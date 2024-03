El duro cruce mediante oficios entre el Serviu y el alcalde Carter por el Campamento Dignidad en La Florida

El pasado 6 de marzo comenzó, al menos públicamente, una pugna entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tras el decreto municipal firmado por el edil para desalojar los primeros 30 metros de un sector de la “Toma Dignidad”, la más grande de la comuna.

Pero eso no quedó ahí. Y es que en una serie de oficios entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano, dependiente del Minvu, han tensado aún más las relaciones entre las partes. Primero fue la institución dependiente del ministerio liderado por el ministro, Carlos Montes, quienes días después de la fiscalización en terreno de Carter le enviaron un documento de dos páginas donde mostraron su “preocupación” por las medidas tomadas por la municipalidad. Luego, el aclade tildó como una “lista de falsedades” lo señalado en ese oficio, acusando que hasta la fecha ni el Serviu ni el Minvu han “cumplido con lo comprometido” con los vecinos.

Ese reciente -y creciente- conflicto se remonta al 14 de marzo, cuando el jefe comunal llegó junto a un equipo de seguridad del municipio hasta la Toma Dignidad para informarles la declaración de inhabitabilidad de las construcciones irregulares de la zona, con el argumento de que están en una zona de peligro inminente por su cercanía con la Quebrada de Macul. En respuesta, los vecinos del sector le lanzaron objetos contundentes y expulsaron a los funcionarios muncipales, incluido Carter.

Encabezados por la Municipalidad de La Florida, se realiza un operativo de control de seguridad, fiscalización y notificaciones de desalojo en la toma conocida como Campamento Dignidad. Foto: Francisco Vicencio / Agencia Uno.

Tras ese hecho, el edil endureció el tono e hizo el primer emplazamiento. “Ministro se acabó el tiempo”, dijo el edil mediante el primer oficio.

El impulso del alcalde Carter incomodó la gestión que ha estado llevando a cabo el Serviu Metropolitano quienes a través de la prensa se enteraron del despligue que realizó el edil ese jueves. Así, el director del servicio, Roberto Acosta, no dudó en mostrar sus diferencias con el municipio.

“Nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra preocupación como ministerio por la notificación pública realizada por la Municipalidad de La Florida para la desocupación del campamento Dignidad, en un plazo de un mes, con todo el impacto que esta determinación pueda tener en cientos de familias que habita en el sector”, empieza el oficio enviado por el Serviu.

En el mismo escrito, el servicio indica que la definición del municipio, “no se condice con el trabajo de colaboración que, hasta el día anterior al operativo municipal, ha estado llevando a cabo el Serviu en coordinación con los equipos de Vivienda de la municipalidad”. Asimismo, enumeran una serie de acciones realizadas en la toma, como el catastro, la definición de barrios transitorios y el apoyo en la prevención de riesgos.

“Se han realizado esfuerzos para implementar barrios transitorios, proponiendo desde el Serviu un primer proyecto en marzo de 2023 que constaba con aportes privados, el que fue desestimado por el municipio. En julio de 2023 la municipalidad solicitó un proyecto transitorio para lo que se propuso un terreno y disponibilidad para arriendo. Hasta la fecha el servicio no ha recibido la documentación requerida, tal como fue comprometido por el municipio”, se lee en otra parte.

Pero las críticas cruzadas no terminaron tampoco ahí, porque días despues la Municipalidad de La Florida respondió a Acosta a través de un nuevo oficio emanado el 22 de marzo. “Con pasmo y extrañeza hemos recibido vuestro oficio”, inicia la misiva. “Vemos que después de dos años, ni el Serviu, ni el Minvu cumplen con su palabra; dado que el ministro Montes no cumple su palabra ofrecieron soluciones que no han cumplido”.

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La réplica de Carter indicó que “la lista falsedades expuestas no solo traiciona la buena fe con que hemos actuado, sino que además pretende engañar de forma artera, una vez más a la opinión pública”, enumerando las, a su juicio, seis “falsedades”. Algunas de ellas apuntan, por ejemplo, dicen que el catastro de familias que debió haber iniciado en 2023 “fue cancelado por el Minvu en dos ocasiones”.

En los últimos dos argumentaciones, el edil indica que “la única entidad que efectivamente ha detectado un terreno susceptible de transformarse en barrio transitorio ha sido este municipio”, agregando que “que el Serviu intente distraer la opinión pública (...) cerca del 50% de los habitantes no será nunca susceptibles de ser beneficiados con subsidios, por cuanto muchos de ellos ya tienen vivienda propia”.

Y luego, al ser consultado por La Tercera, el alcalde de La Florida insiste en que seguirán con el desalojo.

“Vamos a insisitir con el desalojo, se está pasando a llevar una serie de derechos, de vivienda, el derecho a la vida. Desalojaremos a esas familias porque sabes que si hay un incendio, nosotros seremos los culpables”, dice.

Asimismo, el director de Serviu señala que el último oficio es “destemplado y alejado de la realidad, además de las falsedades que descartamos de plano”. Y agrega que “el Servicio de Vivienda se encuentra trabajando en una respuesta para el alcalde para despejar cada una de las acciones”, indicando que no es momento de generar una disputa inconducente”.

“No es posible desconocer el trabajo realizado, por lo que invitamos a retomar las conversaciones con seriedad, responsabilidad y sin estridencias inconducentes”, cierra.