De la campaña a las urnas: así fueron las votaciones de los seis candidatos que se juegan su opción este domingo

Desayunos con adherentes, reuniones familiares, entrevistas con canales de televisión y hasta improvisadas actividades outdoor marcaron la previa de la votación de los seis candidatos presidenciales -cuatro de Chile Vamos y dos de Apruebo Dignidad- que concurrieron a las urnas este domingo en el marco de la elección primaria.

Cinco de ellos -Daniel Jadue (PC), Mario Debordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli), Joaquín Lavín (UDI) y Sebastián Sichel (Independiente)- sufragaron en distintos locales de la Región Metropolitana-, mientras que el diputado Gabriel Boric (CS) fue el único que lo hizo en regiones, específicamente en Punta Arenas, su ciudad natal, que conforma parte del distrito que representa.

La jornada de votación de los presidenciables la inició el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, pasadas las 9:00 horas, y la terminó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien a diferencia de sus contendores, llegó a sufragar pasado el mediodía.

Los llamados de Lavín a sus contendores, las predicciones de Desbordes, los panqueques de Sichel y el recorrido a pie de Briones

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera emitiera su voto, y tras desayunar con parte de su familia y adherentes a su campaña en un restorán, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, llegó a sufragar al colegio San Francisco del Alba, pasadas las 10:00 horas.

Durante el trayecto estuvo acompañado por la periodista Mónica Rincón (Chilevisión y CNN Chile), a quien le contó que durante los últimos días de campaña se dedicó, entre otras cosas, a contactarse personalmente con el resto de los candidatos de Chile Vamos. “Los llamé a todos, pero con Ignacio Briones me salió buzón de voz, así que le dejé un audio de Whatsapp”, relató entre risas.

Lavín también le reconoció a Rincón que los resultados serían “estrechos” y que “no fue fácil” hacer campaña siendo el candidato de una coalición cuyo gobierno tiene baja popularidad. Respecto a la figura que ganaría la primaria de Apruebo Dignidad, el exministro de Educación insistió en que sería Daniel Jadue. “Uno no elige al adversario, pero yo siempre he creído que va a ganar Daniel Jadue. A Jadue lo veo fuerte hace mucho tiempo”, explicó.

Antes de bajarse del auto, el exalcalde aseguró que siempre ha creído que su candidatura pasará “a la segunda vuelta”.

Minutos antes de las 10:00 horas, Lavín finalmente emitió su voto y posteriormente dio un punto de prensa. Mientras realizaba su discurso, marcado por la importancia de concurrir a votar, algunos canales de televisión comenzaron a transmitir una entrevista en vivo a la alcaldesa Providencia Evelyn Matthei -quien también buscó ser la abanderada de la UDI en la primaria- donde lamentaba que la papeleta no tuviera el nombre de ninguna mujer y descartaba dar a conocer públicamente su voto.

(Foto: Agencia Uno)

Poco después, el abanderado de Renovación Nacional y el PRI, Mario Desbordes, se convirtió en el segundo candidato de Chile Vamos en sufragar. Acompañado de su mujer, sus hijas, del diputado Camilo Morán -quien lo reemplazó en la Cámara cuando asumió como ministro de Defensa- y del presidente del PRI, Rodrigo Carimori, Desbordes llegó cerca de las 10:40 horas hasta el Liceo Rigoberto Fontt en Colina.

En una breve conversación con la prensa antes de emitir su voto, el exlegislador mantuvo su optimismo respecto a triunfar en las primarias. “Yo creo que las encuestas que se equivocaron en el plebiscito, que se equivocaron en la elección de los constituyentes, que se equivocaron una y otra vez, se van a equivocar hoy día”, aseguró.

Pasadas las 10:52 horas, y tras depositar su voto en la urna junto a su hija, el candidato nuevamente se refirió al proceso electoral. “Espero que participe harta gente, no me atrevo a dar una cifra así que no voy a hablar de cifras. Espero, además, que hoy Chile Vamos salga fortalecido. Espero ganar esta primaria y contar con el apoyo de los tres candidatos con los que estoy compitiendo”, comentó.

Además reiteró su compromiso con apoyar al candidato que resultara electo durante la jornada. “Si pierdo esta primaria voy a estar detrás del que gane, como corresponde, así que lo importante hoy es que la centro derecha, Chile Vamos salga fortalecido de cara a la elección de noviembre próximo”.

Mientras Desbordes sufragaba, el candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, ingresaba el Colegio Compañía de María, ubicado en Las Condes, para sufragar.

Durante la mañana, cuentan en su comando, preparó panqueques a sus tres hijos y desayunó junto a su familia, quienes lo acompañaron en todo momento. Hasta el local de votación también llegaron figuras de su comando como Pedro Browne, el empresario Juan José Santa Cruz, y el diputado Tomás Fuentes (RN), entre otros.

En medio de fotografías con otros electores que se encontraban en el lugar y gritos de apoyo, Sichel realizó un punto de prensa en que reiteró que ganaría la primaria y se refirió a sus contendores: “Ambos (Daniel Jadue y Gabriel Boric) son liderazgos distintos a nosotros, representan un mundo distinto a nosotros. Mi gran diferencia, probablemente, va a tener que ver con que quiero construir una coalición que haga cambios, pero en justicia, en libertad, en tranquilidad, y hay que ganarle al que sea, porque creo que es mejor para Chile que nosotros gobernemos”, dijo.

