“Ha sido una experiencia fallida”: las explicaciones del Mineduc sobre el SLEP Atacama

Durante la mañana de este viernes, en el segundo de los dos días en que el ring educativo se trasladó a Atacama debido a la crisis del Servicio Local de Educación Pública homónimo, se llevó a cabo la segunda sesión especial que programó la Comisión de Educación del Senado en la región. Era, en rigor, la primera instancia en que se reunirían todos los actores que por 36 horas coinciden en el territorio, entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el director (s) de Educación Pública, Rodrigo Egaña; los miembros de la mentada instancia senatorial y los dirigentes del Colegio de Profesores, entre varios otros.

Así, a las 9:30 de la mañana comenzó la cita que se desarrolló en las oficinas del Gobierno Regional en Copiapó, donde el dueño de casa, Miguel Vargas, puso la primera nota de contexto y abrió los fuegos: “A la luz de lo que ha ocurrido en Atacama han surgido muchas discrepancias. Cuando se habla de educación pública inmediatamente se hace una asociación con la Región de Atacama”, dijo.

Posterior a él siguieron las senadoras Carmen Gloria Aravena (P. Republicano) y Yasna Provoste (DC), quienes dieron paso a algunas dirigentas por problemas de pago de remuneraciones. “Es importante que se vayan con certezas”, dijo la parlamentaria democratacristiana. Ahí los directores ejecutivos de los SLEP Atacama y Huasco intentaron dar algunas explicaciones y la comisión acordó oficiar a Cecilia Brito, directora ejecutiva suplente del servicio atacameño, para dar cuenta de los acuerdos con los profesores por este tema en específico. Hasta ahí la instancia no subía de tono.

Minutos después, y vía telemática, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, hizo una exposición del lapidario informe del que este jueves dio cuenta La Tercera, el que aseguraba que los niños pertenecientes al SLEP Atacama estaban viendo vulnerados sus derechos.

Así llegó el turno del ministro Cataldo, quien tomó por largos minutos la palabra. “Quiero partir con una primera apreciación: considero lo señalado por la Defensoría en todos sus aspectos, del derecho, respecto a la temporalidad con que esto ha venido ocurriendo. También entendiendo que esto tiene dos momentos, uno que es restituir los procesos de aprendizajes y otro de medidas de mediano y largo plazo”, dijo.

Y añadió: “También creo que es importante señalar que la realidad del SLEP Atacama ha sido una experiencia fallida que tiene que repensarse, reformularse y todo lo que implica. Y eso implica mirar con ecuanimidad y responsabilidad lo que pasa en el conjunto del sistema. Yo quisiera decir que en Atacama se dan muchos hechos, pero también tenemos situaciones complejas en otros territorios, y pasan no solo en el SLEP, también en la educación municipal”.

En medio de eso, el secretario de Estado anunció dos cosas: el ingreso de las indicaciones que buscarán corregir las deficiencias del proceso de desmunicipalización, así como una nueva idea del gobierno: promover una política nacional de infraestructura en materia escolar. “Es un problema de todo Chile, no exclusivo de Atacama”, justificó.

Y allí vino la primera interpelación, hecha por el propio secretario de Estado, quien también reconoció que habrá establecimientos que mantendrán trabajos una vez iniciado el año escolar: “Yo quiero decir que el tiempo perdido por haber tenido que legislar posteriormente esta figura (la de un director ejecutivo suplente en casos extremos) fue precioso. Implicó que no pudimos nombrar (en Atacama) a fines de año, sino a fines de enero, y eso tuvo impacto en la planificación”. Cataldo hacía alusión a que cuando el gobierno presentó junto con la Ley de Reajuste una serie de otros proyectos, el referido al nombramiento de una figura suplente no prosperó y tuvo que verse de forma particular días después.

El encargado de responder a eso fue el senador José García Ruminot, presidente de la comisión: “Quiero hacer una precisión del rol del Congreso del proyecto del director suplente: esa norma fue incorporada a Ley de Reajuste y en el Senado no tuvimos ninguna participación en ese rechazo, fue en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo estimó que como no podía retrasar el despacho de esa ley, decidió no reponerlo. No quisiera que quedara la impresión de que fue responsabilidad del Congreso el retraso que hubo, sé que no fue la intención del ministro. No es para entrar en polémicas, usted ha hecho su punto de vista, nosotros creemos que es de justicia plantear el punto de vista del Congreso”.

Luego llegó el turno del Colegio de Profesores, dando paso a los momentos más candentes de la primera parte de la sesión. Y es que aunque comenzó tranquilo con la exposición del presidente regional del gremio, Carlos Rodríguez, quien señaló que “uno de nuestros logros con movilización es lo que hemos establecido, y no hay duda que hay una crisis educativa en Atacama”, prosiguió con las palabras más duras de Yariela Ardiles, secretaria regional del magisterio.

“Uno esperaría cosas tangibles del Mineduc, pero este plan no se ajusta a las necesidades del territorio, no hay plazos ni cómo. Hay un cronograma que no se ajusta a la realidad”, calificando lo propuesto por el ministerio como “cosas cosméticas”, “vagas” y “casi nulas”. “Claramente no tienen sentido de la realidad de lo que está pasando en Atacama”, dijo, dando paso al momento de mayor tensión, luego de darse vuelta de su asiento para encarar al ministro Cataldo: “Yo no soy ladrona si quiere interpretarlo como un boicot”, le señaló, a propósito de las palabras del secretario de Estado, quien hace unos días había señalado que sospechaba del aumento de los robos en los establecimientos del SLEP.

Ante esto, Cataldo interrumpió a Ardiles y le reclamó a García Ruminot: “Estamos en una Comisión de Educación del Senado, yo soy ministro de Estado. No solamente la forma de a quién se dirige, sino el tono y también lo que se dice. Yo no sé si he acusado de ladrona a la señora Yariela y no sé dónde está la evidencia de ello. Por favor, mantengamos el tono y la forma”.

“Muy de acuerdo, ministro”, respondió el senador, quien le pidió a la dirigenta que volteara hacia la mesa. Ella, posteriormente, mostraría unos pantallazos de correos electrónicos que pocos entendieron, mientras Cataldo hacía gestos con las manos. “Yo no he escuchado nunca a nadie que haga cómplices a los profesores”, le insistió García Ruminot a Ardiles al término de su presentación, tras la cual vinieron los minutos de Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores. “A esta altura no hay discusión alguna sobre la profundidad de la crisis que se vive en Atacama”, dijo, entre otras cosas, antes del receso.

Sobre el final vino el turno de los senadores. Provoste, por ejemplo, dijo que “cuando organizamos este segundo encuentro esperábamos tener una claridad y nos vamos prácticamente igual que como llegamos, y eso es complejo”. Asimismo, respondió a Cataldo y le retrucó: “Aquí tanto se ha dicho ‘que nos rechazaron el proyecto’... en una sesión la Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto para que se creara la figura de suplencia”.