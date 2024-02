El ring educativo llega a Atacama: las 36 horas en que Mineduc, senadores y Colegio de Profesores coincidirán en la región

Los primeros que definieron trasladarse a Atacama y sesionar allí fueron los integrantes de la Comisión de Educación del Senado. La idea, de hecho, se viene conversando desde el año pasado cuando la crisis estaba en su punto más álgido, y hace algunos días se concretaron las citaciones formales, las que dicen que este jueves, de 18:30 a 20:30 horas en el Colegio de Profesores de Copiapó, y este viernes, de 9:30 a 13 horas en el Gobierno Regional de Atacama, se llevarán a cabo las sesiones de la instancia que componen Carmen Gloria Aravena (P. Republicano), Fidel Espinoza (PS), José García Ruminot (RN), Gustavo Sanhueza (UDI) y Yasna Provoste (DC), quien no ha tenido reparos en criticar al gobierno en materia de educación. Primero le disparó al exministro Marco Antonio Ávila (RD) y ahora a Nicolás Cataldo (PC).

La sesión en el norte, de hecho, fue ampliamente impulsada por Provoste y respaldada por sus pares, lo que en los pasillos del Mineduc ha sido visto como un gallito comunicacional que apunta a ver quién tiene mayor peso en la región o quién logra instalar su agenda en el territorio. “Es lógico que están intentando instalar señales”, dicen las mismas fuentes.

“El día de hoy estamos en Atacama. Esto tiene un contexto, hemos venido con las subsecretarias y el director de Educación Pública, justamente porque estamos a la espera de iniciar la gira de la Comisión de Educación del Senado. Vamos a trasladarnos al Gobierno Regional porque tenemos reunión con la comisión de inversiones, con quienes hemos trabajado junto al gobernador para formular un acuerdo marco para generar inversiones tanto en el SLEP Atacama como Huasco”, dijo esta mañana Cataldo, quien agregó que es “muy importante” para la cartera dar cuenta en terreno de cuáles son las realidades de cada escuela. “Es importante que esto tiene una gama de colores, que no es blancos o negros. Es importante que eso quede plasmado estos días que estemos acá, que los senadores van a estar acá, espero que quede plasmado en el diálogo”.

Como sea, lo cierto es que a inicios de esta semana en el Ministerio de Educación se instaló la necesidad de también trasladarse hasta la zona. La idea, según señalan conocedores de las conversaciones previas, era balancear la presencia de los senadores -sobre todo de Provoste- durante jueves y viernes en la región. Y por eso es que se zanjó que el propio ministro Cataldo encabezara la comitiva que completan la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, y el director (s) de Educación Pública, Rodrigo Egaña. Además de pelearle la puesta en escena a la Comisión de Educación del Senado, el gobierno busca dar señales e intentar garantizar el inicio del año escolar ante las dudas que han planteado desde el Colegio de Profesores Regional. Las autoridades estarán dos días en el territorio.

Si bien este viaje se comenzó a planificar hace ya un par de días, el Mineduc quiere hacer frente presencialmente al debate que hay entre los profesores que evalúan movilizarse nuevamente. Y el pronunciamiento de la Comisión de Educación ante la crisis. “Lo tendremos en cuenta”, dijo el presidente del colegio regional, Carlos Rodríguez, a La Tercera.

“Aquí hubo una promesa, que fue que en marzo de 2024 íbamos a tener las condiciones para el ingreso del año escolar. Quiero valorar el esfuerzo de la Comisión de Educación del Senado que ya está en la región para poder constatar de primera mano cuáles son las dificultades”, señaló esta mañana en CNN Provoste.

En medio de todo esto, el Mineduc fue citado a las sesiones de la comisión. Y ahí Cataldo, quien participará en la de este viernes, se verá nuevamente las caras con los senadores que durante el segundo semestre del año pasado ya lo interpelaron -duramente en algunos casos- por la crisis atacameña, lo que derivó, entre otras cosas, en frenar el proceso de desmunicipalización escolar.

Para la sesión de este jueves, según se ha programado, tendrán minutos de exposición, entre otros, el gobernador regional, los directores de los SLEP Atacama y Huasco, el Colegio de Profesores Regional, los funcionarios de los SLEP y centros de apoderados. Incluso la Defensoría de la Niñez será parte de la sesión de la que también serán parte asesores del Mineduc.

Y como Atacama será el epicentro de la educación chilena por las próximas horas, incluso el nuevo presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, también optó por trasladarse a la región, donde será parte de al menos una de las sesiones especiales de la comisión senatorial, pero también tendrá la oportunidad de toparse lógicamente con el ministro Cataldo.

“Las relaciones no son lineales, incluso dentro de una misma reunión las relaciones son más tensas o distendidas, es parte de la vida. Yo no tengo ninguna aprensión en particular con el Colegio de Profesores. Lo importante es que en la región se converse”, señaló sobre el ente gremial la mañana de este jueves Cataldo, quien tiene por delante horas claves en Atacama, su gran dolor de cabeza.