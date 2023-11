Cordero suma nueva arremetida y oficia al CDE para disolver otras seis fundaciones indagadas por líos de platas

Cuarenta y siete son las fundaciones que, a propósito del denominado caso líos de platas, han estado bajo la lupa del Ministerio de Justicia que encabeza el abogado Luis Cordero. Y es que desde que estalló el caso, en Antofagasta, la cartera ha procurado hacer una exhaustiva revisión respecto de los antecedentes y el apego que hubiesen tenido las entidades respecto de su personalidad jurídica y estatutos.

Así, en primer punto, determinaron solicitar la disolución de Democracia Viva -comandada por el exRD Daniel Andrade- estimando que incurrieron en diversas “irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta”.

Pero las pesquisas no se agotaron ahí y ahora, como pudo confirmar La Tercera, el Ministerio sumó otras seis solicitudes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie las gestiones para avanzar en el cierre de ONG y corporaciones.

En esta oportunidad, las diligencias apuntan en contra de Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin.

Como explicaron desde la cartera, las determinaciones se funda, en términos generales, en que las citadas entidades no respondieron a los requerimientos de información realizadas por la repartición, lo que impidió verificar si efectivamente cumplen o no con las normas establecidas. De todas maneras, explicaron, se constataron irregularidades.

“Para el Ejecutivo y en particular para el Ministerio de Justicia, no se pueden sostener -más allá de que pueda existir flexibilidad en la constitución de estas entidades- que estas desarrollen cualquier objeto o cualquier actividad. Las entidades sin fines de lucro tienen esa condición por la legislación, porque fundamentalmente cumplen objetivos de interés social, no pueden ser consultoras encubiertas, no pueden ser utilizadas como medio de obtención de recursos para eludir mecanismos competitivos de asignación de fondos”, sostuvo al respecto el ministro Cordero, asegurando que en varios de los casos observaron que existió “desnaturalización del objeto” para el que se crearon.

El Ministro de Justicia, Luis Cordero. FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

Agregó, en el mismo sentido, que junto con incumplir con su objetico, tampoco había claridad sobre su funcionamiento. “L evaluación que estamos teniendo es que podemos tener una gran cantidad de corporaciones y fundaciones que se constituyeron y que no han seguido operando, o se han activado para un propósito muy específico no para el fin del interés general”, sostuvo.

“Que tengamos fundaciones constituidas con $500 mil, evidentemente nos da a entender que hay una desnaturalización total de la institución y para eso el ministerio tiene una opinión. De hecho, aquello forma parte de las discusiones y antecedentes que se entregaron a la corporación Jaraquemada (...) Creemos que es necesario avanzar legislativamente para contribuir en la agenda de probidad precisamente en una reforma en ese sentido”, complementó el secretario de Estado.

El caso a caso

Conforme al detalle entregada por Justicia, ya se enviaron al CDE los oficios en que se solicita la disolución de la personalidad jurídica de los nombrados organismos.

En el caso de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras, la determinación dice relación con que no dieron respuesta a todos los requerimientos de información que se les realizaron, y porque también presentan incumplimiento de su objeto social.

Con respecto a Fundación Local, se detalla que además de no responder a la solicitud de antecedentes, presentaban ambigüedad en su objeto social, falta de reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales, falta de determinación de los beneficiarios, no pudieron acreditar el aporte fundacional indicado en su acto de constitución, y porque sus actividades y uso del patrimonio social en bienes y servicios no se relacionan con su objeto y actividad social.

Sobre Fundación en Ti, las principales razones se fundan en que su directorio no está completamente integrado, realizaban actividades y uso del patrimonio social en bienes y servicios que no se relacionan con su objeto y actividad social, presentaban insuficiencias en su patrimonio fundacional, no acreditaron el aporte fundacional indicado en su acto de constitución y no determinaron beneficiarios. Además de esto, tampoco dieron respuesta a todos los requerimientos que se les realizaron.

Camila Polizzi, representante de Fundación En Ti. Foto: Rodrigo Fuica / Agencia Uno.

En cuanto a Kimün, se indicó que su objeto social es ambiguo, que realizaron actividades y uso del patrimonio social en bienes y servicios que no se relacionan con su objeto y actividad social, y que también eludieron requerimientos realizados por el Ministerio.

Fundación Espacio Coigüe, por su parte, presenta ambigüedades en su objeto social, actividades y uso del patrimonio social en bienes y servicios que no se relacionan con su objeto y actividad social, no acreditan el aporte fundacional indicado en su acto de constitución, carecían de reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales, y falta de determinación de los beneficiarios. Además de esto, tampoco dieron respuesta a todos los requerimientos que se les realizaron.

Y por último, se precisó que Fundelin no dio respuesta a los requerimientos de información realizadas, presentaba ambigüedad en su objeto social, actividades y uso del patrimonio social en bienes y servicios que no se relacionan con su objeto y actividad social, no acreditan que el aporte fundacional indicado en su acto de constitución, les faltaban reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y también falta de determinación de beneficiarios.

Hay que precisar, además, que Justicia también prepara una nueva solicitud de disolución respecto de una octava fundación, y está en etapa de solicitud de cuenta de instrucciones respecto de una novena. Junto con ello, agregaron, tienen instrucciones impartidas a otras cuatro fundaciones que vencen la primera semana de diciembre, y están elaborando instrucciones en razón de otras cuatro.

O sea, en las próximas semanas se debería conocer el futuro de estas 10 entidades respecto de las cuales también se podría pedir su disolución.