¿Iron Maiden vuelve a Chile? El sorpresivo anuncio del retorno del conjunto a Sudamérica

Cinco palabras que tienen en alerta y bajo altísimas expectativas a toda la industria de la música sudamericana (y mundial). “Confirmadísimo el día del metal!”, anunció anoche el festival Rock in Rio en sus redes oficiales, en un posteo que no sólo revela a los primeros artistas que tendrá la próxima edición del megaevento brasileño en su jornada dedicada al rock pesado: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater y Sepultura, entre otros.

De paso, ratifica que la versión 2021 del festival de Río de Janeiro va seguro entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre del próximo año. Todo un golpe a la cátedra en medio de la pandemia, y una noticia que remece las expectativas del público y de los productores de eventos para un año que sigue teñido de incertidumbre, aún sin plazos ni escenarios claros.

Sin ir más lejos, se trata de uno de los primeros espectáculos multitudinarios –la cita carioca convoca a más de 100 mil fans diarios- que se confirman en la región para el tercer trimestre de 2021, al menos de esta envergadura. El grupo Kiss, por ejemplo, aplazó su gira sudamericana para octubre próximo, mientras que ya se negocia el desembarco del festival metalero Knotfest en el Cono Sur para diciembre. Las versiones chilenas y argentinas de Lollapalooza también se reprogramaron para fines de noviembre.

Ahí la excepción la marca de nuevo Brasil, que reagendó ese último evento para el 10, 11 y 12 de septiembre. Una señal más de que el país de la bossa nova parece ir un paso adelante que el resto de los mercados de la región. O, al menos, que las proyecciones de su mercado en cuanto a una posible reapertura a los eventos masivos es más auspiciosa y arriesgada que en el resto del vecindario.

“Son planes para poder regresar a hacer eventos, y en el caso de Rock in Rio es porque es Brasil, un mercado diferente, que tiene una política diferente y que ha estado funcionando”, comenta Francisco Goñi, director de la productora chilena The FanLab y vicepresidente de Agepec, la entidad gremial que reúne a los promotores de espectáculos en vivo del país.

El mismo Goñi, en entrevista con La Tercera PM, había anticipado la semana pasada que “en septiembre vamos a comenzar a encontrar normalidad en los conciertos”, fijando para esa fecha un potencial cambio de escenario para la industria. Una proyección en línea con lo que ya había deslizado el director de la gigantesca agencia Live Nation -apostando por el próximo verano del Hemisferio Norte para la reactivación- y que se confirma con el último anuncio del Rock in Rio brasileño.

“La realidad es que en todo el mundo se están dando las proyecciones desde el segundo semestre en adelante. En Europa ya hay conciertos programados desde mayo o junio en adelante y el verano del Hemisferio Norte es cuando están orientando festivales y conciertos masivos. Rock in Rio va en ese camino, es lo que están proyectando los grandes mercados”, señala.

Con todo, el productor y vocero de Agepec pone algunos matices a las implicancias que puede tener el anuncio que llega desde Río de Janeiro, ya que a su juicio se trata de “planes y perspectivas de volver a la actividad en septiembre, pero todo va a ir de la mano del proceso de vacunación y la incorporación de los protocolos de funcionamiento en cada país”.

Considerando que cada edición del megaevento brasileño funciona como faro para toda la región, atrayendo a una gran cantidad de artistas internacionales que luego recalan en países vecinos, la pregunta cae de inmediato: ¿da para suponer que los primeros confirmados para Rock in Rio llegarán también a Chile en esas fechas? ¿Podría Iron Maiden protagonizar el primer megaevento del país en la era Covid y pasar en septiembre por Santiago?

Lo cierto es que todas las bandas anunciadas en Brasil, incluyendo a los británicos liderados por Bruce Dickinson, han estado en conversaciones con productoras chilenas para venir a tocar en 2021. Han existido ofertas y se ha sondeado la alternativa de un retorno a las escenarios capitalinos durante la próxima temporada.

Y no se trata de negociaciones recientes, ya que al menos en el caso de Iron Maiden, están en gestiones para su regreso a Sudamérica desde 2019, cuando se presentaron por última vez en Rock in Rio y también en Santiago con dos fechas (Movistar Arena y Estadio Nacional).

Según comentan fuentes de la industria de los conciertos, al menos por ahora en Chile no hay nada cerrado con respecto a estos nombres. Los procesos de vacunación y los protocolos de reapertura de cada país inciden también en la ecuación, y si bien ha habido diálogo con los artistas, ninguna productora local estaría en condiciones por el momento de cerrar un concierto de estadio para septiembre en Santiago.

En ese sentido, no se descarta que los grupos y solistas que animen la versión 2021 de Rock in Rio terminen tocando exclusivamente para el público brasileño, una dinámica habitual en los últimos años para un mercado que tiene la capacidad de fichar en exclusiva el aterrizaje de estrellas de ese calibre sin necesidad de amarrar un tour continental. Aunque, al mismo tiempo, las mismas fuentes subrayan que el escenario es cambiante y en las próximas semanas o meses el panorama podría cambiar para Chile.

Consultado al respecto, Goñi comenta: “La verdad es que hoy no tenemos nada cerrado, ninguna productora. Son todos artistas con mucha convocatoria en Chile pero en el caso de Rock in Rio hay que recordar que algunos artistas internacionales hacen gira por la región y otros sólo van a Rock in Rio. En ese sentido todavía hay que ver cual va a ser la mecánica”.