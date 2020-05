Catalina Pérez y polémica por “donaciones de RD”: “No voy a a aceptar que se nos ponga en el banquillo de los acusados"

Una mañana complicada tuvo la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. A las 7:30 de la mañana junto con el resto de la directiva sostuvo una reunión de “emergencia" para evaluar cómo actuar frente a la polémica respecto de las donaciones al partido que hacen los parlamentarios de RD, situación que se produjo luego de la acusación que lanzó el diputado y exmilitante de la tienda, Renato Garín.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario sostuvo que sus excompañeros de bancada tienen “un ahorro bancario que ya suma cientos de millones”, con el que financiarían sus futuras campañas electorales. “Repiten que ellos “donan la mitad” de su sueldo. Esto NO es cierto”, escribió.

Así, en esta entrevista, la timonel de la colectividad aborda la polémica y asegura que siempre han actuado con transparencia. Además, explica cómo funciona el mecanismo de aporte de cada uno de los parlamentarios.

Diputada, ¿cómo funciona el mecanismo de aportes al partido de cada parlamentario?

Primero decir que me parece inexplicable e irrisorio que estemos hablando de esto y no de las reales necesidades que vive la gente, como la preocupación que los hospitales no colapsen, que tengan una renta básica y que estemos hablando de una polémica ficticia de algo que hemos transparentado desde siempre. Nosotros cuando asumimos decidimos transparentemente renunciar a nuestros sueldos y aportarlo a nuestro proyecto para garantizar, en primer lugar, la independencia de intereses empresariales, fortalecer nuestro trabajo en terreno y en tercero aportar a que otras personas sin recursos millonarios puedan optar a cargos de representación y por eso una parte la entregamos y rendimos directamente en nuestras diputaciones, la otra parte la recibe el partido y la otra parte la ahorramos para ponerla a disposición de campañas futuras de otros dirigentes.

¿En términos de montos cuánto es? Ustedes dijeron que el 50% del sueldo se aporta.

De los 9 millones de pesos (bruto), cerca de 2,5 se van a impuestos, cotizaciones, AFP, Fonasa, etc. 1,7 millones los ponemos en la labor parlamentaria entonces se rinden directamente en las cuentas de nuestras diputaciones. Otro 1,2 millones de pesos se deposita directamente en la cuenta del partido y se le rinde al Servel y cerca de 500 mil pesos se depositan en una cuenta de ahorro. Esos son los montos aproximados.

¿Usted ahí tiene un depósito a plazo, en esa cuenta de ahorro?

Depende de cada parlamentario porque son ahorros individuales. Una parte es un ahorro compartido, otra parte es un ahorro individual y se junta como cualquier otro ahorro, ahí depende de cada parlamentario y en su momento se hará la contribución de la manera que establece la ley.

Algo que se cuestionó es que ustedes siempre usaron la palabra “donación” al hablar de los montos que aportaban el partido. ¿Es legítimo usar esa palabra cuando los dineros van al partido y no a alguna institución?

Quiero ser súper clara. Donar es transferir algo de forma gratuita e irrevocable. Pueden llamarle a esto donación, aporte, contribución, como lo hemos hecho nosotros, pero lo que no pueden decir es que aquí falte transparencia, porque esto lo hemos dicho desde un comienzo. Siempre ha estado en las páginas institucionales de nuestros representantes del partido y también ha estado en la información que hemos entregado al Servel.

¿Pero no cree que eso se podría malinterpretar de alguna forma?

O sea, se puede cuestionar el término que se usa. Como he dicho, donar es transferir algo de forma gratuita e irrovocable. En algunos casos hemos usado el término donación, en otros aporte, en otro contribución, pero insisto, lo que no se puede decir aquí es que falta transparencia porque eso lo hemos dicho desde un comienzo e incluso cuando solo Giorgio era el único diputado de RD.

Diputada, este monto diferencial que se va a una cuenta ahorro personal. ¿Ese ahorro se puede considerar como una “donación” si es algo que no está yendo al partido en este momento?

Este ahorro pretende servir para que otras personas puedan financiar en el futuro sus campañas sin depender de intereses económicos empresariales de terceros, como ha ocurrido por lo demás por años en el financiamiento ilegal de la política. Por ejemplo, Giorgio, que no irá a la reelección, ahorra efectivamente para que alguien pueda tener esos recursos en el futuro. Esos fondos, en su momento, se contribuyen del modo que establece la ley.

