, defienden su designación, dado que -además- esta se ampara en el artículo 58. “Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley”, dice la normativa.

Argumentan, además, que Contraloría, en 2015, estableció jurisprudencia al respecto, luego de que un coronel tuviera un problema parecido. Esa vez, el ente contralor, dictaminó que el retiro de los oficiales comenzaba a regir desde que se anunciaba su retiro y no desde que se ejecutoriaba.

Esta no es el primer impasse entre La Florida y Carabineros. En junio de este año, en medio de las demoliciones de la denominadas “narco-casas” en La Florida, el general Ricardo Yáñez manifestó su molestia al alcalde Carter por “poner en riesgo” la seguridad del personal en uno de estos operativos.

Carter contestó que “Carabineros se da cuenta después de 82 días (última demolición), después de cinco meses (de la primera demolición) que ha violado la ley sistemáticamente porque no tenía una orden de un fiscal, este es un error o una mentira”. Yáñez, por su parte, pidió “quiero pedir que no se utilice a la institución políticamente. Me gustaría estar hablando de cosas que tienen que ver con las cosas efectivas que estamos haciendo, no solamente son las necesidades que tiene un alcalde en particular, al cual, por cierto, respeto mucho, y le hemos permanentemente estado prestando cooperación”.

La designación de la general Robles volvió a poner frente a frente a Carter y Carabineros, aunque en la Municipalidad de Florida, apuntan a una presunta “utilización política” de la institución.