Ex convencional Rosa Catrileo llega a cargo clave para la política indígena del gobierno

El lunes se instaló en las oficinas del ministerio de Desarrollo Social, en calle Huérfanos, la ex convencional Rosa Catrileo. No lo hizo en un puesto cualquiera, sino como jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (UCAI), cargo clave para la agenda del gobierno en este tema, y que hasta ahora estaba vacante desde el cambio de gobierno en marzo.

Catrileo -quien es abogada, oriunda de Temuco y tiene 41 años- fue una de los siete representantes mapuche que tuvo la extinta Convención Constitucional, a la cual arribó tras obtener el 4,78% de los sufragios, dentro de los votos de ese pueblo. Una vez dentro de ese organismo, integró dos comisiones clave: la transitoria de reglamento, y la de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. En esta incluso fue electa coordinadora junto con el socialista Ricardo Montero, hoy jefe de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Ahora, en su cargo al frente de la UCAI -para el cual fue contactada desde la cartera de Desarrollo Social-, Catrileo tendrá bajo su responsabilidad la implementación y seguimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -que, entre otras cosas, regula el proceso de consulta indígena, además de la implementación de la política indígena, y la coordinación interministerial. Además, desde el ministerio -que encabeza Giorgio Jackson- afirman que su primera tarea será hacerse cargo de la coordinación de la mesa de trabajo para el decenio internacional de las lenguas indígenas en cooperación con la UNESCO.

En el último gobierno de Sebastián Piñera -en que desempeñaron el cargo el experto en temas indígenas Andrés Cortes, el abogado Gonzalo Arenas y la periodista Ana Millanao- esta unidad tuvo a su cargo, además, la coordinación del acuerdo de La Araucanía. Ello ocurrió sobre todo en el periodo de Cortés, quien dirigió la repartición mientras Alfredo Moreno era el ministro de Desarrollo Social.

“La llegada de la abogada Rosa Catrileo a UCAI sin duda es un aporte para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, puesto que esta instancia es la encargada de poner en práctica el Convenio 169 de la OIT, además de asesorar en el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas que habitan el país. Consideramos que su trayectoria y capacidad articuladora serán muy importantes para avanzar hacia un nuevo trato y entendimiento con los pueblos indígenas”, dijo a La Tercera PM la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales.

Durante su pasada por la Convención, Catrileo defendió el reconocimiento territorial y la autodeterminación de los pueblos originarios, los que desde temprano destacó como pilares de lo que sería su plan de trabajo en el órgano constituyente. “La plurinacionalidad es el nombre que decidimos dar al reconocimiento de derechos. Es una definición política. Acá los derechos de los pueblos originarios no derivan del concepto plurinacional, acá los derechos derivan de su carácter de pueblo dado que los pueblos tienen derechos a la autodeterminación”, dijo a la radio Universidad de Chile en junio.

En agosto, consultada por The Clinic por el rol del gobierno del Presidente Gabriel Boric, la abogada respondió: “Mi postura es que se ha criminalizado a la dirigencia mapuche y las demandas mapuches. Y el encarcelamiento de dirigentes mapuches, no ha solucionado nada. Por lo tanto, seguir con eso tampoco va a solucionar nada. Si se está pensando que con esa estrategia se va a solucionar el conflicto que tiene el Estado con el pueblo Mapuche, pero no va a contribuir en nada”.

Agregó también que “los esfuerzos de diálogo los valoro. Por ejemplo, en el tema de la ministra (Jeanette Vega) o de la asesora de la ministra, no sé por qué hay un cuestionamiento a alguien que trata de dialogar. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, es su función. Porque si nos quedamos mirando sin tomar medidas, no se va a avanzar nada.El diálogo es el camino, pero un diálogo no puede ser tampoco un conversar por conversar. Por eso he señalado que era necesario también ir avanzando en el reconocimiento y materialización de derechos indígenas, porque hay muchas cosas que están reconocidas, pero que no ha habido voluntad política para poder materializarlas”.