El fin de la búsqueda de Michelle Silva: la historia tras el asesinato y desaparición de la joven de San Felipe

La tarde de este domingo 11 de febrero se encendieron las alertas en los servicios de emergencia de San Felipe, en la Región de Valparaíso. Un grupo de voluntarios de la familia y amigos de Michelle Silva (20) encontraron el cuerpo de una mujer en el Río Aconcagua, específicamente en el kilómetro 31, en la comuna de Panquehue. La mañana de este lunes el Ministerio Público confirmó que el cadáver correspondía a la joven poniendo así término a una búsqueda que se extendió por más de un mes y que conmocionó a todo el Valle de Aconcagua.

La desaparición de la joven sanfelipeña se reportó la madrugada del sábado 6 de enero, siendo su madre, Claudia Gutiérrez quien hizo pública su desaparición en las redes sociales. “Amigos , hoy quiero apelar a su buena voluntad, mi hija se encuentra desaparecida desde la madrugada del sábado, no sabemos nada de ella, por favor si la han visto se agradece su información. Mi niñita preciosa donde quiera que estés vuelve a casa por favor, tu familia te espera, te amamos mi bebé. Vuelva mi niñita”, escribió en Facebook el 9 del mismo mes.

Tras su desaparición el nombre de Michelle Silva comenzó a aparecer en los medios locales, movilizó amplios operativos policiales de búsqueda por parte de las autoridades así como también de amigos y la propia familia de la joven, quienes incluso realizaron manifestaciones exigiendo acciones para dar con su paradero.

Todo eso hasta que la mañana del domingo 20 de enero cuando Claudio Figueroa Figueroa (40) un hombre con amplio prontuario policial llegó hasta la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad para confesar el crimen y desaparición de Michelle Silva. Ya había pasado 14 días desde que se tuvo la última ubicación de la joven de 20 años.

Un autor confeso

El mismo día que el hombre de 40 años se entregó a la policía, comenzaron una serie de operativos para dar con el cuerpo de Silva. Y es que según la declaración del propio presunto asesino, tras cometer el crimen este lanzó el cuerpo de la joven al Río Aconcagua. Ese día protegido con un amplio contingente policial, con chaleco antibalas y un casco, funcionarios de la PDI llevaron hasta la ribera del río a Figueroa para mostrar específicamente el punto en el que lanzó el cadáver, había sido a metros del Puente El Rey en la entrada de San Felipe y al límite de la comuna vecina, Panquehue.

Durante la formalización del sujeto por el femicidio de Michelle, la cual se realizó el 24 de enero, la fiscal regional Claudia Perivancich entregó algunos detalles de cómo habrían ocurrido los hechos que terminaron con la joven asesinada. Según expuso el Ministerio Público en la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de San Felipe, la joven se contactó con Figueroa a través de la aplicación Grindr para acordar la venta y entrega de drogas al hombre de 40 años.

Michelle Silva desapareció el 6 de enero y pese a la confesión de su asesinato, su cuerpo aún no es encontrado.

En las cámaras de seguridad de la avenida Chacabuco con Maipú quedó registro que cerca de las 4.40 de la madrugada la joven camina por esas calles en dirección a la casa del sujeto, la cual se encuentra en esa ubicación. Según la declaración del homicida confeso, Michelle Silva tras llegar a su casa a dejarle la droga que le vendería le pidió pasar para no hacer la transacción en la calle, a lo cual él accedió, dirigiéndola hasta una pieza de la antigua casona ubicada a pasos del centro de la ciudad.

Ya dentro de la habitación, según sostiene Figueroa, él fue al baño y cuando vuelve “al llegar unos minutos después me di cuenta de que tenía mi celular y mi plata en su cartera. Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso”. Lo que según su declaración generó que se molestara y sacara el cordón de un zapato: “ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar, hasta que me di cuenta que la había matado”, se puede leer en la declaración que expuso el ente persecutor.

En la búsqueda de Michelle

A la declaración de Figueroa, según los antecedentes de Fiscalía, se suman las cámaras de seguridad del sector, las que registraron que pasadas las 6 de la mañana el hombre sale en su bicicleta junto a un saco blanco tambaleando su andar, debido a que no podía maniobrar bien. Por lo mismo, y según los mismos videos se ve que se devuelve a buscar el carro de un supermercado, donde finalmente pone el cuerpo de lo que ahora existe certeza, se trata de la joven desaparecida.

El relato de Claudio Figueroa generó conmoción en San Felipe. El cuerpo de Michelle Silva sigue sin ser encontrado.

Luego de aquello lleva este carro hasta las afueras de la ciudad, donde finalmente se deshace del cuerpo de Michelle Silva lanzándolo al río. A esto también se sumaron las declaraciones del hermano del hombre de 40 años, así como también de su madre, quienes relataron a la PDI las actitudes fuera de lo habitual de Figueroa, así como también del olor y rastros que existía en la habitación. Antecedentes que permitieron que el 24 de enero el Juzgado de Garantía de San Felipe decretara su prisión preventiva durante los 180 días que durará la investigación.

Entre los argumentos que presentó la Fiscalía para solicitar ese plazo de investigación, estaba una serie de pericias claves, aunque lo más importante era dar con el cuerpo de la joven. Desde entonces, y por días, tanto la PDI, como Bomberos, el GOPE de Carabineros y los familiares de Michelle realizaron una serie de operativos para buscar su cuerpo, sin tener resultados pese a lo extendido de la búsqueda.

El llamado de la familia

Durante las últimas semanas los operativos comenzaron a disminuir debido a la falta de resultados ante el aumento en el cauce del río. La familia de la joven, incluso denunció que las autoridades buscaban postergar para marzo la búsqueda esperando que el cauce disminuyera ante la baja de temperaturas, y consigo, de menos deshielos.

Felipe Muñoz es amigo y vocero de la familia de la joven, y explica a La Tercera que “antes de ayer hubo una protesta, se quemaron neumáticos, la gente expresando su malestar porque había dicho el delegado presidencial, el fiscal, que no se iba a seguir la búsqueda masiva, que de masiva no tenía mucho porque de 400 efectivos el 10% estaba en el agua”.

Aquello los llevó a contactar a unos buzos especialistas en rescate del sur del país, quienes voluntariamente accedieron a viajar hasta San Felipe para ayudar en la búsqueda de Michelle Silva. Así, desde el viernes trabajaron en el río Pablo Garcés, Jorge Rodríguez y Rodrigo Mehuissippi, quienes finalmente hallaron el cuerpo de la joven desaparecida en la ribera del río. “Cuando ellos llegan, con la convicción que ellos venían, empiezan a revisar y su estrategia era revisar tan bien que no tenían la necesidad de volver al mismo lugar, cuestión que las policías no hicieron”, explica Muñoz.

Ahora, la familia de la joven expone que “vamos a ver si es que hay que tomar alguna acción en contra de quien es el responsable de hacer el trabajo de búsqueda. No entiendo cómo tres personas pueden encontrarla y 400 funcionarios no, se evidencia lo mal que lo hicieron. Nosotros queremos hacer un emplazamiento más a nivel político porque queremos que existan protocolos o un plan de emergencia para estos casos”, afirma Muñoz.

Por otro lado, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso explican que el Servicio Médico Legal (SML) está realizando las diligencias pertinentes para determinar la causa de la muerte de la joven, así como también recabando la información para poder llevar adelante la investigación. Eso, antes de poder entregar el cuerpo de la joven a su familia y consigo poner así término de su búsqueda a 36 días de su desaparición.