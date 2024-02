“Grifos vacíos”: la denuncia (en vías de demanda) ante la falta de agua en Quilpué para combatir los incendios forestales

Cerca de las 18:30 horas del viernes 2 de febrero, Andrés Miranda vió cómo desde el cielo caían llamas sobre su hogar ubicado a la entrada de Canal Chacao, en Quilpué. Él recuerda que en medio de la emergencia por los incendios forestales el instinto lo llevó a evacuar a su madre, dos hermanos y cuñada de la casa, mientras más de cinco equipos de bomberos llegaba a la zona para mitigar el fuego. Pero no se logró.

“Mientras mi casa se quemaba los bomberos estaban parados afuera, gritando que los grifos de la calle no tenían agua y que sin eso era imposible calmar las llamas; que lo lamentaban, pero no había más que evacuar. No les quedó más que mirar cómo se consumían los hogares”, comenta a La Tercera. Debido a lo que se denuncia como falta de suministro en dos grifos del sector, 24 familias de la calle Carlos Arancibia de Quilpué vieron siniestrados sus hogares por la emergencia y otras 90 casas del sector alto de Canal Chacao quedaron en el suelo. Todo esto llama la atención del vocero de la comunidad afectada, pues frente a su vivienda se encuentra un grifo, mientras que el segundo está a unos 100 metros -media cuadra- de distancia.

La falta de agua en los grifos de los sectores afectados, señalan sus pobladores, es una situación que se viene repitiendo desde el comienzo de la emergencia. Es más: expertos en materia de incendios y prevención de catástrofes han dicho que este es un problema recurrente en la Región de Valparaíso y zonas emplazadas en quebradas debido a que las conexiones ilegales, falta de mantención o baja presión del agua impedirían el uso de estas herramientas en emergencias.

3 DE FEBRERO 2024/ VIÑA DEL MAR Compañías de Bomberos junto con vecinos voluntarios combaten las llamas en el sector Las pataguas. FOTO: MANUEL REYES/ AGENCIAUNO

Ante el peso de las acusaciones de vecinos, personeros del mundo político se sumaron a la petición de antecedentes ante la falta de suministros potables para combatir la emergencia. El diputado por la Región de Valparaíso Hotuiti Teao (ind.) presentó el 3 de febrero un oficio hacia el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, con el fin de dilucidar la situación que, tal como indica en el documento, fue denunciado incluso por los bomberos que en ese momento se encontraban combatiendo las llamas.

“Los grifos constituyen un elemento de protección para la vida y los bienes para las personas, pues ‘tienen por finalidad suministrar el agua necesaria para que Bomberos pueda sofocar los incendios que afecten a viviendas y otros inmueble. Estos elementos son cruciales para combatir las emergencias, pero muchos de ellos se encuentran inutilizados por su uso ilegal’”, se lee.

Y a eso agregó: “Le solicito con amabilidad, pero con sentido de suma urgencia, tenga a bien acceder a lo solicitado por este diputado aportando información que pueda esclarecer el manejo y mantenimiento de los grifos de agua para esta urgente y vital función, cuál es el catastro a nivel nacional de grifos inutilizables, averiados, pero con opciones de reparación, medidas preventivas para un mejor mantenimiento de los mismos, entre otros aspectos relevantes para la investigación”.

A casi dos semanas de la emergencia, el parlamentario no ha tenido respuesta del organismo. Ante eso, el diputado señala estar evaluando una litisconsorcio activa (cuando dos o más personas litigan en forma conjunta) que compone a los dueños y arrendatarios de las viviendas siniestradas en calle Carlos Arancibia de Quilpué contra quien resulte responsable por el no abastecimiento de agua en los grifos. “Esto busca resarcir a quienes perdieron todo -mascotas, enseres, muebles, ropa y recuerdos que no se recuperarán-, puesto que nunca tuvieron la chance de que Bomberos apagara los incendios que estaban consumiendo sus viviendas a falta del recurso hídrico”, agrega el diputado.

Este medio se contactó con la Municipalidad de Quilpué para conocer cómo han estado respondiendo a las comunidades por la falta de agua, pero derivaron la respuesta a Esval.

Voluntarios entregan ayuda a familias afectadas por el megaincendio en Viña del Mar. /Foto: AgenciaUno.

“La red de Esval operó con normalidad”

Ante las acusaciones por falta de suministro en los grifos disponibles de la zona, Esval afirma que los servicios operaron con normalidad durante la emergencia y que, a diferencia de lo que comentan el diputado y los vecinos, “no tenemos reportes de Bomberos que digan lo contrario”.

Sus argumentos frente a un posible problema de suministro sostienen que se trató de un incendio forestal que avanzó muy rápido y de gran magnitud en las comunas de Viña del Mar y Quilpué, lo que “provocó que se hayan abierto muchos grifos de manera simultánea y probablemente no en la secuencia indicada para que mantengan su caudal”.

Desde la empresa señalan que otro punto a tener en cuenta frente a este problema es que los grifos de todas las ciudades están diseñados para enfrentar incendios urbanos acotados, por lo que la dimensión de este incendio superó la capacidad de cualquier red en cualquier punto del país.

Asimismo, recalcan que son los carros bomba los que extinguen el fuego, gracias a la presión que entregan al agua que alimenta a los mismos desde los grifos y que luego de la emergencia se está evaluando junto a las autoridades, municipios y Bomberos el desempeño durante el evento, “de forma de mantener la mejor coordinación posible”.