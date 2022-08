¿Descalificado para 2024? Las eventuales consecuencias del allanamiento del FBI a la mansión de Trump en Florida

Este lunes, agentes del FBI allanaron la mansión de Donald Trump en Palm Beach, Florida, desatando una serie de cuestionamientos en Estados Unidos. La primera reacción vino del exmandatario, en ese momento en la Torre Trump en Nueva York, que en su red social Truth señaló: “Semejante asalto solo podría ocurrir en países quebrados del Tercer Mundo. Lamentablemente, Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países. ¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”.

El líder republicano no dudó en echarle la culpa a sus adversarios políticos, sembrando dudas en el proceso que llevó a este allanamiento. “Es una mala conducta procesal (…) un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″.

La acción de los agentes forma parte de la investigación por los hechos sucedidos en el Capitolio el 6 de enero de 2021, y de qué manera las acciones de Donald Trump durante ese día se relacionan con el asalto. Pero también constituye un hecho inédito: según The Wall Street Journal, los historiadores de la ley no recuerdan un caso reciente en el que el FBI buscase al interior de la casa de un expresidente estadounidense.

Seguidores de Donald Trump con banderas que dicen "Trump ganó" y "2020 fue amañado" se reúnen a las afueras del resort Mar-A-Lago, perteneciente al expresidente. Foto: Reuters

“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada sin previo aviso en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo Trump en un comunicado. Lo que ya están calculando algunos sobre esta redada tiene que ver con cómo esto afecta las intenciones del expresidente a repostularse en 2024.

Podría darse, a causa de documentos clasificados que puedan encontrarse en el resort Mar-a-Lago, que Trump estuviera violando la Ley de Registros Presidenciales. Según The Wall Street Journal, las autoridades o funcionarios que hayan removido material clasificado, llevándolo a un lugar no autorizado, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión. Las penas por quebrar ésta y otras leyes similares incluyen también la descalificación para cargos federales, entre ellos, la presidencia.

Por su parte, el abogado norteamericano Marc E. Elias señaló en su cuenta de Twitter que, aún considerando lo difícil que es que Trump llegue a ser condenado por estos hechos, “la idea de que un candidato tenga que estar litigando durante su campaña es, desde mi perspectiva, un ‘éxito de taquilla en la política norteamericana’”. Elias se desempeñó como consejero general de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y de John Kerry en 2004.

Un vehículo policial llegando a la entrada de Mar-a-Lago en Florida. Foto: AP

Hasta el momento, aunque no ha sido anunciado oficialmente, Trump ha dado todas las señales de que su intención es ir a la elección presidencial de 2024, como el candidato del Partido Republicano. Hasta el momento, el gobernador de Florida Ron DeSantis ha sido uno de los pocos políticos de su colectividad que lo desafían en popularidad.

Uno de los donantes y comentaristas cercanos al Partido Republicano, Dan K. Eberhart, vio en el allanamiento de la mansión de Trump un punto de quiebre: “La redada del FBI en la querida Mar-a-Lago de Trump abre de par en par las primarias republicanas de 2024. La era de Trump ha terminado, y ahora le toca a cualquiera. La pila de candidatos republicanos que esperaban para ver si Trump se iba a postular simplemente estalló. No hay necesidad de que esperen más”, opinó el republicano.

Sin embargo, hay quienes opinan exactamente lo contrario: Peter Nicholas, en una columna para NBC News, especulaba en otra dirección. “Existe otra posibilidad: que las acciones del gobierno federal provoquen una reacción que vuelva en la ventaja de Trump. Ya en una frase en el generador de caracteres de Fox News se demostraba como los más leales a Trump intentarían capitalizar este desarrollo: ‘El FBI de Biden saquea la casa de un potencial oponente para 2024′”. Pidiendo anonimato, un exfuncionario del Departamento de Justicia citado por Nicholas señaló: “El efecto de todo esto es volverlo un mártir. Esto va a elevar a Trump y empujar a la gente hacia él”.

Expresidente Donald Trump en su último mitin en Waukesha, Wisconsin. Foto: AP.

“Están aterrados de que cualquier día anuncie que se presenta a la presidencia en 2024″, dijo Lara Trump, la nuera del expresidente, en Fox News. “Y esta es una forma muy conveniente de arrojar un poco más de barro sobre Donald Trump como si no hubieran hecho ya bastante”, añadió.

Algunos republicanos condenaron el registro del FBI en la casa de Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, y amenazaron con investigar a la agencia. Muchos encuestadores favorecen a los republicanos de la Cámara de Representantes para ganar la mayoría en las elecciones intermedias de noviembre, lo que les otorga poderes de citación en 2023 y la capacidad de crear comités y dirigir investigaciones, señaló The Wall Street Journal.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano por California), dijo el lunes por la noche que “el Departamento de Justicia ha llegado a un estado intolerable de politización armada” y se comprometió a investigar al fiscal general Merrick Garland y al departamento.

Ya en enero, los Archivos Nacionales de Estados Unidos habían recuperado 15 cajas de documentos que estaban en Mar-a-Lago, y entre ellos había textos altamente clasificados que Trump se habría llevado de Washington después de su derrota en las elecciones de 2020. Estos documentos, entre los que había cartas del Presidente Barack Obama y correspondencia entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, debieron haber sido entregados por ley al final del mandato.

Esto suscitó dudas sobre el cumplimiento del expresidente a las leyes sobre registros presidenciales, que se promulgaron después del escándalo Watergate en los años 70, y que exigen a los mandatarios el preservar los documentos relacionados con su administración. Fue entonces que los Archivos Nacionales pidieron al Departamento de Justicia abrir una investigación sobre las prácticas de Trump.

“No tengo conocimiento de ningún caso previo en el que se haya ejecutado una orden de registro en la casa de un expresidente”, dijo Barbara McQuade, profesora de Derecho en la Universidad de Michigan y ex fiscal federal. “Incluso el presidente Nixon recibió una citación para sus grabaciones”.

Desde hace un tiempo se especulaba sobre la manera en que el expresidente Trump se deshacía de sus documentos: según un libro de próxima publicación, de la periodista Maggie Haberman, distintos trabajadores de la Casa Blanca aseguraron que era habitual encontrar fajos de papel que se atascaban en los inodoros del recinto.

El portal Politico informó en 2018 que los asistentes de Trump se vieron obligados a seguir al entonces presidente para pegar documentos que había triturado -un hábito por el que el republicano era conocido durante su vida anterior al frente de la Organización Trump- por temor a infringir las leyes de mantenimiento de registros.

Y a fines del año pasado, Trump intentó retrasar la entrega de documentos presidenciales de los Archivos Nacionales al comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio, indicó el Daily Mail.

El hijo del exmandatario, Eric Trump, le dijo a Fox News la noche del lunes que el allanamiento a Mar-a-Lago tenía que ver con documentos que los Archivos Nacionales le pidieron a su padre.