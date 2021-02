Guía para entender el torneo nacional 2021: Ascensos, descensos, cupos internacionales y más

La ANFP fija las bases para el torneo de Primera y Primera B, que arrancará el 26 de marzo. En el borrador, el cual fue enviado a todos los clubes, y que debe ser aprobado este martes en el consejo de presidentes, se da a conocer las reglas que delinearán el certamen del torneo local.

Modalidad de torneo

Los 17 equipos de Primera y 16 de Primera B recibieron el documento que consta de 35 hojas, al que tuvo acceso el deportivo. De entrada, a los de Primera, se les informa que la competición se llamará “Campeonato PlanVital 2021” y que el trofeo para el campeón se denominará “Huemul”.

En la máxima categoría, la modalidad del certamen que se propone radica en disputar dos ruedas de 17 fechas cada una, que se disputarán en la modalidad todos contra todos. El fixture del Campeonato será diseñado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile y no será espejado entre una rueda y otra.

En la B, por su parte, el certamen también se jugará en dos ruedas de 15 fechas cada una, que se jugará todos contra todos.

Clasificación a Libertadores y Sudamericana

Los cupos que entregará la Primera a torneos internacionales está definida. Del campeón al tercer lugar irán directamente a la Libertadores, con los cupos Chile 1, Chile 2 y Chile 3, respectivamente. De la cuarta a la séptima posición jugarán la Copa Sudamericana. Ningún club podrá clasificar para los dos certámenes internacionales.

En tanto, el Chile 4 de la Copa Libertadores se lo adjudicará el campeón de la Copa Chile de la edición 2021. En caso que ese elenco ya esté clasificado a la Libertadores por su posición en la tabla de posiciones, el otro finalista de Copa Chile se quedará con el cupo al torneo que reúne a los mejores equipos del continente. Si ambos estuvieran ya clasificados, el cupo lo ocuparía el cuarto clasificado del torneo nacional.

El festejo del plantel cruzado tras lograr el tricampeonato. Foto: AGENCIAUNO.

Descensos de Primera

Descenderá el penúltimo y último de la tabla general. El club que termine en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones disputará dos partidos (ida y vuelta) con un club de la Primera B. Si al término del segundo partido quedaran igualados en puntaje y diferencia de goles, el ganador se definirá a través de una serie única de lanzamientos penales.

Ascensos y descensos de Primera B con VAR

Será proclamado campeón y ascenderá el equipo que sume más unidades durante las 30 fechas del torneo.

Los clubes que terminen del segundo al quinto puesto jugarán una liguilla que definirá al club que juegue con el antepenúltimo de Primera, en un duelo de ida y vuelta, para definir al equipo que estará en la máxima categoría en 2022. En estos duelos decisivos, el VAR se hará presente.

¿Cómo se cerrará el descenso? El club que termine en el último lugar de la tabla bajará de inmediato mientras que el penúltimo jugará un partido de ida y vuelta con el campeón de la Segunda División profesional.

COVID

En el borrador también se incluye un artículo transitorio por el Covid que durará mientras exista la pandemia. En esta se establece las facultades que tendrá la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte para hacer valer los protocolos que los clubes ya tienen en su poder. El no cumplimiento acarreará multas, que deberán ser informadas por los encargados de cada partido.

Jugadores de la U se someten a controles médicos para iniciar la pretemporada.

Control de calidad a los técnicos

En Quilín buscan seguir profesionalizando la actividad. Frente a tal panorama, para la inscripción de directores técnicos o sus respetivos ayudantes se deberá acreditar que cuentan con su Licencia PRO Nacional. En los casos que éstos fueren extranjeros, deberán acreditar su Licencia PRO Conmebol. Los títulos de Director Técnico y Preparador de Arqueros otorgados por una Federación o Asociación extranjera, reconocidas por la FIFA, distinta a las que conforman la Conmebol deberán obligatoriamente validar su título ante el INAF, conforme a los requisitos que estuvieren establecidos en la normativa pertinente.

