Era el proyecto estrella de Daniel Andrade, exmilitante RD. Democracia Viva era la fundación que representaba legalmente y donde compartía militancia con gran parte de sus compañeros de Revolución Democrática (RD).

Sin embargo, fue en junio del 2023 que todo terminó: comenzó una investigación judicial en contra de la fundación y sus representantes, donde Andrade finalmente fue formalizado por fraude al Fisco, lo que derivó en que estuviera en prisión preventiva por 75 días.

Antes de la debacle Andrade ofrecía los servicios de Democracia Viva para la gestión de recursos en campamentos. Así selló los cuestionados convenios con la Seremi de Antofagasta, entre septiembre y diciembre del 2022, por $426 millones.

Pero el exmilitante RD -y expareja de la diputada Catalina Pérez, quien también está en el radar de la Fiscalía por el caso- quería más. Por ejemplo, intentó cerrar contratos con la Seremi del Maule, donde el director del Servicio, Rodrigo Hernández (RD), también se vio afectado políticamente por la causa, pues su nombre también saltó en la indagatoria del Ministerio Público.

En ese intento Andrade dejó algunas huellas. Así lo declaró ante la Fiscalía el militante de RD Pablo Troncoso, quien entregó al ente persecutor los whatsapp en que el represente legal de Democracia Viva lo persuadió para presentar su proyecto y, además, para hacerle el nexo con Hernández.

El chat en que Andrade intenta ganar otro convenio: “Dame el pase con el seremi (...) este es un enfoque más acorde al proyecto FA que lo que hace Techo”

El nexo

“El año 2019 Daniel ingresó a la directiva del partido Revolución Democrática, al parecer como coordinador de redes ciudadanas, y Catalina Pérez, actual diputada, era la presidenta en ese entonces del partido”, partió diciendo, agregando que desde el 2014 es amigo de Andrade.

En esa misma línea explicó que el “el 24 de marzo del presente año Daniel Andrade, a través de WhatsApp me pregunta qué opino del entonces seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, ya que era para comentarle los proyectos que la fundación realizaba en Antofagasta. En esa oportunidad le pregunté qué realizaba la fundación, a lo que me envió un link de Instagram en donde explicaba algo sobre el proyecto y posteriormente me envía un audio en donde me indica aspectos más técnicos del trabajo en la fundación y porque su proyecto tenía un enfoque más social que las fundaciones que tradicionalmente trabajaban en ello. En ningún momento me indica detalles de cómo se financiaba o algo similar”.

Sin embargo, ese intento no prosperó, hasta que en abril Andrade, “en un evento político”, le volvió a preguntar por Hernández. Llegó mayo y el ingeniero civil le insistió por WhatsApp, logrando su cometido, pues Troncoso le compartió el contacto del seremi.

“Vamos a empezar a hacerlo en Biobío y Atacama”

El registro del chat fue entregado a la Fiscalía por parte de Troncoso. Allí se lee que Andrade le señala que necesitaba hablar con él “para comentarle sobre lo que estamos haciendo con Democracia Viva. Vamos a empezar a hacerlo en Biobío y Atacama, y creo que le podría interesar, porque es un enfoque que es más acorde al proyecto Frente Amplio que la weá (sic) que hace Techo y las otras fundaciones”.

Troncoso le respondió -se sospecha que haciendo referencia a Hernández- que “es abierto a ideas buenas, si se lo planteas en esa tecla”. Andrade insistió y describió a la fundación, la cual tenía un objetivo de “acompañamiento de campamentos que reciben ayuda en el Minvu, radicación, construcción de infraestructura liviana, etc.”.

Pasaron los meses, y luego del “evento político” en el cual se encontraron Andrade volvió a la carga, el 11 de mayo del 2023. Ese día inició la conversación: “Hola, habla con el seremi y dame el pase”, a lo que Troncoso le respondió “oka, te aviso”.

Ambos militantes de RD -en ese entonces- quedaron de hablar, hasta que Troncoso le envía el contacto del seremi y agrega, “dale no más”. Andrade, agradecido, le envía un emoji, “👌”.

Cómo Andrade se quedó con los convenios para la fundación es una de las piezas claves para la Fiscalía, y para eso la revisión de su teléfono celular es fundamental, diligencia que aún permanece en curso y podría resultar clave.