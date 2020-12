Depolo, Álamos y Sandoval: Los nombres que baraja RD para reemplazar a Renato Garín en el distrito 14

Casi un mes tiene Revolución Democrática para zanjar una decisión no menor ante la crisis que atraviesa el partido: definir el nombre que reemplazará al diputado y exmilitante de la colectividad, Renato Garín, en la Cámara Baja. El representante del distrito 14 confirmó ayer que “este será su último mes en el Congreso” y que competirá por un escaño en la futura convención constitucional, situación que lo hará cesar en su cargo el próximo 11 de enero, plazo en que deben estar inscritas las candidaturas.

Pese a que el diputado -quien ha sido crítico de sus excompañeros de bancada y del Frente Amplio- renunció a su militancia a principios de 2019, según el artículo 51 de la Constitución, le corresponde al partido por el que fue electo en los comicios de 2017, es decir RD, elegir a su reemplazante. Y para esto, dicen en la colectividad, ya hay algunos nombres sobre la mesa.

Según fuentes del partido, los nombres que han surgido son, al menos, cuatro. Entre ellos, dicen desde la bancada de la colectividad, está el excandidato a la gobernación metropolitana y expresidente de RD, Sebastián Depolo, quien fue sorpresivamente derrotado por Karina Oliva (Comunes) en las primarias del bloque el 29 de noviembre.

Su nombre, sin embargo, no concita el apoyo transversal del partido, sobre todo, a nivel de bases. Con el mal resultado que obtuvo en las primarias, en RD sostienen que darle el cupo de diputado podría ser visto como “un premio de consuelo”. Asimismo, su figura tampoco deja conforme a los sectores menos moderados de la colectividad.

Con todo, el también exjefe de campaña de Beatriz Sánchez, asegura que no es una opción que esté analizando y que tampoco se lo han propuesto desde la directiva.

“Lo ideal es que esto sea decidido en elecciones complementarias, pero hoy por ley lo deciden los partidos, yo creo que al menos debiera haber una definición distrital de los militantes del partido entre los nombres que se propongan”, dice a La Tercera PM.

Otra de las opciones que se barajan, es la de la excandidata a diputada por Las Condes, Soledad Alamos, quien obtuvo 17.822 votos, según los registros del Servel en los comicios de 2017. “Sí ha estado mi nombre en la palestra, porque fui la candidata más votada que no salió diputada. Una parte del partido me ha nombrado y ha puesto mi nombre para ese cargo”, cuenta.

Y agrega: “Pero creo que este proceso debe ser deliberativo entre la militancia, es importante decir que hay un trabajo territorial en el distrito 14 y, por lo mismo, debe ser una decisión con el distrito y con los militantes de base que trabajan allá”.

En RD aseguran, en todo caso, que el nombre que más se repite es el de la excandidata a diputada por el distrito 8 y además vicepresidenta de la directiva metropolitana de RD, Marcela Sandoval. Para la también periodista, la definición de la colectividad se vuelve “una posibilidad estratégica en un distrito donde habrá que enfrentar a la derecha más conservadora”, sobre todo, tras las renuncias de Pablo Vidal y Natalia Castillo.

“Hay varios nombres circulando, aún el consejo político no define un procedimiento interno para decidir. Pero sea cual sea el mecanismo hay que considerar la opinión de los territorios del distrito 14 y asumir un compromiso con ellos. Con Garín no hubo trabajo en ese sentido y el déficit lo han sentido. También hay entender que esta decisión impacta no solo en la Región Metropolitana, debe ser parte de un diseño que fortalezca a la bancada RD a nivel nacional, especialmente ahora que dos de sus diputados renunciaron”, afirma Sandoval.

Con todo, desde la mesa de RD apuestan por zanjar el nombre de forma democrática y evitar así un nuevo conflicto interno. Una de las opciones, dicen, es realizar una consulta en el distrito, que luego sea ratificada por el consejo nacional de la colectividad.