¿Y no será problemático plantearlo como donación cuando hay un porcentaje, de lo que siempre dijeron que donaban un 50% del sueldo, que no se está aportando ahora al partido?

Nosotros siempre hemos explicado, contado con toda la transparencia, lo pueden encontrar en nuestras páginas, las páginas del partido y en varias entrevistas y declaraciones de Giorgio, el cómo se distribuye este monto. Nosotros hemos sido súper claros, creemos que los parlamentarios pueden ejercer su labor percibiendo la mitad de su dieta y eso lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros podríamos gastar la totalidad de nuestros sueldos y aportarla el día de mañana al rodeo, preferimos no hacer eso y hacer una distribución que realmente contribuya a que el partido no se vea secuestrado por intereses empresariales de forma transparente y con las respectivas rendiciones y efectivamente ahorramos para que otras personas puedan luego ser dirigentes.

Eso si, este porcentaje que se va a la cuenta de ahorro, no es algo que estaba explicado por parte de ustedes. Lo que comunicaban era un 50% de donación en general. Por eso la pregunta. ¿Ese porcentaje es una donación efectiva hacia el partido?

Vuelvo a repetir que parte del ahorro es compartido, parte es individual y se junta como cualquier otro ahorro. En su momento se hará la contribución de la manera que establece la ley, como contribución, donación, aporte, pero siempre hemos sido claros que todos los parlamentarios de RD hacen la misma pega que cualquier otro parlamentario pero recibiendo la mitad de su dieta.

El diputado Garín señaló que este endowment sería una cuenta compartida. ¿Existe algo así o todo está en cuentas personales?

No, como dije recién, parte del ahorro es compartido y parte es individual. La parte del ahorro compartida forma parte de la cuenta de contribuciones privadas que debe rendir todos los trimestres ante el Servel.

¿En qué se ha usado el dinero que han aportado los parlamentarios?

Parte importante se ahorra para el futuro de nuestro proyecto político, para poder entregar una alternativa que permita construir un país más justo donde estar en política no sea sinónimo de riqueza y que ojalá en la política se hable más de las necesidades de la gente que estas polémicas ficticias. Es parte de nuestra convicción democratizar los espacios de poder y ese dinero aportado también sirve para fortalecer la labor parlamentaria en los territorios, con acciones que van en el beneficio directo de nuestros representantes y representados, o a generar trabajo político allí donde tenemos dirigentes sociales que no reciben ningún tipo de financiamiento.

Desde sectores de la oposición se ha criticado una cierta “superioridad moral” de parte de RD, que reflotaron hoy y que ya se estaban dando durante la tramitación del proyecto de rebaja de dietas. ¿Se equivocaron en el tono que utilizaron durante la tramitación de ese proyecto?

No se trata de superioridad moral, se trata de un mínimo ético, más aún en el contexto de crisis sanitaria y económica que afecta al país. La gente no sabe si va a poder llegar a fin de mes y para muchos en el Congreso que prefieren no perder sus privilegios prefieren atacarnos a nosotros. Este no es tema. Las dietas parlamentarias en Chile son excesivamente altas y la labor política no puede ser una vía para enriquecerse. Yo espero que la rebaja que se defina en 30 días más sea sustancial y que no venga con letra chica como siempre ocurre.

¿Y no consideras que es populismo, como han dicho algunos parlamentarios, hablar de donaciones cuando los recursos van al propio partido?

Los partidos que no han querido disminuir sus propios sueldos, intenten enlodar el trabajo de quienes no dependemos de los grupos empresariales y que, además, hemos empujado hace más de seis años que las dietas de los parlamentarios tengan límites éticos que se ajusten a la realidad de Chile. Me parece un descaro tremendo que quienes han recibido financiamiento de Penta, SQM y Corpesca y han estado condenados por casos de corrección nos vengan a dar a nosotros lecciones de lo que hacemos o no hacemos con nuestros sueldos. No voy a a aceptar que se nos ponga a nosotros en el banquillo de los acusados cuando no hemos hecho absolutamente nada irregular. Y lo que sí me parece populista es armar una polémica artificial sobre algo que venimos diciendo hace cuatro años, cuando ellos siguen llenándose los bolsillos y suben y suben en casos de corrupción. Encuentro que ya basta.

¿Que ve detrás de la jugada de Garín?

