Cómo se gestó el “no” de Boric a Franco Parisi

“Fue una decisión difícil, pero la palabra final la tuvo Gabriel Boric”. Así describen al interior del comando del candidato presidencial de Apruebo Dignidad el proceso en que el frenteamplista llegó a la determinación de darle un portazo a la invitación que el excandidato Franco Parisi (Partido de La Gente) -quien obtuvo la tercera mayoría en la primera vueltaa- le había extendido a su programa “Bad Boys”.

La decisión la comunicó el propio abanderado anoche en entrevista con TVN y se dio días después de que el diputado echara pie atrás tras confirmar su participación en primera instancia. Además, ocurre luego de que su adversario del Partido Republicano, José Antonio Kast, fuera entrevistado en ese espacio la noche del domingo.

“Tenemos muchas coincidencias en parte de las propuestas y queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, como quedó en evidencia en el caso de los retiros (de fondos de pensiones), por intereses electorales es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a torcer”, sostuvo el abanderado.

El tema se venía revisando hace días en distintos espacios en el comando y, aseguran en ese equipo, entre los dirigentes habían opiniones divididas respecto de participar.

La decisión final, no obstante, se zanjó el miércoles al interior del “cuarto de guerra”, instancia que congrega a la jefa de campaña, Izkia Siches, el coordinador político, Giorgio Jackson, el encargado de estrategia, Sebastián Kraljevich y el propio abanderado.

Según fuentes del comando, en el núcleo central de la campaña se evaluaron los pro y los contra de asistir, situación que también se abordó en el equipo político que lidera Jackson.

De hecho, en el comando aseguran que Siches le planteó a Boric que en su recorrido por el norte de Chile -regiones en las que Parisi tuvo sus mejores resultados en la primera vuelta- varias personas le habían comentado que sería un “error” ir a ese programa.

En ese sentido, sostienen, Boric le transmitió al resto de los dirigentes que no estaba dispuestos a “transar sus principios”, pese que en ese equipo reconocen que la decisión podría traer costos electorales.

“El riesgo de una encerrona estuvo sobre la mesa, pero no fue crucial. A Gabriel le pesa más el tema de los principios y por eso tomó esa decisión”, sostienen en la plana mayor del comando.

Pese a esto, en el comando de Boric se sumaron otros factores que intensificaron las dudas respecto de Bad Boys. Y que provocaron que varios en la sede de Avenida Italia modificaran su postura de que debían participar a como de lugar.

Uno de ellos: el reportaje que publicó Ciper Chile este miércoles, en que se reveló que el Servicio Electoral abrió un Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) en contra del Partido de la Gente, tras recibir denuncias sobre irregularidades en su financiamiento electoral.

Eso se sumó a que en el comando, y así se deslizó públicamente, generó suspicacia el viaje que Kast realizó a Estados Unidos, país en el que reside actualmente Parisi. Y pese a que los trascendidos de que ambos tuvieron algún tipo de contacto fueron desmentidos por el propio comando del republicano, en Apruebo Dignidad las dudas comenzaron a instalarse.

De hecho, la propia jefa de campaña, Izkia Siches, aseguró por estos días que “los antecedentes nos van llegando cada día con más robustez, de que hubo una negociación directa del candidato José Antonio Kast con Franco Parisi en torno a materia de ministerios y embajadas. No es la forma en que nuestro candidato construye política”.

Asimismo, las alertas que públicamente hicieron dirigentes del propio pacto y, asimismo, de la exConcertación advirtiendo que la participación en el programa sería un riesgo y un “error” también empezó a pesar.

“No tiene ninguna ventaja desde el punto de vista del objetivo. Es mucho más rica la conversación que está ocurriendo con los votantes de Parisi en distintas partes del país”, dijo en entrevista con este medio Carlos Montes, mientras que la presidenta del PPD, Natalia Piergentilli, aseguró que “lo de Parisi es pan para hoy y hambre para mañana. Conversar con sus electores por cierto. Lo otro es contribuir a levantar un líder errático y con sus antecedentes…Un grueso error @gabrielboric”.