El drama por los $ 1.752 millones que se juega la DC en las próximas elecciones

“Cuando hablemos de candidaturas, dejemos de hablar de pesos. Entiendo que es importante, pero es muy ordinario que salga esa temática en los medios de comunicación, que la gente vea que queremos llevar candidatos porque necesitamos los $ 400, 700 o 200 millones”.

Esa fue la solicitud que hizo la extimonel Myriam Verdugo a sus camaradas en la sesión del consejo nacional de la Democracia Cristiana (DC) que se realizó ayer por la tarde vía telemática. Ella reconoció que el factor económico es importante, pero enfatizó que como partido tienen que evitar que se convierta en una discusión pública.

No todos estuvieron de acuerdo. “La tía Myriam decía que el dinero no es lo importante. Pero la realidad, camaradas, es que a mí me tocó coordinar una campaña en que tuve que decirles a los candidatos que no teníamos dinero y que tenían que endeudarse. Eso no nos puede volver a pasar”, respondió el consejero Nicolás Preuss, en referencia a la pasada elección de consejeros constituyentes.

A través del chat de la reunión, el consejero envió una ficha que incluía las estimaciones de aportes que recibiría la colectividad -de acuerdo la ley electoral- al reinscribir candidaturas en los territorios en que compitieron la vez pasada. En total, entre gobernadores, cores, alcaldes y concejales, son cerca de $ 1.752 millones de pesos los que se juega el partido en los próximos procesos eleccionarios.

Gráfico compartido en el Consejo Nacional de la DC.

Las dificultades económicas que atraviesa la colectividad son evidentes. Sin ir más lejos, el año pasado pusieron en arriendo su sede central, en la Alameda, y a la venta sus propiedades. Además, la fundación Konrad Adenauer, que históricamente ha trabajado con ellos, le quitó el financiamiento permanente al Centro Democracia y Comunidad -ligado a la DC-.

En ese escenario, Preuss advirtió que “el mercado inmobiliario está absolutamente lento y lo más probable es que no vamos a poder obtener los recursos desde ahí. Por lo tanto, nuestra única opción es llevar candidaturas”.

Para él, según expuso anoche, la prioridad debe ser la elección de gobernadores regionales, en consideración de que, en caso de perder, esos mismos candidatos pueden ser reutilizados en las parlamentarias.

En las elecciones pasadas, la decé llevó seis candidatos a gobernador. De ellos, cuatro salieron electos: Jorge Díaz (Arica y Parinacota), Cristina Bravo (el Maule), Claudio Orrego (Región Metropolitana) y Patricio Vallespín (Los Lagos). Los últimos, sin embargo, renunciaron al partido. Los que perdieron -Ricardo Cifuentes, en Coquimbo, y Eric Aedo, en el Biobío- luego resultaron electos como diputados.

Así las cosas, Preuss propuso llevar candidatos a gobernadores en las 16 regiones del país y pactar con el oficialismo solo en lo que respecta a alcaldes. Según detalló anoche, son aproximadamente $ 900 millones de pesos los que llegarían a las cuentas del partido si llevan candidatos en cada una de las regiones del país. La actual gobernadora del Maule, Cristina Bravo, puso la pelota en el piso. “Imposible llevar 16 (candidatos)”, escribió en el chat, en respuesta a la propuesta.

Si deciden solo competir en las seis regiones en las que postularon anteriormente, recibirían aproximadamente $ 800 millones. El cupo más valioso es el de la Región Metropolitana, por el que obtendrían aproximadamente $ 480 millones de pesos. A Orrego ya se le ofreció competir a través de un cupo DC, pero, hasta el momento, él no ha aceptado. La segunda gobernación que más dinero representa es Los Lagos, con un total de $ 73 millones. Ahí, la carta que actualmente baraja el partido es presentar al exdiputado Gabriel Ascencio.

“Si llevamos, además, candidatos a alcaldes y concejales y mantenemos todo ese dinero, son cerca de $ 1.800 millones de pesos para financiar campañas a concejales, a cores y obviamente también a alcaldes. De lo contrario, camaradas, vamos a desaparecer”, advirtió Preuss.

Más allá del tema de las platas, el partido ha tomado algunas definiciones de cara a las elecciones. El presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, afirmó en la reunión de Zoom que aún no han firmado ningún acuerdo con el oficialismo, pero que “hay un ánimo recíproco de tener candidaturas únicas en los cargos unipersonales”.

En ese escenario, transparentó que el criterio de “el que tiene mantiene”, que ha tomado fuerza en el oficialismo, los deja en una “buena posición negociadora”, en consideración de que actualmente la decé tiene 46 alcaldías. Pero advirtió: “Sinceremos, camaradas, hay algunas comunas donde no tenemos candidato para la sucesión. No es que tengamos candidatos que no tienen opciones: no tenemos candidato”.

En esa línea, el timonel envió un mensaje a los presidentes regionales del partido: “Para mejorar las negociaciones, necesitamos tener más comunas arriba de la mesa. Para tener más comunas arriba de la mesa, no basta el deseo: tiene que ir asociado a un nombre disponible”.

A modo de broma, el diputado y vicepresidente DC Héctor Barría propuso que los jingles de los candidatos se los podían encargar a Peso Pluma.