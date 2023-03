Exministros de Justicia Alvear y Campos dicen no recordar haber otorgado indultos con informes negativos de Gendarmería

La mañana de este viernes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a los nuevos antecedentes conocidos en materia de los indultos, publicados por Ex-Ante, que revelan que seis de las personas indultadas mantenían un informe negativo de Gendarmería para que se les otorgara este beneficio. Según el secretario de Estado “en la gestión de procedimientos de esta naturaleza, esta es una situación relativamente común”. Sin embargo, los extitulares de esa cartera, Soledad Alvear y Jaime Campos refutan esa opinión, ya que en sus administraciones, aseguran, la palabra de la entidad penitenciaria era importante para tomar esas decisiones.

Consultado al respecto, el exministro de Justicia, Jaime Campos, aseguró que mientras se desempeñó en ese cargo “no tengo recuerdo de haber otorgado un indulto con informe negativo de Gendarmería”. A eso, además, el exsecretario de Estado del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, sostiene que “si mi memoria no me falla en el año y medio que yo fui ministro, creo que concedí cuatro indultos, pero en las cuatro ocasiones que otorgué indultos fue única y exclusivamente por razones humanitarias, es decir, se trataba de enfermos terminales, ese era el criterio que no solamente observé yo, sino que fue el criterio que se mantuvo prácticamente durante todo el segundo gobierno de la presidenta”.

En esa línea, Soledad Alvear, quien se desempeñó en dicho cargo en el gobierno de Eduardo Frei, asegura a La Tercera PM, que “para ser bien franca, yo no recuerdo haber entregado algún indulto sin un informe favorable, no me atrevo a jurarlo, pero no recuerdo ni creo haberlo otorgado, porque me parece a mí que el informe de Gendarmería respecto a cómo es una persona que está solicitando el indulto y quiere en definitiva salir, cómo se ha comportado es muy importante, porque si era una persona muy violenta y ha mantenido esa violencia dentro de la cárcel es evidente que va a continuar haciéndolo fuera de la cárcel si es una conducta reiterativa”.

“Es muy importante tomar en consideración todos los antecedentes que se entregan para que la facultad de indultar que el presidente tiene de acuerdo a la constitución sea ejercida de forma muy responsable”, agrega Alvear.

Por su parte, la exautoridad del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Isidro Solís, afirma que cuando él fue Ministerio de Justicia “no existió un criterio general para el otorgamiento de indulto, respecto a los informes de Gendarmería. Más bien se resolvía caso a caso”.

Un informe trascendental

Respecto a la importancia del informe de Gendarmería a la hora de otorgar un indulto, Campos lo considera fundamental, el cual “uno tiene lo tiene presente para resolver. Si Gendarmería te dice, estoy hablando en teoría, te dice por ejemplo que el tipo no cumple con requisitos o condiciones de rehabilitación, de reinserción social, por supuesto que no, si los informes psicológicos, de comportamiento son negativos, bueno eso es motivo suficiente para no otorgar el indulto”.

Ante eso, el exministro reitera que “siempre yo tuve muy presente el informe de Gendarmería”.

La extitular del gobierno de Frei, por su parte, confirma que “a mí me preocuparía mucho un informe negativo de gendarmería para conceder un indulto de personas que cometieron delitos graves”.

Alvear por su parte explica que “es bien importante tenerlo claro antes de como ministra de justicia sugerirle al Presidente uno u otro camino. Ahora debo decirlo que el Presidente Frei muchas veces, él mismo tomó los expedientes y los revisaba, o sea teníamos una mirada muy en conciencia para otorgar los indultos.”

A juicio de la exministra, lo ocurrido con estos indultos es más bien un compromiso político. “Cuando fui ministra de Justicia, concedía los indultos cuando había razones humanitarias muy delicadas. Por ejemplo, cuando las personas tenían cáncer terminal y estaban desahuciadas. Entonces las razones humanitarias son las que se tienen en consideración, a mi juicio, independiente del delito que hayan cometido. Creo que eso es muy importante considerarlo”.

Lo anterior es apoyado por Campos, quien agrega que le cuesta entender la decisión del Ministerio de Justicia de otorgar estos indultos contra la opinión de Gendarmería. “Hasta donde he escuchado o he leído sobre este caso yo todavía ignoro cuáles son las razones por las cuales se está otorgando el indulto. Eso es preocupante, el que no se indique un motivo, una razón”, explica.

¿Fin a los indultos?

Para la exministra Alvear “la situación de los indultos han impactado mucho en el Gobierno, la gente tiene muy latente el tema del llamado estallido social y ahora los temas de violencia le importan mucho a la gente”.

A raíz de lo anterior, Campos -quien dice ser desde siempre opositor a esta facultad presidencial, salvo casos humanitarios- sostiene que sería partidario “de restringir aún más la potestad presidencial que existe hoy sobre esa materia, porque en el fondo cuando el Ejecutivo hace uso de la potestad del indulto en el fondo se está entrometiendo en otro Poder del Estado, en materia que ya han sido resuelta por los tribunales de justicia que son los que tienen la potestad de juzgar”.