“Documento extraviado”: el día en que se perdió la hoja de vida del exjefe de la PDI defendido por Hermosilla

El 14 de octubre del 2021 la Fiscalía formalizó al exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien hace solo tres meses había dejado el mando de la institución para entregarle el cargo a Sergio Muñoz, exjefe de Inteligencia de la PDI.

El abogado de Espinosa era Luis Hermosilla, quien ese día, según consignó Ciper, mantuvo una conversación con Muñoz donde le detallaba que la jueza que llevaba la audiencia no se tomó bien el hecho de que la hoja de vida del director de la PDI estuviera desaparecida. “Habría sido peor”, le respondió Muñoz al abogado.

La indagatoria sobre Espinosa detectó que entre los años 2015 y 2017, él junto a su esposa, recibieron al menos $146 millones en depósitos a sus cuentas bancarias de dineros que provenían de gastos reservados de la PDI.

“Durante el periodo investigado, el imputado sustrajo al menos $146 millones de pesos. Dichos dineros provienen de fondos públicos destinados a la satisfacción de los gastos reservados que se reciben en la Policía de Investigaciones, y que el imputado tenía en razón de su cargo”, expresó en esa audiencia de formalización el fiscal Campos.

Fuentes del caso detallan que la hoja de vida de Espinosa nunca apareció, a pesar de que fue requerida por la Fiscalía en más de una ocasión, sin éxito.

El documento era de total relevancia para el Ministerio Público, pues es en la hoja de vida policial de los funcionarios policiales donde se da cuenta sobre sus anotaciones, observaciones y su conducta a lo largo de su carrera institucional. Esto les hubiera permitido perfilar de mejor manera al imputado o bien escarbar en antecedentes relevantes para llevar adelante la investigación.

Entre junio y octubre la Fiscalía solicitó la hoja de vida de Espinosa directamente ante la PDI, sin embargo, la respuesta no llegaba nunca. Hasta que en una oportunidad sí obtuvieron respuesta.

“El documento solicitado se encuentra extraviado”, contestaron desde la PDI al Ministerio Público. Los investigadores, entonces, dieron esa batalla por perdida, pues hasta el día de hoy -cuando la causa se encuentra en preparación de juicio oral- el oficio no ha podido ser hallado.

Quienes conocen cómo se guardan este tipo de información cuentan que estos documentos se encuentran encriptados y que muy pocas personas tienen acceso a esta información, por ende, revelan, no se pierden con facilidad.

Peritajes sobre el teléfono de Hermosilla

Las pesquisas sobre el teléfono de Hermosilla están en manos de la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros, desde el 16 de noviembre del 2023, día en que la policía allanó las oficinas del abogado.

Sin embargo, fue el 12 de enero de este año que el Ministerio Público abrió esta nueva causa, relativa a Muñoz, quien remitió información confidencial de, al menos, cinco causas a Hermosilla.

La información dice relación con casos, entre otros, como Dominga, Enjoy, Torrealba y Felipe Guevara, pero podrían surgir más antecedentes de otras indagatorias donde la PDI oficiaba como policía investigadora.

La preocupación está instalada no solo en la policía, sino que también en el gobierno. Así lo reveló el ministro de Justicia, Luis Cordero, en entrevista con T13 Radio, donde advirtió que “es una investigación cuyos indicios no proyectan muy bien (...) Espero que por el bien de todo sea bastante acotado, porque si no es así las consecuencias pueden ser bien lastimosas en general”.