“¡El 30% es el que peor trata al gobierno!”: el duro frente a frente oficialista en que el PS emplazó al PC por desmarcarse de Boric

Pasadas las 10.00 horas de esta mañana, la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, llegó hasta la sede de su colectividad. Ahí la esperaban los demás representantes de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric. Ella subió las escaleras, entró al salón del segundo piso, se disculpó por llegar tarde y tomó asiento junto a Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC).

La cita, habitual en el sector, fue el primer cara a cara tras las declaraciones del Presidente Gabriel Boric que terminaron enfrentando, nuevamente, a los partidos que sustentan esta administración.

De hecho, la proximidad física entre Vodanovic y Lagos llamó la atención. Y es que, en las últimas horas, el Socialismo Democrático y el PC han protagonizado varios intercambios de declaraciones a raíz de los dichos de Boric sobre el comportamiento que tuvo el actual oficialismo durante la segunda administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“Como oposición, durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y lo razonable”, indicó el Mandatario en el funeral de Estado.

El Presidente Boric en el funeral de Estado de Sebastián Piñera. Foto: Agenciauno

En respuesta a sus palabras, el presidente del PC, Lautaro Carmona, señaló ayer, a través de la página web de su colectividad, que “en el marco del estallido y la rebelión popular, hubo gravísimas violaciones a los derechos humanos (...). El Presidente Piñera tuvo una responsabilidad indesmentible en esa situación (...). Esas violaciones a los derechos humanos no pueden, ni deben, quedar impunes”.

A eso se sumaron las duras declaraciones de algunos de los parlamentarios de la colectividad, que tildaron de “negacionistas” las palabras del Presidente.

“Veo una constante en algunos parlamentarios del PC de ir contra la línea política del Presidente Boric (...). Veo un oposicionismo preocupante”, respondió ayer Vodanovic ante la molestia de los comunistas.

Como los ánimos estaban caldeados, en el PS intentaron que el clima del encuentro fuera lo más ameno posible. Para eso, ofrecieron muffins, galletas surtidas, jugo y café a los dirigentes que llegaron a la sede. Sin embargo, rápidamente la tensión se impuso en el encuentro, al que, además de Vodanovic y Lagos, llegaron Diego Vela (Revolución Democrática), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), Leonardo Cubillos (Partido Radical), Cristóbal Barra (PPD) y Aland Castro (Comunes).

Entre los asistentes resonó la intervención de Vodanovic, quien afirmó que el gobierno de Boric se esfuerza en hablarle a “su 30%”, pero que es justamente ese segmento el que peor trata al Ejecutivo, en referencia a los dichos de parlamentarias como Carmen Hertz y Lorena Pizarro, ambas militantes del PC.

Ese término genera anticuerpos al interior de la alianza de gobierno. Esto, en particular, desde que la otrora timonel del PPD, Natalia Piergentili, dijera el año pasado -en entrevista con La Tercera- que “si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30%, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica”.

Ante el emplazamiento, de acuerdo a los presentes, Lagos hizo ver que el 30% del que usualmente se habla no corresponde al PC.

Vodanovic tenía claro a lo que iba. A su ingreso a la sede, se le consultó si buscaba plantear la incomodidad que existe con los diputados del PC y afirmó que sí. “Las sobrerreacciones no ayudan en política. Tenemos que revelar la actitud de jefe de Estado del Presidente en un funeral de Estado de un expresidente y no entrar en el debate chico. El país necesita de la unidad de todas las fuerzas políticas”, agregó la senadora.

En ese contexto, Lagos tomó la palabra para justificar que las diputadas PC que han sido críticas de las palabras del mandatario provienen de movimientos sociales fuertemente ligados a la defensa de los derechos humanos. Y, además, acusó que la derecha está sacando provecho político de la muerte de Piñera.

“Hay que entender a personas como Carmen Hertz, cuyo compañero fue ejecutado y era un gran amigo (...). O Lorena Pizarro, que sus abuelos, si no me equivoco, son hasta este momento detenidos desaparecidos. Hay que tener respeto y consideración frente a la sensibilidad que estas personas tienen cuando se habla de violaciones a los derechos humanos”, señaló Lagos a su salida.

FOTO: DEDVI MISSENE

“Yo creo que lo que ellas han planteado, como también las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, es del todo razonable”, agregó.

Una vez terminada la cita, Urzúa confirmó a La Tercera que “se hizo el análisis” sobre los dichos del Presidente y la reacción del PC reveló que “se comprende que las diputadas, producto de su historia, tengan esa visión. Esa explicación la dio Lagos y la entendemos todos. Pero, sobre todo, creo yo que es importante entender que todos los partidos tienen diputados que han dicho cosas que no cuadran con la posición del partido”.

“No me cabe duda de que las críticas (del PC) son al calor de sus propios grupos de interés (...). Tildar al Presidente de negacionista es no conocer su historia”, complementó el timonel en un punto de prensa.

FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Barra, en tanto, señaló que “no negamos de ninguna manera las violaciones a los derechos humanos, pero sí (en la reunión) se plantearon algunas diferencias con respecto a algunos dichos de parlamentarios del PC, puesto que ellos tienen una historia vinculada al mundo de los derechos humanos, por eso es que tienen una determinada reacción. Ahora bien, el PC tiene una postura distinta a la de sus parlamentarios y ellos tendrán que resolver sus problemas internamente”.

Esta tarde, en una vocería en La Moneda, la ministra Camila Vallejo (Segegob), quien es militante comunista, enfatizó que “yo no he visto una declaración oficial de ningún partido, he visto declaraciones de parlamentarios”.

Y añadió: “El llamado de el gobierno es a que no sobreinterpretemos, no sobrerreaccionemos. Nuestro gobierno ha liderado un plan nacional de búsqueda, porque tiene un compromiso con los derechos humanos”.