Extranjeros y traspasos

Los elencos participantes podrán contar en su plantel hasta con 5 jugadores extranjeros, excluidos los registrados en el fútbol joven. El plazo fatal para presentar una solicitud de habilitación de jugadores vence a las 18:00 horas del día hábil anterior al inicio de la cuarta fecha del torneo nacional

Al final de la primera rueda se abrirá un nuevo periodo de habilitación hasta el día hábil anterior al inicio de la 21ª fecha, en el cual se podrán inscribir un máximo de 3 nuevos jugadores, entre los que no se considerarán a aquellos que habiendo sido cedidos a préstamo a otro club se reincorporen al club de origen. Aquel club que transfiera de manera definitiva o temporal un jugador por un monto igual o superior a la suma de USD 250.000, podrá reemplazarlo sin que sea considerado dentro de la cantidad de 3 nuevos jugadores señalados en el inciso anterior. Pese a las facilidades, se prohíbe a los clubes inscribir para la segunda rueda a jugadores que hubiesen disputado más de 360 minutos por otro club durante la primera parte del certamen.

Estadios

En relación a los estadios, los clubes deberán inscribir ante la ANFP, antes del inicio del certamen, al menos un estadio titular y otro alternativo, ubicados dentro de una misma región. De no ser posible esto último, el estadio alternativo deberá ubicarse en la región más cercana al estadio titular. No se autorizará el uso de un estadio alternativo si se encuentra ubicado en la misma región en que el equipo rival tuviese registrado su estadio principal, salvo que ambos equipos tuvieren su domicilio en la misma región. La infracción a esta normativa será sancionada con una multa ascendente a 100 UF por cada infracción. Ningún equipo podrá ser local en el reducto de su rival.

Respecto a la programación de los encuentros, se hace énfasis en que no se suspenderá ningún duelo nacional por tener competencia internacional, salvo que se estuviere disputando la semifinal o final de tal competencia.

VAR

En todos los partidos del Campeonato se utilizará la tecnología VAR. De acuerdo con las reglas del Juego 2019/2020 dictadas por la IFAB y en relación a la validez del partido, como norma general, “no se invalidará el partido ni podrá entablarse reclamo alguno por perjuicios de cualquier índole, por los motivos siguientes: a) Errores en el funcionamiento de la tecnología de VAR (al igual que sucede con la detección automática de goles o DAG); b) Las decisiones erróneas en las que haya participado el VAR (puesto que el VAR forma parte del cuerpo arbitral); c) Las decisiones de no revisar un incidente, y d) Las revisiones de situaciones o decisiones no revisables. En cada estadio habrá un “VOR” (Video Operation Room) el cual deberá ubicarse en el sector que fue determinado durante la certificación del recinto para efectos de utilización de la tecnología “VAR”. En caso de imposibilidad técnica absoluta de implementar el sistema VAR y/o casos fortuitos y/o causales de fuerza mayor, esto no será causal de anulación de un partido ni de reclamo alguno”, establece el documento.

Los juveniles deberán sumar 2.880 minutos

El minutaje mínimo de participación de jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2000 será de 2.880 minutos por cada club. Para efectos de este artículo se considerará que los jugadores nacidos con posterioridad al 1 de enero de 2001 computan el 100% de lo minutos que hayan disputado, mientras que los nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 lo harán en un 60% de los minutos disputados.

En la B, por su parte, el minutaje exigido en los nacidos en el año 2000 será de 2.016 minutos por cada club. Para efectos de este artículo se considerará que los jugadores nacidos con posterioridad al 1 de enero de 2001 computan el 100% de los minutos que hayan disputado, mientras que los nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 lo harán en un 60% de los minutos disputados.

Las manifestaciones de los futbolistas

Se prohíbe a los jugadores que utilicen camisetas interiores exhibir todo tipo o forma de expresión gráfica o fotografías, sean publicitarias o de cualquier otra naturaleza. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una tarjeta amarilla administrativa para el jugador infractor.

La vestimenta oficial de los clubes solo podrá incorporar las marcas o logos de sus auspiciadores y los emblemas registrados en la ANFP, más el número y apellido de los jugadores. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa ascendente a 100 UF, la que se aumentará a 200 UF, por cada infracción posterior.

Ningún club ni jugador alguno podrán utilizar los símbolos, ni el uniforme de la Selección Nacional. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa ascendente a 500 UF, cursada por cada infracción a los Clubes infractores o a aquellos a los que pertenezcan los jugadores infractores en su caso.