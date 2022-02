Expediente Parived: el día en que se reunió con el “Rey del Oro” para comprar una joya avaluada en $130 millones

Hace casi dos años, el 19 de febrero de 2020, poco antes que la pandemia del Covid-19 obligara a decretar cuarentenas y restricciones de libre tránsito, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un importante procedimiento en el marco de la investigación penal por lavado de activos y contrabando de joyas y relojes de lujo que lleva adelante la Fiscalía Occidente. La pesquisa se desarrolló en completa reserva y en ella los detectives hicieron un seguimiento en que tomaron fotos y realizaron vigilancia al consejero espiritual Marco Antonio López Spagui, “Parived”, que es conocido por ser el esposo de la animadora de Televisión Tonka Tomicic y que en la indagatoria tiene calidad de imputado.

Por esos días, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago ya había autorizado a la Brigada de Lavados de Activos (Brilac) de la PDI “pinchar” el teléfono del anticuario y escuchar sus conversaciones. Esto luego que en el caso aparecieran indicios de que él era uno de los principales compradores de relojes de lujo cuyo origen -según se indaga- sería ilícito. Fue entonces cuando los detectives alertaron al fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, que habían escuchado a López Spagui y que ese día se reuniría en un hotel capitalino con un eventual comprador de una joya que él andaba ofreciendo. La situación determinó que se hiciera un seguimiento y se grabaran imágenes del encuentro que se concretó en el Sheraton ubicado en avenida Santa María 1742, en la comuna de Providencia.

En el expediente judicial quedó registro de esta pesquisa en la que los policías afirman que era justamente ese hotel en el que los blancos de la investigación se juntaban para lograr acuerdos y sellar negocios. “Los oficiales investigadores arribaron al hotel en horas de la mañana, realizando labores de vigilancia y auscultaciones, determinando que al interior del recinto se encontraba Marco López Spagui junto a Harold Vilches Pizarro”, se lee en el oficio de la Brilac. Este último en el mundo del hampa es llamado el “Rey del Oro” tras haberse visto involucrado en otras causas penales relacionadas con la compra y veta de especies de lujo. Ese día, según los policías, llegó al encuentro un tercer sujeto del cual no se pudo obtener su identidad.

Parived y su esposa Tonka Tomicic.

Las conclusiones del informe policial tras realizar la vigilancia indican que ese día “estos tres sujetos se reunieron con la finalidad de realizar algún tipo de negocio manteniéndose al interior del Hotel Sheraton por unos minutos luego de lo cual López Spagui, Vilchez Pizarro y el sujeto del cual se desconoce su identidad abordaron un automóvil marca Volvo e color negro de propiedad de la esposa de López Spagui (la animadora Tonka Tomicic) haciendo abandono del hotel en dirección a calle Emeterio Larraín Bunster, a un costado del hotel, donde permanecieron estacionados al interior del vehículo por 30 minutos aproximadamente, luego de lo cual se dirigieron nuevamente al frontis del Hotel Sheraton, descendiendo Vilches y el sujeto desconocido, los que hicieron nuevamente ingreso al recinto, para finalmente retirarse en distintas direcciones”.

En una entrevista con Chilevisión, el “Rey del Oro” reconoció vínculos de negocio con Parived y que en alguna oportunidad fue hasta la casa de la animadora a buscar cheques y sostuvo que algunos de esos documentos no fueron cubiertos después.

En el expediente judicial, sin embargo, se alude por parte de los policías que “es un indicio claro de que dicha reunión se realizó a fin de concretar negociaciones con especies producto de delito, toda vez que se mantiene el antecedente de que Harold Vilches Pizarro es un sujeto que se desenvuelve en el mundo de la compra y venta de bienes robados, especialmente de joyas y diversas especies, hipótesis que se sustenta con el audio obtenido de la interceptación telefónica del número +5699268...., de la compañía Wom, utilizado por Marco López Spagui donde en una conversación entablada el mismo día, en horas de la tarde, posterior a dicha reunión, López Spagui le indica a un tal Luis, entre otras cosas, que mantenía en su poder una piedra que posee un alto valor comercial, $130 millones según lo que indica, que se la había entregado un sujeto, al cual le dio un cheque por $65 millones en garantía para poder quedarse con dicha piedra, por la cual mantenía ofertas en el extranjero”.

Una piedra preciosa

En la misma llamada, se lee en el expediente judicial, la PDI transcribe la conversación entre Parived y Luis. Este último le pide que le mande fotos de los reloj que tiene para “negociarlos” y ahí “Marco le dice que quiere contarle algo, pero no por acá ‘porque los weones escuchan las líneas telefónicas’”. Entonces el otro sujeto le dice que da igual, que siga la conversación pues no están haciendo nada malo. En el informe de interceptaciones telefónicas se registra que en ese momento Parived comienza a explicarle que “tiene una piedra, no está manoseada por ningún lado, no es blanca, ni oscura, es una piedra espectacular, que la persona que se la pasó se la estaba llevando a Estados Unidos para certificarla y ya tendría un comprador afuera, pero él se la quitó de las manos”.

La joya a la que alude López Spagui, según los datos entregados por este último, se trataba de una piedra preciosa de 9,28 kilates. “Tengo dos opciones, si no la pago el viernes en la tarde, el weón se la lleva y ya le ofrecieron en Estados Unidos, ya que no hay otra piedra igual, que vale fácil $130 millones”, le habría dicho Parived a Luis. Este último le contestó que debía verla y ahí el consejero espiritual le explica que no puede enviarla con cualquiera, que pagó $65 millones en garantía, que le va a mandar una foto por Whatsapp, pero que él no puede reenviarla a nadie. Es entonces cuando, según el documento policial, “Luis le dice que iría a buscar la piedra y los Rólex, Marco le envía fotos de unos relojes para que vea los códigos. Marco le comenta que le contó de la piedra a un amigo argentino. Luis le dice que necesita ir a buscarla para ganar días”.

Finalmente y antes de cortar, López Spagui le advierte a su prestamista: “No le puedo perder la pista a esta piedra, porque ahí me queda la cagá”.