La verdad no sé cuáles serán sus intenciones y no me interesan. Lo que sí me interesa es que quede claro, como lo hemos buscado dejar siempre, el modo de financiamiento que tiene RD y que nos permite mantener el interés puesto en la representación de grandes mayorías de nuestro país y no en función de los poderes empresariales. Las operaciones políticas de la derecha, la derecha tendrá que explicarlas.

Pero esto es algo que viene desde la misma vereda de ustedes...

Los que trabajaron para la derecha siguen trabajando para la derecha no más.

¿Por qué crees que finalmente se produce una situación de duda sobre los fondos de RD? ¿Faltó ser más explícitos en materia de trasparencia?

Aquí existe derechamente un intento de desvío a la opinión pública en un momento súper delicado del país, a mi lo que me violenta es que la preocupación no esté en que los hospitales no colapsen, en que la gente tenga renta básica de emergencia, en que se aumenten las medidas de aislamiento social, que es en lo que hemos venido trabajando. Y justamente en ese momento se articula esta operación política el día en que se niegan a rebajarse la dieta parlamentaria. Y además esto empujado por los mismos sectores que nos impulsaron a nosotros a estar en la política y buscar que la democracia esté al servicio de la gente y no financiada por Corpesca, que manda sus indicaciones a la presidenta de un partido y hoy día se atreve de ponernos a nosotros en el banquillo de los acusados.

Sobre la cuenta 2. ¿Cual fue la lógica de definir ese monto para llegar a la cuenta 2?

El cumplimiento del compromiso de donación del 50%, el delta de la cuenta dos representa el restante entre lo que podemos aportar al partido y lo que queda para completar ese porcentaje que no percibimos nosotros en nuestros bolsillos individuales sino que lo aportamos al trabajo colectivo del partido.

Queda la duda, porque hay un porcentaje que no es una donación efectiva en este momento, si se le puede llamar donación o aporte al partido. Hay aproximadamente 500 mil pesos que no están entrando al partido ahora. Respecto de lo que se comunica, ¿es una donación efectiva o no?

Creo que ya respondí esta pregunta diciendo que parte de este ahorro es compartido, parte del ahorro es individual y se junta como cualquier otro ahorro y en su momento se hará la contribución de la manera que establece la ley, nosotros siempre hemos señalado muy claramente que el 50% de nuestra dieta nosotros decidimos no percibirla y más bien aportarla al trabajo colectivo y eso tiene distintas modalidades. Una modalidad de hecho es aportar a nuestras diputaciones y transferirla directamente a la cuenta de nuestras diputaciones para ser trabajo territorial, otra parte va a un aporte directamente al partido y una tercera modalidad es la creación de un ahorro que también forma parte de una definición colectiva que tomamos como partido y que todos firmamos y asumimos, a la hora de asumir como diputados de Revolución Democrática. Eso también es un acuerdo partidario y cambia las modalidades porque efectivamente lo que buscamos es cumplir con diversos objetivos y ponerlas de distintas manera a disposición del proyecto.

Finalmente, mes a mes no están haciendo un aporte del 50%...

Es que en ese caso, por ejemplo, el aporte que le hacemos a las diputaciones, en la lógica de su postura, también tendríamos que restárselo porque tampoco es un 50%. Son tres modalidades distintas de efectuar un aporte a tu proyecto colectivo, uno es el ahorro, la otra es la transferencia al trabajo territorial, y otra es la transferencia al partido. De hecho, parte de lo que se transfiere al partido forma parte de esta cuenta de ahorro colectivo, entonces también es ahorro, tampoco es algo que se gaste en lo inmediato.

¿No cree que quizá eso es algo que se comunicó mal?

Creo que siempre hemos sido súper transparentes con señalar que la mitad de nuestro sueldo va al trabajo y al aporte del trabajo colectivo que realizamos al interior de nuestra organización para que efectivamente podamos garantizar que nuestra organización tenga independencia de intereses económicos y así ha sido rendido además tanto en las páginas de Servel como en nuestras páginas individuales, como en las páginas de el partido, toda esa información existe, ahora si me pregunta, evidentemente que siempre tu puedes apostar a generar mejores mecanismos de circulación de información, pero creo que los estándares que tiene RD en términos de uso de los recursos públicos y privados, en términos de transparencia son sumamente elevados y van por sobre de hecho lo que exige la propia ley.