El viraje en ‘U’ de Emilia Ríos por desvinculaciones masivas en Ñuñoa: 150 funcionarios serán reincorporados

Dos semanas turbulentas para la administración de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), con manifestaciones a raíz de la masiva desvinculación de funcionarios de establecimientos educacionales, fue la tónica y donde concejales oficialistas se volcaron en contra de la medida tomada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), que tuvo un drástico cambio de rumbo.

La máxima autoridad de la comuna retrocedió en la medida, reincorporando a 150 trabajadores de la educación, entre ellos del Liceo Augusto d’Halmar, además de establecer la creación de una mesa de trabajo que involucra a algunos concejales, a la CMDS y la municipalidad, para, entre otras cosas, hacer frente a la crisis educacional, y que desde los mismos sindicatos de trabajadores buscarán el traslado a otros recintos educacionales de los docentes afectados.

A través de una comunicado emanado desde el mismo municipio ñuñoíno, la administración señaló que llegaron “a un acuerdo responsable y de conformidad para las partes, garantizando los proyectos educativos y su calidad, así como la sostenibilidad económica de todos nuestros establecimientos educacionales”, confirmando que se dará continuidad a 150 de los casi 300 funcionarios de la educación desvinculados, “lo que permitirá contar con una dotación docente acorde a las necesidades de la comuna”. Asimismo, el escrito señala que se creó una “Mesa de Trabajo por la Educación Pública 2024″, para el diálogo entre los distintos grupos sindicales y la CMDS. Y mientras algunos involucrados en el tema señalan que solo la presión de estas semanas obligó al retracto en la decisión, desde la administración algunos reseñan que esto siempre estuvo en los planes, pero que fueron mal comunicados.

Y es que además aún existen conversaciones cruzadas acerca de los resultados que tuvo el diálogo de cerca de 11 horas que la semana pasada tuvieron los actores involucrados en la crisis educacional. A través de las redes sociales, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ñuñoa y otros colectivos difundieron una misiva con diez puntos, en los cuales hacían un llamado explícito a que el CMDS “genere la emisión de un documento en el que asuman su responsabilidad, mala coordinación con equipos directivos y que desmientan que la decisión de desvinculación fue por evaluaciones”, solicitud que, hasta ahora, no ha sido recogida por el municipio.

Pero también quedan en suspenso las solicitudes sobre responsabilidades políticas. Por ejemplo, la concejala Alejandra Valle (Ind.) aseguraba la semana pasada que en la reunión que tuvieron con la administración municipal “no se le quiso dar la gravedad que tiene un asunto como este; aquí hay personas que son responsables y tienen que terminar con despidos, son personas que tiene que salir de sus puestos”. Asimismo, Verónica Chávez (CS) -cercana a la gestión de Ríos- insistió en que “me parece un golpe fuerte a las comunidades educativas, que no estaban advertidas. Por lo tanto, aquí hay responsables”.

Durante el Concejo Municipal de la semana pasada, la alcaldesa reconoció la complejidad de las desvinculaciones. “Se comenzó un proceso que no fue suficiente. Es evidente que ese trabajo se quedó corto; lamento profundamente la comunicación de las no renovaciones, cuando no está en los planes reducir en 276 la planta funcionaria. Ahí hubo un problema”, señaló, dando a entender que nunca estuvo en los planes la desvinculación permanente de casi 300 funcionarios. Seguido a eso, la edil aseveró que el proceso “pudo haberse hecho mejor y pido las excusas a nombre mío”.

A menos de un año de las elecciones municipales en la comuna, la crisis le había explotado casi sin pensarlo a la militante de Revolución Democrática. Y aunque desde su partido señalan que apoyarán su repostulación -sin haber aún una definición formal-, la edil ha sido un foco de cuestionamientos oficialistas. El disgusto por la desvinculación masiva fue un síntoma generalizado. De hecho, el mismo día que se anunció el cese de los funcionarios, los partidos con representación en el territorio -socialistas, democratacristianos y comunistas- de forma independiente publicaron en sus redes sociales comunicados expresando su molestia al estar en desconocimiento de la decisión.

Dirigentes oficialistas del territorio aseguran que la situación de Ríos es compleja. Pese a que retrocedió en la medida, señalan que esta afectó en la política de alianzas dentro del territorio. Algunos, de hecho, reseñan que esta situación incluso les daría espacio a personeros de oposición, como el exministro de Vivienda y exconvencional constituyente Cristián Monckeberg, para postularse al sillón municipal. “Me encantaría volver a lo público y ser alcalde sería maravilloso (…) Yo soy ñuñoíno, mi padre fue alcalde de Ñuñoa, yo fui concejal de Ñuñoa, es un comuna que me encanta”, señaló hace un tiempo el propio Monckeberg en Canal 13.

Pero, además, concejales de distintos sectores políticos creen -y asumen- que esta medida, tomada a pocos meses de las elecciones municipales, afectará indefectiblemente la reelección de la alcaldesa Ríos, uno de los bastiones municipales del Frente Amplio, con el sector escolar como buena parte de la población electora. A menos de un año de las elecciones municipales, la militante de Revolución Democrática atraviesa aguas turbulentas. Al mal año de su partido debido a los líos de platas, donde se encuentran involucrados militantes de la colectividad, se suma esta problemática de la desvinculación de funcionarios educativos, situaciones que, sin quererlo, le han significado ser una de las imágenes más damnificadas según encuestas contratadas por el mismo partido.