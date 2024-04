El reencuentro entre Boric y el embajador de Israel en que abordaron el conflicto en Medio Oriente

Menos de 60 segundos de conversación marcaron el reencuentro de este martes entre el Presidente Gabriel Boric y el embajador de Israel, Gil Artzyeli, en el salón O’Higgins de Cancillería.

El intercambio ocurrió durante el habitual saludo protocolar al cuerpo diplomático que encabeza el Jefe de Estado, al que asistieron más de 80 representantes de delegaciones internacionales presentes en Chile.

Con Artzyeli, Boric no se veían desde el pasado 16 de diciembre de 2022 (473 días), cuando participó de la habitual celebración del Janucá en el Palacio de La Moneda. Es decir, aún no coincidían posterior al 7 de octubre de 2023, cuando se reactivó como foco de conflicto bélico la franja de Gaza, en medio de la guerra que sostienen Israel y Hamás. Desde ese momento, las posiciones de Chile e Israel se distanciaron, se generaron una serie de polémicas y solo la semana pasada hubo un intento de superar las diferencias.

Por eso, el contacto entre el Mandatario y el diplomático israelí llamó la atención de los presentes. Entre los asistentes que conocieron el tono de la conversación de las autoridades, dan cuenta de que fue un saludo protocolar que duró menos de un minuto.

Allí, ambos tuvieron espacio para conversar brevemente respecto del conflicto. La esencia que tuvo el diálogo fueron dos materias que pudo zanjar previamente el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU): el cese al fuego en el territorio afectado y la liberación de los secuestrados en el marco del conflicto.

De hecho, el Presidente y el embajador abordaron la preocupación de ambos por la situación que afectaba a la población civil.

Sobre el reencuentro con el representante diplomático de Israel, en Presidencia indicaron que “en el marco del saludo protocolar con el cuerpo diplomático en la Cancillería, S.E. el Presidente de la República saludó a los más de 80 embajadores y representes de organismos internacionales, con quienes intercambió breves palabras. En el caso del Embajador de Israel, estas se refirieron a las últimas resoluciones de la ONU”.

Tras su breve reencuentro, Boric entregó un discurso a la delegación diplomática presente en Teatinos 180, en donde también habría mencionado la situación bélica que afecta hoy a la población de Medio Oriente y la preocupación por el respeto a los Derechos Humanos.

“Esta ceremonia nos permite reafirmar, una vez más, la vocación histórica que tenemos como país no sólo de nuestro gobierno, sino como una política de Estado, de tener un orden internacional que sea justo por el cuidado del planeta, el respeto a la democracia y a los derechos humanos, la seguridad y la paz!”, partió diciendo Boric en la instancia.

En esa línea, agregó que “la prolongada guerra en Ucrania producto de la invasión de Rusia, la inaceptable agresión inaceptable de Hamas a Israel y la toma de rehenes por su parte y la respuesta inaceptable de Israel a Palestina y la crisis humanitaria que se está viviendo hoy en Gaza, el prolongado bloqueo económico a Cuba, la difícil situación política de Haití y de Sudán, los graves atentados terroristas en Rusia, hace poco tiempo nos muestran con dramática claridad que el imperativo de nuestro tiempo sigue siendo la paz, el respeto al derecho internacional y la eficacia de los organismos multilaterales, para lo cual se necesita su reforma”.

Y finalizó: “No acepto que nadie nos haga elegir entre una u otra barbarie porque los derechos humanos no tienen color político, no tienen raza, no tienen religión; están consagrados por el sólo hecho de ser humanos. Y, por lo tanto, insisto el dolor de cualquiera en cualquier parte del mundo nos duele por igual y tenemos que acudir como comunidad internacional a levantar nuestra voz sin hacer distinciones coyunturales o de preferencia que, al final, pasan. El respeto a los derechos humanos es lo que queda y lo que nos va a permitir construir un mundo más justo y el respeto al derecho internacional”.

En la instancia también habló el Nuncio Apostólico, Alberto Ortega, quien apeló durante la ceremonia a la construcción “de una sociedad que se caracterice por la búsqueda del bien común, el respeto de la dignidad de la persona y de los Derechos Humanos, y por la búsqueda de un desarrollo integral y sostenible”.

El historial de desencuentros

El recuento de las polémicas entre el Estado de Israel y el gobierno del Presidente Boric es largo.

Todo empezó cuando el 15 de septiembre de 2022, el Mandatario se negó a recibir las cartas diplomáticas del embajador Artzyeli, quien durante esa jornada no pudo ingresar a La Moneda.

El mismo diplomático israelí se ha enfrentado en distintas ocasiones con parlamentarios de izquierda, en particular con figuras del Frente Amplio y el Partido Comunista. Allí, con quien ha tenido los roces más duros ha sido el diputado de RD, Jorge Brito.

Una vez ocurrido el conflicto en Gaza, el embajador llegó hasta La Moneda para abordar materias referidas a su seguridad personal, luego de sufrir distintas amenazas. En ese contexto, el diplomático se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), a quien le comunicó su malestar por la postura pro-Palestina que ha defendido públicamente el Ejecutivo.

La ocasión derivó en que Artzyeli tuviera que llegar hasta Cancillería al día siguiente, para conversar al respecto con las autoridades chilenas de Teatinos 180, quienes le manifestaron su discordancia por su comportamiento. Esto, aseguraron en ese momento, en vista de que el Ministerio del Interior no es el espacio para abordar asuntos internacionales.

A esto se sumó lo que ocurrió solo unas semanas atrás, cuando el Ministerio de Defensa declinó su invitación a empresas israelíes a la Fidae, tras lo cual Artzyeli reclamó que el Ejecutivo no se había puesto en contacto con él. Esto último generó otra polémica, ya que el propio canciller Alberto van Klaveren desestimó esa afirmación.

Todo el conflicto ha generado que las autoridades del mundo diplomático comiencen a buscar espacios de acercamiento. Sin ir más lejos, el pasado 27 de marzo, Artzyeli llegó hasta la Cancillería para sostener una reunión con el secretario general de política exterior, Rodrigo Olsen. En dicha cita, ambas autoridades compartieron las visiones que tienen los dos países sobre el conflicto en Gaza y el encuentro se catalogó como una instancia en donde se comenzó a buscar superar las diferencias.