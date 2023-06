Tras polémica por oficio de demolición de un “mausoleo narco” en La Florida: general Yáñez pide “que no se use a Carabineros políticamente”

“Yo por principio y por respeto a todas las autoridades quiero pedir que no se utilice a la institución políticamente”.

Fueron las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al ser consultado por la polémica desatada a raíz de un oficio que la Prefectura Santiago Cordillera, hizo llegar al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en el cual expresaron sus reparos por la última demolición de dos “narco-casas”.

Según consignó radio Biobío, la municipalidad no habría informado que, además de la infraestructura se destruiría un “mausoleo narco” que estaba a pocos metros del operativo, hecho que puso en riesgo a las policías.

“La institución se habría dado cuenta ahora que no habría cumplido el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del organismo que en su inciso final sostiene que la autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público”, detalla el medio radial.

Bajo ese escenario, Yáñez enfatizó en que “las consideraciones que haya tenido el prefecto para poder enviar ese oficio al alcalde seguramente están sustentadas en variables que él consideró para poder planificar adecuadamente los servicios que estimaba pertinentes”.

Por la mañana, el alcalde Carter, criticó a la institución y señaló que “es sorprendente, porque quiere decir que Carabineros se da cuenta después de 82 días (última demolición), después de cinco meses (de la primera demolición) que ha violado la ley sistemáticamente porque no tenía una orden de un fiscal, este es un error o una mentira”.

Al respecto, Yáñez insistió en que, “por principio y por respeto a todas las autoridades, primero que nada quiero pedir que no se utilice a la institución políticamente”. Me gustaría estar hablando de cosas que tienen que ver con las cosas efectivas que estamos haciendo, no solamente son las necesidades que tiene un alcalde en particular, al cual, por cierto, respeto mucho, y le hemos permanentemente estado prestando cooperación”.

“Lo que particularmente señala ese documento es una situación que tiene que velar el prefecto de la repartición y seguramente, insisto, habrá tenido consideraciones y habrá valorado algunas variables para poder informar eso al municipio”, recalcó.

En esa línea, aseguró que “aquí no hay instrucción de nadie, aquí los mandos tienen que tomar decisiones y resoluciones en propiedad con las facultades que tienen por el conocimiento del territorio y por las capacidades propias que tienen”.

Al ser consultado por el respaldo hacia el prefecto que envío el oficio, Yáñez recalcó que va “a respaldar a mis carabineros siempre cuando están haciendo su trabajo y lo están haciendo de buena forma”.

Finalmente, aclaró: “No me voy a referir respecto de la declaraciones del alcalde”.