Contraloría detecta 21.573 casos de buses de Valparaíso que superaron los 100 km/h y otras serias deficiencias

No es la primera vez que los autobuses que circulan por los cerros de Valparaíso están bajo la lupa. La gestión y la puesta en escena del transporte público en el puerto han sido cuestionadas en más de una ocasión, razones que llevaron a la Contraloría General de la República a poner la mira en el sector.

En un reciente informe emitido por la institucion dirigida por la contralora sobrugante, Dorothy Pérez, se detectaron una serie de irregularidades, infracciones y deficiencias en el funcionamiento del transporte público de la zona. En el documento que tenía por objetivo auditar la fiscalización y supervisión realizada por la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso (Seremitt) a los servicios de buses de ciertas áreas del Gran Valparaíso, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, se detallaron diversas faltas en el cumplimiento de normativas y procedimientos por parte de las autoridades.

En tal sentido, las conclusiones del informe de más de 207 páginas, dentro de otras cosas, dice haber comprobado 21.573 casos en que los buses que cumplen determinados recorridos superaron la velocidad de 100 kilómetros por hora. “La entidad auditada deberá implementar una medida de control a fin de advertir tales situaciones a las unidades de negocios con objeto de que se tomen las precauciones necesarias por los incumplimientos de la normativa”, se lee.

Pero además, en algunas visitas a terreno la Contraloría comprobó que los buses no cumplían con algunas especificaciones técnicas, “toda vez que presentaban luces interiores en mal estado, asientos sueltos, timbres sin funcionamiento, adornos no permitidos, luces de color azul y fierros para sujetarse sin el resalto braille en bajadas para discapacitados, entre otros aspectos”. Asimismo, añade ese punto, “se advirtió que los conductores de los 18 buses fiscalizados no contaban con la respectiva credencial, por lo que la entidad auditada deberá tomar las medidas a fin de solucionar las falencias expuestas”.

Por otra parte, el ente fiscalizador verificó que 35 buses no contaban con los seguros de accidentes personales, así como advirtió que 276 recorridos de buses fueron realizados fuera de los horarios establecidos en los Planes Operacionales de la Seremitt, es decir, entre las 00:00 a 05:00 horas. Además, se advirtió que algunos vehículos no tuvieron movimiento por un periodo promedio mensual de 13,16 días durante 2021 y 12,61 días en 2022.

“Se advirtieron disminuciones de las flotas de las unidades de negocios, sin que la Seremitt hubiese aprobado aquello mediante un acto administrativo u otro medio”, añade el informe, el que además da cuenta que en 1.448 casos los buses dispuestos incumplieron la frecuencia exigida en los Planes Operacionales.

Así, la Contraloría dice que atendido lo expuesto, la Seremitt deberá instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y en otros casos se le oficia para, en un plazo de 60 días, informar sobre sanciones.

De todas formas, las deficiencias detectadas no corresponden solo a las empresas proveedoras del servicio de transporte. De hecho, el informe de la Contraloría expone que comprobó que tanto la Seremitt como la Subsecretaría de Transportes “no cuentan con un manual de procedimientos que regule las labores administrativas y plazos para aplicar las sanciones a los operadores del servicio de transporte”.

Todo esto ocurre en medio de una licitación para el sistema de transporte que busca instalar una renovación que contemplaría empresas privadas con autobuses eléctricos, mejores frecuencias y horarios extendidos, así como la implementación del pago electrónico.