El escenario judicial que enfrenta Franco Parisi en caso de llegar a Chile

hace 14 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

El abanderado presidencial del Partido de La Gente mantiene una querella por los presuntos delitos de estafa y lavado de activos en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, y una demanda por no pago de pensión alimenticia que presentó su ex pareja en favor de sus hijos menores. En caso de llegar a Chile, Franco Parisi no sólo quedará con orden de arraigo y no podrá salir del país mientras la medida se mantenga vigente. También debería prestar declaración por sus vínculos con el "edificio sin ley" de La Cisterna.