Crisis migratoria: Carabineros detecta que el 80% de quienes ingresaron por pasos ilegales lo hizo por la Región de Tarapacá

Periódicos son los reportes de las siete instituciones que hoy monitorean los altos flujos migratorios en el país al Ministerio del Interior. De esta manera, el Ejecutivo busca estar al tanto de cada tendencia o patrón sobre la crisis migratoria en el norte del país, la que desde hace unas semanas ha sido prácticamente incontrolable.

Un análisis de Carabineros retrata en cifras el alza en el ingreso de migrantes por pasos ilegales: entre 2019 y septiembre de este año, entraron, por estas zonas, 18.267 extranjeros. En 2019, 1.789 personas sortearon los controles de la policías; en 2020, 5.852; y este año, 10.626.

Entre el año pasado y este, el ingreso ilegal de migrantes aumentó en un 82%, pero, ¿por dónde ingresan estas personas? El reporte de la policía uniformada -el cual ya fue presentado por el propio general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al Senado- da cuenta que el 80,7% intentó ingresar por la Región de Tarapacá.

Es justamente en esta región donde está ubicada la comuna de Colchane, zona que hoy alberga a miles de migrantes que atravesaron los 2.590 kilómetros de frontera que hay en el norte del país. De las 18.267 personas que entraron por pasos no habilitados, 14.744 lo hicieron por la Región de Tarapacá.

En tanto, un 17% entró por la Región de Arica y Parinacota, y un 2,3%, por la Región de Antofagasta. Además, solo el 0,05% lo hizo por Coquimbo y Atacama.

Carabineros identificó cuatro puntos al momento de presentar el “fenómeno migratorio”: “Extensa superficie a cubrir, la Macrozona Norte posee una extensión de 295.404 mil km²”; “gran número de pasos no habilitados dentro de los 2.590 kilómetros de frontera con Perú, Bolivia y Argentina”; “sector de asentamiento de comunidades extranjeras, Arica y Putre, Colchane y poblados fronterizos o rurales sirven de lugar de asiento para inmigrantes” y “condiciones geográficas facilitan la permeabilidad de la frontera con los países limítrofes”.

El jefe Zona de Tarapacá, el general Sergio Telchi, explicó que la extensión de la frontera y los 380 kilómetros fronterizos que tiene la región con Perú, Bolivia y Argentina, es una de la principales razones que la hacen ser la localidad con el mayor porcentaje de ingresos ilegales. Sin embargo, la creación de nuevos pasos ilegales es otro factor a considerar.

“Tenemos 38 pasos no habilitados y dos pasos legales, además de una superficie muy extensa, lo que ofrece una mayor posibilidad de ingreso a las personas. La inmigración ilegal siempre se mantuvo en niveles bajos, pero desde que estalló la crisis política y social en Venezuela, esto generó un aumento importante. La gran mayoría de los migrantes que se autodenuncian son venezolanos”, indicó el general Telchi.

¿A quiénes entran por pasos ilegales se les puede detener?

No. Antes de la nueva ley el pasar por pasos no habilitados era un delito y actualmente con la nueva legislación es una falta. Por lo tanto, la policía puede denunciar el hecho a la autoridad administrativa y ellos iniciar los trámites correspondientes.

¿Qué hace Carabineros ante este escenario?

Hemos aumentado los patrullajes, junto a personal de las Fuerzas Armadas, además de los puntos de control en nuestros retenes. Una vez detectados estos ingresos, los ponemos en conocimiento de la autoridad admistrativa. Además, últimamente hemos estado realizado trabajo humanitario con las personas, con el propósito de atender a personas embarazas y familias que vienen con menores caminando muchos kilómetros y en condiciones desfavorables. Acá en el día hay 30 grados y en la noche, -30.

Los más de 2.800 kilómetros de frontera en el norte del país, donde Carabineros detectó que entre 2019 y 2021 entraron más de 18 mil personas. Entre el año pasado y este, el ingreso de extranjeros por pasos no habilitados aumentó en un 82%.

Tráfico de migrantes

Desde el gobierno y las policías explican que quienes cruzan la frontera no pueden ser detenidos, salvo que tengan antecedentes penales, bajo una orden internacional de arresto. El solo hecho de transitar por un paso no habilitado no motiva la aprehensión.

Sin embargo, el control policial, más el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ha centrado sus pesquisas en las bandas que trafican con el sueño migratorio. En ese sentido se han identificado bandas que prometen, además del paso, alojamiento y trabajo en nuestro país.

Según el análisis de Carabineros, “las personas que desean migrar a otro país lo realizan de forma ilícita, generalmente porque andan en busca de mejores oportunidades”. Junto a esto definen cuatro puntos: “Percepción de sanciones poco severas, pensamiento de que no es riesgoso ni peligroso el cruce de fronteras, confianza en que la probabilidad de ser arrestado es baja y percepción de que la disponibilidad de trabajo en el país de destino es mayor a la que se tiene en el país de origen”.

Además, calcularon que los grupos que se dedican al tráfico de migrantes, en promedio, cobran entre US$ 100 y US$ 300 por persona para ayudarlos a cruzar y asentarlos en nuestro país. Este año 520 personas han sido víctimas de estas falsas ilusiones, donde el 58% de este grupo son de nacionalidad venezolana.