“Yo creo que hay que elegir gente nueva. Hacer un cambio, mirar el futuro y ojalá lo hagamos los chilenos y no solo dependa de los partidos, y va a depender de que la gente vote hoy”, expresó Sichel, antes de abandonar el colegio.

(Foto: Agencia Uno)

Finalmente, pasadas las 13:00 horas y tras conversar con CNN Chile y Chilevisión desde su casa, el abanderado de Evópoli, Ignacio Briones, llegó hasta el Liceo María Luisa Bombal en la comuna de Vitacura, convirtiéndose en el último candidato de la jornada en votar.

El trayecto hasta el local de votación lo realizó a pie desde su casa, junto a sus hijos. En el lugar fue recibido por la alcaldesa de la comuna, Camila Merino, militante de la colectividad.

“Estoy muy tranquilo, muy optimista, vamos a dar una gran sorpresa hoy día, es lo que he sentido en mi recorrido por Chile, así que venimos a votar con mucha alegría. Y llamo a todos quienes están en su casa a que participen de esta fiesta de la democracia. Que se atrevan a hacer lo que nunca han hecho y que se atrevan a cruzar la línea. Que voten por convicción, por el que crean el mejor en esta primaria”, comentó el exministro de Hacienda.

Desde el árbol de Boric al “venceremos” de Jadue

Y volvió a subir al Ciprés que se hizo conocido en su franja electoral. El candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, llegó cerca de las 10:30 horas en Magallanes -9:30 horas en Santiago-, al icónico árbol de su campaña, el que finalmente trepó en compañía de una periodista.

Esa fue la antesala a la emisión de su voto en la Escuela Arturo Prat Chacón de Punta Arenas, donde estuvo acompañado por su familia, amigos y parte de su comando.

En la instancia, el candidato contó que su candidatura “podía dar una sorpresa” y explicó el significado del conocido árbol. “Cuando uno se sube arriba y mira como el horizonte, el estrecho de Magallanes, piensa también la libertad, como decimos también en la franja, en los mundos nuevos que queremos construir y además es un símbolo que le ha gustado mucho a los niños y niñas”, comentó.

Tras la postal en la cima del árbol, comenzó la lluvia en la zona de la Región de Magallanes por lo que el candidato junto a su comando se dirigieron en caravana hasta su nuevo local de votación, el que cambió debido a la fusión de mesas.

A eso de las 10:17 horas, Boric - que en las últimas horas fue respaldado públicamente por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches- entregó su voto y dio palabras a la prensa. “Estamos con un clima duro en Magallanes, aún así estamos acá participando. Yo espero que en la primaria de Apruebo Dignidad haya una buena participación, que las fuerzas de cambio que se han movilizado durante los últimos años se sientan parte de este proceso y sea el pueblo de Chile quien elija a quien va a ser el próximo presidente de Chile”.

Además, el militante de CS agregó que “yo creo que de la primaria Apruebo Dignidad va a salir el Próximo Presidente de la República y espero que la gente se sienta convocada. Lo que tratamos de hacer durante toda la campaña es hacer una campaña positiva, con esperanza, convocante desde las regiones, convocando a los diferentes movimientos sociales y espero que eso se demuestre hoy día en la elección”.

Antes de finalizar sus palabras se refirió a la polémica que envolvió a distintas figuras del mundo de la cultura (como integrantes de Intillimani histórico) que lo respaldaron públicamente y que fueron duramente criticados por partidarios de Jadue en redes sociales. Sobre este tema sostuvo que las personas “tienen derecho” a votar por quienes quieran.

Minutos después, a las 10:30 horas, el alcalde de Recoleta y candidato del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, hacía ingreso a su local de votación ubicado en el Liceo Victor Cuccini. Las primeras horas del domingo, las compartió con su familia, miembros de su comando y adherentes con quienes se reunió en la sede del Partido Comunista de Recoleta.

La tranquilidad del local, que tuvo un lento proceso de constitución de mesas -y al que también llegaron las diputadas Marisela Santibañez, Camila Vallejos, Karol Cariola, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, la constituyente Bárbara Sepulveda, y parte de so comando como la actriz Ana María Gazmuri- se vio interrumpido por el caótico ingreso de Jadue.

A las 10:36 el candidato depositó su voto en la urna que solo contaba con tres vocales de mesa. Luego de eso, realizó un escueto punto de prensa: “Esta es una oportunidad histórica para empezar a transformar Chile desde nuestros territorios, desde las comunas, desde las regiones. Hoy día será un día maravilloso, hemos tenido la fortuna de tener sol que nos va a acompañar durante toda la jornada y por lo tanto llamar a todo el mundo a levantarse, hoy es un día hermoso y vamos a hacerlo que termine con mucha más belleza todavía”, señaló.

“Estoy tranquilo y confiado porque pase lo que pase hoy día, venceremos y será hermoso”, cerró.