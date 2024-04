Evitar el fuego amigo: la solicitud de Bellolio, el elegido de Matthei, a republicanos

“Es evidente que Evelyn Matthei no puede ser candidata a alcaldesa por Providencia. Primero no lo necesita y segundo ella, al igual que nosotros, criticó a Joaquín Lavín cuando pretendió usar el municipio para la presidencial. Para que no ocurra lo mismo que en Las Condes (con la nominación a dedo de Lavín) y que ha terminado en un problema, debería al igual que Cristóbal Lira en Lo Barnechea invitar a los partidos de su coalición a hacer una primaria en la comuna de Providencia para definir quién asumirá el desafío de ser el alcalde en el próximo periodo. Providencia también tiene buenos concejales que podrían reemplazarla”.

Ese fue el mensaje que publicó, en su cuenta de X, el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, que provocó inquietud en Chile Vamos y principalmente en el exvocero Jaime Bellolio, quien es la figura elegida por Matthei para que sea su sucesor en la comuna y compita en las municipales de este año, ya que confirmó que ella no irá a la reelección.

La jefa comunal, de hecho, tal como publicó La Tercera, se juntó con el exministro y conversaron en más de una ocasión, instancias en las que le pidió que fuera el postulante del sector. Bellolio cumple con el perfil que le gusta a Matthei: es “liberal”, militante UDI y ambos mantienen cercanía.

Por lo mismo, el mensaje de Kast aludiendo a las “nominaciones a dedo” despertó las alertas en Bellolio, quien, según fuentes del sector, conversó del tema con dirigentes del Partido Republicano para pedirles que no exista “fuego amigo” en los comicios de este año.

Así, por estos días mantuvo contactos con el abogado y brazo derecho de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, y con el presidente de la tienda, Arturo Squella.

Según conocedores de esas conversaciones, Bellolio les transmitió que no era necesario que existiera un apoyo explícito hacia él, pero que no lo criticaran públicamente.

Que converse con Valenzuela, en todo caso, no es novedad. Los dos son amigos hace años.

El perfil más “liberal” del exministro -ha apoyado iniciativas como el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género- despierta resistencia en republicanos. Además, también genera reparos su distanciamiento con Kast.

Para despejar su apuesta por Providencia, Bellolio necesita aislar al resto de la competencia. Y si bien está la opción de competir internamente en primarias con Chile Vamos -donde en RN se mencionan a los exministros Cristián Monckeberg y Nicolás Monckeberg, aunque éste último descartó esa opción, según transmiten en el sector- el exsecretario de Estado es un nombre que genera consenso.

De hecho, según fuentes del sector, Bellolio también ha conversado con las directivas de RN y Evópoli para transmitirles sus intenciones de competir. En esos diálogos los dirigentes de esos partidos le han transmitido que si bien deben que tomar definiciones internas antes de oficializar los respaldos, no tienen cartas competitivas en Providencia y que lo más probable es que se terminen plegando a su candidatura.

De todas formas, el factor del Partido Republicano genera más temor, debido a que en Chile Vamos -como continúan las negociaciones para ver pactos por omisión a nivel nacional- aún no tienen certezas si es que los republicanos van a levantar o no a algún postulante. Ahí se menciona la opción del concejal republicano por Providencia, Matías Bellolio, quien es primo del exministro.

José Antonio Kast y Jaime Bellolio fueron cercanos siendo diputados de la UDI, pero luego se distanciaron.

Lo cierto es que en republicanos sostienen que van a ser pragmáticos en Providencia, pues es una zona riesgosa y lo que quieren evitar es que se provoque una dispersión de votos que termine con la izquierda nuevamente en el sillón municipal.

Por lo mismo, algunas fuentes afirman que probablemente esto decante en que no levantarán ninguna carta en la zona, pues la idea no es hacer una “guerrilla”. Si habrá o no apoyos explícitos a Bellolio, agregan, eso es otra historia que deberá zanjar el comité electoral del partido.

Algunos en republicanos transmiten que el mensaje de Kast por X apuntó, en primera instancia, a acelerar la indefinición de Matthei que mantuvo por varios días en suspenso su futuro político y para evitar designaciones “a dedo”. Esos emplazamientos, aseguran las mismas fuentes, es parte del estándar que fijó el exabanderado presidencial, ya que también, en su momento, emplazó a Joaquín Lavín cuando eligió a Daniela Peñaloza para sucederlo.

De todas formas, en Chile Vamos genera suspicacia las críticas, ya que Matthei es la carta presidencial que corre con más ventaja, según distintas encuestas, en la derecha, y el resultado que obtenga Bellolio en la comuna será su primera vara de medición en la antesala de la presidencial.

Por lo mismo, algunos creen que apuntar al exministro podría debilitar su votación en octubre y, por ende, asestar un golpe a Matthei.

Una historia de distanciamiento

Bellolio siendo diputado representó al exdistrito 30 (Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo), que había sido ocupado históricamente por Kast, pues ambos vivían en Paine. Lo cierto es que para las elecciones de 2013 en que Bellolio compitió por primera vez por ese distrito, Kast hizo un gesto y se cambió de zona para trasladarse al entonces distrito 24 (La Reina y Peñalolén).

Estando ambos en el Congreso Nacional solían hacer puestas en escena juntos por la UDI. Además la cercanía de vivir en Paine -donde también eran vecinos con el abogado Valenzuela- los llevó a tener vida familiar juntos, pues las esposas de ambos solían pasar el tiempo también.

En 2016, cuando Kast renunció a su militancia a la UDI, Bellolio dijo: “Para mí es doloroso, porque yo entré a la UDI y a la política por él”.

Sin embargo, a partir de 2018 la relación comenzó a tensionarse, al punto que se dejaron de hablar e incluso se confrontaron públicamente. Esto debido a que Bellolio siempre fue del ala más “liberal” de la UDI, mientras que Kast era más conservador. De hecho, ambos tuvieron discrepancias en la tramitación de la ley de Identidad de Género.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En el entorno de Kast en ese momento sostenían que Bellolio se había “izquierdizado”. En el programa Cadena Nacional, el excandidato presidencial indicó: “Está peleando con todos (…). Yo peleo para la izquierda, él está peleando con los propios”.

Mientras que Bellolio en Vía X acusó que sus datos personales fueron filtrados en la discusión de la Ley de Identidad de Género, lo que provocó que seguidores de Kast lo amedrentaran. Bellolio criticó que Kast estaba en un grupo de WhatsApp en que se difundieron sus datos.

“Él podría haber hecho más para evitar que grupos de sus seguidores me amenazaran a mí, empezaran a mentir en grupos de Whatsapp, inventando cosas que involucran a mi familia, a mi señora, entonces ese tipo de cosas hay que tener cuidado, uno tiene que hacerse cargo de la consecuencia que genera”, dijo en esa oportunidad.

Uno de los últimos encuentros públicos entre Bellolio y los republicanos fue en el funeral del fallecido expresidente Sebastián Piñera en febrero. En esa ocasión, el exministro saludó a Valenzuela y a Kast, con quienes se encontró en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Santiago.