El reservado encuentro de Michelle Bachelet y Gabriel Boric

A solo horas de haber aterrizado en Chile, la expresidenta Michelle Bachelet se reunió la noche de este domingo con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. La cita habría sido en su casa de La Reina

La exmandataria arribó al país como tradicionalmente lo hace en diciembre para pasar las fiestas de fin de año en familia y participar del balotaje en que este 19 de diciembre se disputarán la Presidencia el frenteamplista y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

El gesto de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ambas partes optaron por mantener bajo reserva, se venía gestionando hace semanas con el entorno de la expresidenta y busca establecer uno de los hitos más significativos en la recta final de la campaña del frenteamplista.

“Quiero darle la bienvenida, porque es una figura que valoro mucho. Ha venido a Chile a votar y a respaldar a nuestro candidato”, señalaba a la misma hora la jefa de campaña, Izkia Siches, en Tolerancia Cero.

Consultados por el tema, desde el comando de Boric declinaron referirse al tema.

La reserva del encuentro -del que no se conocen mayores detalles- hace suponer que habrá un gesto público de la exMandataria en favor del candidato de Apruebo Dignidad. De hecho, la jefa de campaña del exdiputado aseguró esta mañana que Bachelet “está disponible para hacer explícito su apoyo a Boric”.

La cita con la exmandataria se da luego de que Boric recibiera el apoyo de importantes dirigentes de la exConcertación, como es el caso de el expresidente Ricardo Lagos, con quien también sostuvo un largo encuentro posterior a la primera vuelta presidencial.

Y pese a que Kast señaló que esperaba que por su cargo internacional Bachelet no se “mezclara en la política contingente”, también señaló que de reunirse con Boric esperaba que también lo hiciera con él. “Yo no sé si él (Boric) se habrá reunido con la Presidenta, es probable que tengan una reunión y si fuera así a mi también me gustaría reunirme con ella porque ella fue Presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos”, sostuvo el republicano.