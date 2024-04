Gustavo Alessandri, presidente de la Amuch: “Si el gobierno sigue dando puras aspirinas para enfrentar la seguridad, nunca la daremos vuelta”

El pasado fin de semana, la Región de Valparaíso registró cuatro homicidios en 48 horas. Quillota, San Felipe y Viña del Mar fueron el escenario de los más recientes crímenes que han sacudido a la región. Algo que para el alcalde de Zapallar, y jefe comunal en la misma región, Gustavo Alessandri (ind.-UDI) refleja la situación que está viviendo el país en materia de seguridad.

El también presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), asegura que “estamos viviendo la crisis de seguridad más grande de la historia de nuestro país y ya no solo de seguridad, sino también de crimen organizado, de narcotráfico y no podemos seguir esperando medidas concretas por parte del Poder Ejecutivo”.

En esa línea, sostiene que en la materia el gobierno ha tenido problemas ideológicos para enfrentar los hechos delictuales. Ante eso, Alessandri asegura que los municipios han hecho frente a los delitos, lo que los ha llevado a invertir miles de millones en prevención. Pese a eso, el alcalde de Zapallar insta a convocar “a todos los actores” para hacer frente al crecimiento aumento en los delitos.

¿Cuál es la sensación que usted como presidente de la Amuch ha recogido de los alcaldes?

Los alcaldes estamos desesperados porque administramos realidades y todos los días en diversas comunas ocurren delitos, homicidios. Nosotros sabemos dónde está el narcotráfico, dónde está el microtráfico, dónde están las plantaciones de marihuana, las quebradas con esa droga y lamentablemente el Estado no llega a combatir los diversos delitos que ocurren según la comuna y creemos que el gobierno, por una situación ideológica, no concluye lo que dice que hace.

¿Qué evaluación hace de las medidas que ha tomado hasta ahora el gobierno? Se han sacado muchos proyectos en materia de seguridad...

La evaluación que yo hago es que al gobierno le pesa la conciencia, ya que rechazó todas las leyes que se presentaron en esta materia en el gobierno del Presidente Piñera, y ahora dice que es el gobierno que más leyes ha sacado, pero sin duda estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia, y hoy día no hay ningún chileno que viva tranquilo en nuestro país.

¿Qué trabajo están realizando desde los municipios en la materia?

Nosotros tenemos pocas facultades en la materia, pero buscamos las distintas alternativas para poderle dar alguna seguridad a nuestros vecinos con respecto a medidas concretas, como son el aumento de patrullaje mixtos y controles en los puntos más complejos de cada comuna, compramos equipamiento para los inspectores municipales y aumentamos la vigilancia con aeronaves no tripuladas como los dron, por ejemplo, compras de alarmas portátiles para vecinos y vecinas de la comuna, y así vamos buscando alternativas para llegar con reales soluciones a nuestros vecinos. Además, hacemos controles 24/7 en la vía de acceso y salida de las diversas comunas con decreto de emergencia por parte de inspectores municipales con apoyo de carabinero, en el caso de Zapallar.

El gobierno tiene el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que da recursos a los municipios, ¿Es algo que se ve reflejado en sus capacidades?

Creo que la burocracia hoy día del Estado hace que lleguen los recursos muy lentos y los delitos ocurren muy rápido. Entonces, si no entendemos que estamos perdiendo la guerra, si el gobierno no se apura, si no se apaga y entrega facilidades para llegar con soluciones concretas a proteger a los chilenos, a los adultos mayores, a los niños, a los padres, a todos quienes vivimos en nuestro país y vivimos asustados con que suframos un delito o cualquier situación que atente contra la libertad. Si el gobierno sigue dando puras aspirinas para enfrentar una situación tan grave de seguridad que estamos viviendo, nunca la daremos vuelta.

¿Pero desde la Amuch han coordinado algún trabajo con el gobierno?

El gobierno hace mucho tiempo que nos ha ido marginando porque les molesta que entreguemos situaciones concretas y reales con la información que nosotros manejamos, que es mucha y tenemos grandes expertos trabajando con nosotros. Pero siempre vamos a estar dispuestos a sentarnos en una mesa y siempre vamos a estar dispuestos por el bien de Chile a conversar independiente del gobierno de turno porque administramos realidades y no popularidad. Y hemos buscado a diversas autoridades del gobierno para poder completar nuestro conocimiento y eso ha faltado por el gobierno.

El subsecretario Eduardo Vergara (Prevención del Delito), cerró la puerta a que los guardias municipales usen armas. ¿Cuál es la visión de ustedes como municipios?

Siempre hemos hablado que nosotros no queremos policías municipales. Si queremos guardias municipales que cooperen con Carabineros y la PDI. Queremos reforzar nuestras direcciones de seguridad pública para ser los mejores colaboradores con las policías nacionales. Hay más funcionarios de seguridad pública en la comuna que Carabineros, y esa realidad tenemos que enfrentarla. La realidad hoy día es que la Fiscalía archiva muchas de las denuncias y entre ellas, por ejemplo, la Oficina Antinarcótico de Zapallar hace denuncias y la Fiscalía lamentablemente las archiva.

¿Usted está de acuerdo con que ellos porten algún tipo de elemento disuasivo?

Elemento disuasivo, no tengo inconveniente. Arma de fuego no.

¿Qué se está necesitando para los guardias municipales?

Primero, facultades, medidas de protección. Hoy los municipios llegamos antes que el carabinero. Pero necesitamos proteger a nuestros funcionarios desde cómo los tenemos contratados hasta con qué implementación llegan en un llamado desesperado de un vecino que está siendo víctima de un delito. Entonces, si no tenemos lo mínimo, ¿Cómo le vamos a exigir más a un guardia municipal? Hoy día no puede salir un vehículo municipal de una comuna a otra, si no tiene un decreto. Entonces, ¿Cómo vamos a perseguir a un delincuente? O sinceramos la realidad o estamos obsoletos.

¿Qué le piden al gobierno entonces?

Al gobierno le estamos pidiendo que deje su ideología de lado y empiece a administrar la realidad que vive nuestro país. Porque esto viene hace muchos años, empeora. Cada día los chilenos vivimos más asustados y esto trata de enfrentar la situación con medidas concretas en donde se beneficie a los chilenos. Y hoy día esta guerra la estamos perdiendo. En el fondo lo que estamos pidiendo es que el gobierno nos invite a conversar sin ideología, sino con la realidad de nuestro país, de Arica Magallanes.

¿Qué han propuesto desde la asociación?

Los municipios hemos invertido miles de millones de pesos en poder de seguridad de los ciudadanos sin tener facultades para ello, pero lo hacemos porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie. Por eso desde la Amuch hemos propuesto crear una fuerza de tarea exclusiva compuesta por las policías, el Ministerio Público, entre otras instituciones. Además pedimos que se interrumpa la cadena de suministro en comunicación, logística, drogas, armas, celulares, chips, baterías, en los distintos recintos penales del país y que permite que los delincuentes formalizados y condenados se asocien a incremento las estructuras del crimen organizado, que están operando desde la cárcel. Y el Gobierno aún no se convence que nos necesitamos todos para salir de esta situación de crisis. Y mientras no se convenza y se la juegue por esta situación, no saldremos.